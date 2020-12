Herätys: Alusvaateketjusta paljastui lisää epäkohtia, nuoret innostuneet joulumusiikista, arjen rutiinit tärkeitä korona-aikana

Change Lingerie on Tanskaan rekisteröity kansainvälinen ketju. Sillä on yli 200 myymälää ympäri maailman.

MOT:n juttu alusvaateketjun ongelmista sai kymmenet kertomaan uusista epäkohdista

MOT-toimitus sai kymmenittäin yhteenottoja Change Lingerie -alusvaateketjun entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä julkaistuaan jutun, jossa työntekijät kertoivat epäkohdista ketjun myymälöissä.

He kertovat vaatimuksista tehdä palkatonta työtä, yksityisyyden loukkauksista, pelolla johtamisesta sekä asiakkaisiin kohdistuvasta syrjinnästä.

Mitä ajatellaan michiganilaisessa kaupungissa, joka äänesti Trumpia?

Ilmatäytteinen Trump ei nauti naapurustossa jakamatonta suosiota. Carla Cohen

Yle on seurannut tänä vuonna Michiganin osavaltiossa sijaitsevan Monroen pikkukaupungin asukkaiden elämää. Kaupunki on viime vuosikymmenten aikana useinmiten asettunut presidentinvaaleissa tukemaan voittajaa. Tänä vuonna kävi toisin, presidentti Donald Trump sai yli 60 prosenttia monroelaisten äänistä.

Mitä kaupunkilaiset ajattelevat Trumpin lietsomista vaalivilppiväitteistä? Ainakin 46-vuotias kotiäiti Michelle Burns uskoo vakaasti, että oikeasti Trump voitti vaalit ja jatkaa vielä presidenttinä. Mielipidetutkimusten mukaan jopa kolme neljäsosaa amerikkalaisista republikaaneista uskoo suureen vaalipetokseen.

Yhdysvaltain lääkevirasto hyväksyi Modernan koronarokotteen

Joel Saget / AFP

Yhdysvalloissa lääkevirasto FDA hyväksyi myöhään perjantaina lääkeyhtiö Modernan koronarokotteen hätätilakäyttöön. Yhdysvallat on ensimmäinen maa, joka on hyväksynyt Modernan rokotteen. Kyseessä on jo toinen rokote, jonka käyttö on Yhdysvalloissa hyväksytty. Aiemmin FDA on antanut hyväksynnän myös Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle.

Nuoret ovat innostuneet joulumusiikista

– Uusissa suomalaisissa joulukappaleissa tuodaan aiempaa enemmän esiin arjen suruja ja iloja. Joulu on kuitenkin joka vuosi, olipa elämäntilanne mikä tahansa, kertoo Jouluradion musiikkipäällikkö Aura Neuvonen. Katriina Laine / Yle

Joulumusiikkia on korona-aikana tehty ennätyksellisen paljon. Etenkin kansainväliset poptähdet ovat julkaisseet uusia joulukappaleita, joiden kohdeyleisönä ovat nuoret.

Viime aikoina nuoret ovatkin innostuneet joulumusiikista etenkin videopalvelu Tiktokin kautta. Joulumusiikkibuumi näkyy ja kuuluu myös Suomessa ja esimerkiksi Jouluradio kerää tekijöidensä yllätykseksi paljon 15-24-vuotiaita kuulijoita.

Tutkimus: Arjen rutiinit ovat nuorille aikuisille korona-aikana entistä tärkeämpiä

Ari Welling / Yle

Tutkijatohtori Miia Grénman keräsi kansainvälisen tutkijaryhmänsä kanssa Z-sukupolven mielipiteitä siitä, mistä hyvä arki muodostuu. Tutkittavat ovat niitä, joista useat ovat pian astumassa työelämään eli, 18–24-vuotiaita. Z-sukupolveen kuuluvat ovat syntyneet maailmaan, jossa elektroniikka on kaikkialla ja he käyttävät sitä rutiininomaisesti.

Tutkimukseen osallistui yhteensä noin 300 opiskelijaa Jyväskylästä, Turusta ja Kalifornian San Diegosta. Z-sukupolvi opetti tutkijoille, että ruudun tuijottaminen on tärkeää lepoaikaa eivätkä rutiinit ole pahasta.

Viikonloppu on lauha ja osassa maata sateinen

Yle

Viikonloppuna lounaasta virtaa Suomeen lauhaa ilmaa. Lauantaina Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue ja pohjoisessa tulee vähäisiä lumisateita. Lännessä sataa vettä tai tihkua päivän aikana, vasta yöllä sadealue yltää itään ja pohjoiseen.

