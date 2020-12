Moni pohtii, saadaanko etelään valkea joulu – ei mahdotonta, tuumii meteorologi

Tällä hetkellä Suomen eteläisin luminen paikka on Kouvola, missä lunta on tullut 5 senttiä. Mielakan hiihtokeskuksessa lunta lisättiin lumitykkien avulla 15.12.2020.

Sää kylmenee ensi viikolla ja se luo toiveita, että lunta sataisi myös etelään jouluna. Matalapaineet tuovat reippaasti sateita, mutta tulevatko ne vetenä vai lumena, on vielä monin paikoin auki.

Tänään perjantaina lunta tai räntää on satanut maan etelä- ja keskiosassa yleisesti. On kuitenkin täysin auki, saadaanko tänä vuonna myös etelään valkoinen joulu. Mahdollista se ainakin on, sanoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Ensi viikon kylmenevä säätrendi luo toiveita joulun lumisuudesta, mutta mutkia matkaan tuovat monille tutut matalapaineiden epäselvät liikkeet.

Tällä hetkellä Suomen eteläisin luminen paikka on havaintoasemien perusteella Kouvola. Kouvolassa on tullut tänään 5 senttiä lunta. Etelämpänä havaintoasemilla lunta ei ole.

– Kelikameroista voidaan kuitenkin havaita, että kaakkoisrannikolla esimerkiksi Kotkassa ja Haminassa on jonkin verran lunta maassa, Karusto sanoo.

Viikonloppuna lounaasta virtaa Suomeen lauhaa ilmaa ja lämpötila kohoaa Lappia myöten plussan puolella. Pitkin viikonloppua saadaan sateita, jotka tulevat pääosin vetenä.

Lauha ja kostea ilmavirtaus kestää maanantaihin asti, mutta sen jälkeen sää alkaa kylmetä hiljalleen. Tämä tuo toivoa siitä, että jouluksi saataisiin pakkasia ja lunta koko maahan.

Ylen meteorologi Nina Karusto kertoo, että Pohjois-Atlantilla vaikuttaa laaja matalapaineen alue ja se tuo vaihteeksi kylmempää ilmaa Suomeen ensi viikolla, vaikka yleensä matalapaineet tuovat lauhempaa ilmaa. Sää kylmenee pitkin viikkoa pikkuhiljaa.

Tiistaina ja keskiviikkona lunta tulee pitkin Suomea, mahdollisesti myös lännessä ja etelässä. Tuhannen taalan kysymys on, tulevatko sateet etelässä lumena vai vetenä. Kyse on matalapaineiden liikkeistä ja siitä, yltävätkö ne Suomeen asti jouluna.

Jouluaatto on torstaina.

– Näillä näkymin, jos kylmenevä trendi jatkuu, matalapaine tulisi Suomen eteläpuolitse ja pakkasta voisi olla jouluaattona koko maassa. Se ratkaisee lämpötilaa suuresti, yltääkö matalapaine Suomeen asti. Jos se yltää Etelä-Suomeen, se voisi tuoda lunta. Mutta ensi viikon alussa tiedämme enemmän, Karusto valottaa.