EU:n pääneuvottelija: EU:n ja Britannian kauppaneuvotteluilla on edessään totuuden hetki

Perjantaikaan ei tuonut ratkaisua EU:n ja Britannian välisiä kauppasuhteita koskevissa neuvotteluissa, vaan keskustelut jatkuvat viikonloppuna.

Uutistoimisto Reutersin lähde Britannian neuvotteluryhmässä kertoo, että neuvotteluita jatketaan lauantaina.

Ennen perjantain neuvotteluja EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier varoitti, että neuvotteluilla on edessään totuuden hetki.

Barnier sanoi EU-parlamentissa, että neuvottelijoilla on enää vain vähän aikaa saavuttaa sopu, jos uudet säännöt halutaan voimaan vuodenvaihteessa.

– Meillä on hyvin vähän aikaa jäljellä, vain muutama tunti työstää nämä neuvottelut valmiiksi, jos tämä sopu halutaan voimaan 1. tammikuuta, Barnier sanoi.

Hänen mukaansa on yhä "mahdollisuus" päästä sopimukseen, mutta "polku sinne on hyvin kapea."

Britannian pääministeri Boris Johnson puolestaan sanoi, että Britannia haluaa jatkaa keskusteluja.

– Mutta on sanottava, että tilanne näyttää vaikealta, ja on olemassa kuilu, jonka yli täytyy päästä.

Vaikein kiistakysymys on Barnierin mukaan edelleen kalastus. Hän tapasi aiemmin EU-maiden kalastuksesta vastaavia ministereitä ja kertoi näille asiaa koskevista erimielisyyksistä. Barnierin mukaan ei olisi oikeudenmukaista, jos EU-maiden kalastajat suljettaisiin pois perinteisiltä kalavesiltään.

Vaikka Britannia haluaa jatkaa neuvotteluita niin kauan kun sopimusta on mahdollista yrittää saada, ei maa aio luopua oikeuksistaan.

– On tunnustettava, että Britannian on voitava hallita omia lakejaan. Meidän on myös voitava hallita kalastusvesiämme ja -oikeuksiamme, Johnson toteaa.

Epäselvä tilanne aiheuttanut mittavia rekkaruuhkia

EU-parlamentin poliittiset ryhmät ilmoittivat torstaina, että sopu neuvotteluissa pitää saada aikaan viimeistään sunnuntain aikana. Muuten parlamentti ei kokoonnu enää tämän vuoden puolella käsittelemään sitä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Britannian pääministeri Boris Johnson keskustelivat tilanteesta puhelimitse myöhään torstaina, mutta eivät saaneet läpimurtoa aikaan.

Britannian EU-eron siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa, jolloin se lakkaa olemasta EU:n sisämarkkinoiden jäsen. Ilman kauppasopimusta kaikki kaupankäynti EU:n ja Britannian välillä alkaa toimia WTO-sääntöjen mukaan, jolloin kaupankäyntiä mutkistamaan tulee tulleja ja lisätarkistuksia.

Epäselvä tilanne on aiheuttanut suurta epävarmuutta elinkeinoelämälle sekä Britannian että EU:n puolella. Varautuminen sopimuksettomaan tilaan on aiheuttanut mittavia rekkaruuhkia, kun yritykset pyrkivät varautumaan kaupankäynnin uusiin sääntöihin.

Lähteet: AFP, Reuters