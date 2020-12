Koronatestaus pyörii täydellä kapasiteetilla pohjalaismaakunnissa myös joulunpyhinä

Koronan drive-in testauspisteet ja terveyskeskusten näytteenottopaikat pidetään pohjalaismaakunnissa auki myös joulunpyhinä.

Näytteenottoon pääsee kuten ennenkin. Myös tulosten odotetaan valmistuvan normaalissa aikataulussa.

– Kapasiteetti on haluttu turvata niin, että näytteitä otetaan kaikkina päivinä ja kuljetetaan Seinäjoelle mikrobiologian tutkimuslaboratorioon, kertoo ylilääkäri Matti Rekiaro Seinäjoen keskussairaalasta.

Sama tilanne on myös Vaasan sairaanhoitopiirissä.

– Pyhät eivät viivytä testitulosta. Meidän näytteemme lähetetään pääosin Tampereelle, missä Fimlab toimii vuorokauden ympäri, sanoo ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Myös Soiten alueella testaukset jatkuvat ainakin kesussairaalassa normaaliin tapaan. Yle ei tavoittanut Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ja Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dapnelia kertomaan alueen muiden näytteenottopisteiden tilanteesta.

Kaukoranta ei lähde arvelemaan kuinka ahkerasti pohjalaiset käyvät jouluna koronatestissä. Matti Rekiaro naapurimaakunnasta uskoo, että näytteenottopisteet eivät ruuhkaudu.

Sairaaloissa hyvä valmius

Sairaaloissa ei ole lomakieltoa eli osa henkilökunnasta on jouluvapailla. Vaasan kaupunki on myös lomauttanut hoitohenkilöstöä.

Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä 1-3 koronapotilasta hoidossa. Vielä marraskuun puolivälissä osastohoitoa tarvitsi 11 tartunnan saanutta. Osa heistä oli hoidettavana terveyskeskuksen vuodeosastolla ja asumispalveluyksikössä.

– Voimme tarvittaessa kutsua henkilökunnan töihin korotetun hälytysrahan myötä. Mutta on epätodennäköistä, että joutuisimme perumaan ihmisiltä loman ja kutsumaan töihin, Rekiaho arvelee.

Hän kertoo, että henkilökunnan lomista huolimatta Seinäjoen keskussairaalassa on kaikki valmiudet myös tehohoitoon.

– Meillä on myös sopimus, että tehohoitoa tarvitsevat eteläpohjalaiset koronapotilaat hoidetaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Mutta tämä tehtiin kesällä vain sen takia, että saatiin varattua tehohoitokapasiteettia muuhun tehohoidon tarpeeseen. Pystymme hoitaamaan myös Seinäjoella.

Myös Vaasassa ja Kokkolassa keskussairaaloilla on hyvä valmius koronapotilaiden hoitoon myös joulunpyhinä.

Mustasaaren koronarypäs paisuu

Koronatartunnoissa vaikein tilanne on Pohjanmaalla, jossa Vaasa, Mustasaari , Korsnäs, Maalahti ja Uusikaarlepyy ovat äskettäin siirtyneet leviämisvaiheeseen. Muu maakunta on vielä kiihtymisvaiheessa, kuten myös Soiten alue ja Etelä-Pohjanmaa.

Vaasan sairaanhoitopiirissä kirjattiin lauantaina 19.12. 23 uutta tartuntaa. Näistä moni liittyy Mustasaaren tartuntaryppääseen. Kaikkiaan kuluneen viikon aikana kunnassa on annettu 26 positiivista koronanäytettä.

Mustasaaressa kartoitetaan viikonlopun aikana tartuntaketjun alkuperää. Lauantaina on myös avattu ylimääräinen testauspiste.

– Tietojeni mukaan tartunnan lähteenä ei ainakaan ole ulkomaanmatka. Nyt tehdään tiiviisti jäljitystyötä, kertoo lääkäri Anna-Liisa Punto.

Yläkoulun oppilaalla todettiin koronavirustartunta ja koulu siirrettiin etäopetukseen 18.12. Myös alakoulun vuosiluokat ja lukio siirtyivät etäopetukseen. Esikoulu ja päiväkoti ovat kiinni.

Smedsby-Böle- koulussa on todettu kolme koronavirustartuntaa. Altistuneiden jäljitys on käynnissä, ja asianomaisten huoltajia on informoitu päivän aikana.

Solbackenin päiväkodissa on todettu tähän mennessä yksi koronatapaus. Päiväkoti Nappulatähdessä ei ole tartuntoja löytynyt. Altistuneita jäljitetään myös Smedsby-Bölen esikoulussa.

Solgårdin ja Elviran palveluasumisyksikössä on todettu koronatartunta yhteensä kolmella henkilöllä. Henkilökunnan ja asiakkaiden koronatestaus on käynnissä.

"Olette julmia rajoituksinenne"

Pohjalaislääkärit vetoavat joulunviettäjiin: Älkää lähtekö muihin maakuntiin, älkää tulko muista maakunnista tänne.

– Esimerkiksi opiskelijat, jotka opiskelette vaikkapa Helsingissä tai Ruotsissa. Pysykää opiskelupaikoillanne, vaikka olisi raskasta. Jos joulupöytään kertyy kolme sukupolvea, iäkkäät ovat suuressa riskissä saada tartunnan, lataa Heikki Kaukoranta tiukkana.

Matti Rekiaro on samoilla linjoilla. Hän uskoo ja pelkää, että myös maakuntien sisällä liikutaan ja kyläillään vilkkaasti suosituksista huolimatta.

– Joulu on vaikeaa aikaa. Olen saanut palautetta, että olette julmia rajoituksinenne, hän kertoo.

Heikki Kaukorannan korviin samanlaista palautetta ei ole tullut.

– Emme me niitä (rajoituksia) ole pahuuttamme laitettu, vaan sen on korona tehnyt. Tiedän, että tämä on kaikille rankkaa, mutta se on nyt näytön paikka. Jos ei nyt pidetä rajoituksista kiinni, niin ollaan pahassa tilanteessa.