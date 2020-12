Herätys: Britanniassa leviää tarttuva koronamutaatio, EU:n linjaukset voivat myllätä Suomen metsätaloutta, Intiasta ehkä koronarokotteita Suomeenkin

Britanniassa asetettiin ankaria liikkumisrajoituksia uuden virustyypin takia – Tämä tilanteesta tiedetään nyt

Britanniassa otettiin eilen käyttöön ankaria liikkumisrajoituksia maassa leviävän virusmutaation takia. Koronaviruksen uuden muunnoksen kerrotaan tarttuvan aiempia muotoja helpommin. Tällä hetkellä ei ole löydetty näyttöä siitä, että rokotteet eivät tehoaisi uuteen kantaan tai että se olisi aiempaa tappavampi.

EU:n ympäristölinjaukset voisivat myllätä Suomen metsätaloutta

Suomessa on suljettu kymmeniä paperikoneita parin vuosikymmenen aikana. Tosin samanaikaisesti muun muassa kartongin valmistus on lisääntynyt. Jaani Lampinen / Yle

Metsäteollisuus pelkää, että Suomessa harjoitettu metsätalous saattaa pudota pois EU:n kestävien investointien listalta. Tällä olisi suuri merkitys metsäteollisuudelle, sillä se vaikeuttaisi rahoituksen saantia ja nostaisi lainojen hintaa. Ympäristöjärjestö Greenpeacen mielestä EU ei ole kuitenkaan vaatimassa suuria muutoksia Suomen metsätalouteen.

Oravakuiskaaja Konsta Punkalla on jo yli miljoona Instagram-seuraajaa: “Haluan vangita eläimen katseen”

– Rakastan valokuvaamista ja tulen tekemään sitä aina. Jari Kovalainen / Yle

Vasta 26-vuotiaalla valokuvaaja Konsta Punkalla on huikeat 1,3 miljoonaa Instagram-seuraajaa. Hän on yksi Instagramin seuratuimmista suomalaisista. Valokuvaajasta on hienoa, että pandemiavuonna suomalaiset ovat löytäneet luontoon ja ryhtyneet oman elämänsä luontokuvaajiksi.

Pelastetaanko eurooppalaisia koronalta vielä intialaisella rokotteella?

all rights reserved ©niklas meltio

Hyderabad on Intian rokotepääkaupunki. Intia puolestaan on yksi maailman suurimmista rokotetuottajista, ellei peräti suurin. Se kykenee tuottamaan miljardeja rokoteannoksia vuodessa ja se on tärkeässä roolissa varsinkin kehitysmaiden rokotteiden toimittajana. Tulevaisuudessa Intiasta saatetaan tuoda koronarokotteita myös Eurooppaan ja ehkä Suomeenkin.

Ylen toimittaja kävi kuvaajineen katsomassa, miten Covaxin-nimistä koronarokotetta kehitellään ja tutkitaan Bharat Biotech -yhtiössä.

Joulua odotetaan lauhassa ja sateisessa säässä

Yle

Sunnuntaina entistä lauhempaa ilmaa virtaa Suomeen lounaasta. Lämpötila kohoaa Lappia myöten plussan puolella. Aivan pohjoisessa on heikkoa pakkasta. Sää on pilvistä ja sumuista ja ajoittain sataa vähän tihkua.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.