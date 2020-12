58 vuotta sitten yksi arvostetuimmista japanilaistaiteiljoista päätyi maalaamaan taulun Kuopion Puijolle – nyt torniin saatiin vedos kuuluisasta maalauksesta

Puijon tornissa Kuopiossa on esillä arvostetun japanilaisen taiteilijan Kaii Higashiyaman vuonna 1962 maalaaman teoksen vedos. Maalaus on nimeltään Yöttömän yön valoa ja se on tehty maisemasta, joka avautui vanhasta Puijon tornista. Teos on sijoitettu Puijon torniin saman maiseman äärelle, joka siihen on maalattu.

Vuonna 1999 edesmennyt taiteilija inspiroitui Suomen yöttömän yön valosta jo 30 vuotta aikaisemmin kuultuaan siitä opiskelessaan kulttuurihistoriaa Saksassa. Hän oli ensimmäinen, joka sai opiskelijastipendiaatin Saksaan Japanista.

Higashiyama-asiantuntija, tuottaja ja musiikintekijä Heikki Mäenpää on löytänyt tuolta ajalta valokuvan, jossa taiteilija istuu samassa pöydässä suomalaisen Paavo Harveen kanssa. Metsäneuvos Harve työskenteli aikoinaan muun muassa Helsingin kaupunginmetsänhoitajana.

– Oletetusti juuri Harve kuvaili yöttömän yön lumoa Higashiyamalle, Mäenpää kertoo.

Kaii Higashiyama kotiateljeessaan Ichikawassa vuonna 1988. Kaii Higashiyaman oikeudenomistajat / Harjula Production

Myöhemmin taiteilija avioitui Nihon-ga-taiteilija Shōko Kawasakin Sumi-tyttären kanssa. Higashiyama alkoi suunnitella matkaa Pohjoismaihin 1960-luvun alussa. Myös appiukolla oli vaikutuksensa reissuun, koska hän oli löytänyt kirjan, jossa oli kuvia Dyrehavenin puistosta Tanskasta. Kawasaki pyysi Higashiyamaa maalaamaan tauluja puistosta.

Vuoden valmistelujen jälkeen toteutui matka, jonka aikana Higashiyama pääsi myös yöttömän yön valoon Kuopion Puijolle. Taiteilija osutti tulonsa Kuopioon juuri ennen juhannusta. Mäenpää on löytänyt Higashiyaman arkistosta kaitafilmin maisemasta, josta maalaus on tehty.

Vuotta myöhemmin Yöttömän yön valoa -maalaus oli esillä ensimmäisen kerran näyttelyssä, johon oli koottu matkalta tehtyjä teoksia. Higashiyama kirjoitti matkasta myös kirjan.

Kuka oli Kaii Higashiyama? Eli vuosina 1908-1999

Oli perinteisen nihonga-taiteen mestari

Maalaustekniikkaan kuuluu, että taiteilija valmistaa ja sekoittaa värit itse

Tyyliin kuuluu hyvin pikkutarkka jälki

Tunnetaan erityisesti maalaamistaan maisemista.

Pitkä ja tuottelias ura toisen maailmansodan jälkeen Japanin jälleenrakentamisen aikana

Puijolla maalauksesta tehty vedos juhlistaa Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden satavuotista historiaa. Samanlainen vedos on esillä Tokiossa Suomen suurlähetystön tiloissa. Alkuperäinen työ on Japanin Modernin taiteen kansallismuseossa.

