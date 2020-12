Mustasaaressa yhtäkkiä satoja koronalle altistuneita – määrä on kasvanut koko lauantain ajan

Mustasaari on merenrantakunta Pohjanmaan maakunnassa. Kuva Mustasaaren Vassorinlahdelta.

Mustasaari on merenrantakunta Pohjanmaan maakunnassa. Kuva Mustasaaren Vassorinlahdelta. Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Noin 19 500 asukkaan Mustasaaressa jäljitetään parhaillaan lauantaina 19.12. kuumeisesti koronalle altistuneita.

Kunnassa on löytynyt muutamassa päivässä useita koronaketjuja, pari pientä ja yksi suuri. Moni on jo joutunut karanteeniin.

Ainakaan suurimman ketjun tartuntalähde ei ole tiedossa.

Ylilääkäri Sofia Svartsjö on ollut lauantai-iltapäivään mennessä puhelimessa tuntikausia. Jokainen kynnelle kykenevä on haalittu jäljjitystyöhön, joka jatkuu vähintään koko viikonlopun.

– Pelkästään kaksi tartunnan saanutta altisti jo 60 ihmistä, joten nyt kun tartunnan saaneita on 26, altistuneita on satoja, hän huokaa.

Kunta ryhtyi heti toimiin, kun ensimmäiset koronatapaukset löytyivät kuluneella viikolla yläkoulusta. Kaikki oppilaat ja heidän perheenjäsenensä testattiin torstaina 17.12.

– Tuli monta positiivista ja valtaosa heistä oli täysin oireettomia, Svartsjö kertoo.

Oireettomia tai vähäoireisia koronankantajia

Ehkä juuri oireettomuuden tai hyvin vähäisten oireiden takia viruksen kantajat eivät ole tienneet sairastuneensa koronaan, ja tauti on päässyt leviämään kulovalkean lailla myös alakouluun, päiväkotiin ja palveluasumisyksiköihin.

Jäljitysryhmä ja kunnan kriisiryhmä kokoontuvat vielä lauantai-illalla 19.12.

– Ehkä sitten osaamme kertoa jo tarkemmin altistuneiden määrän. Myös uusia koronatestejä on tehty pitkin päivää.

Ylilääkäri Sofia Svartsjö pelkää, että tartuntojen määrä ja sitä myötä myös altistuneiden joukko kasvaa viikonlopun aikana. Karanteeniin joutuminen pistää myös monen joulunviettosuunnitelmat uusiksi.

Nämä jo tiedetään:

Koulut olivat etäopetuksessa eilen ja tänään. Esikoulu ja päiväkodit on suljettu.

Tuorempien tietojen mukaan Solgårdin ja Elviran palveluasumisyksikössä on todettu koronatartunta yhteensä kolmella henkilöllä. Henkilökunnan ja asiakkaiden koronatestaus on käynnissä.

Smedsby-Böle yläkoulussa on todettu kolme koronavirustartuntaa. Altistuneiden jäljitys on käynnissä, ja asianomaisten huoltajia on informoitu.

Solbackenin päiväkodissa on todettu tähän mennessä yksi koronatapaus. Altistuneita jäljitetään myös Smedsby-Bölen esikoulussa. Päiväkoti Nappulatähdessä ei ole todettu yhtään koronatartuntaa.