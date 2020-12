Yhdysvaltoihin tehty kyberisku on tiedettyä laajempi: Uhreja useissa maissa, Nato tarkastaa tietojärjestelmänsä – Microsoft: Ei tavanomaista vakoilua

Sotilasliitto Nato sanoo tarkastavansa tietojärjestelmänsä Yhdysvaltain hallinnon kohteita vastaan suunnatun kyberhyökkäyksen takia.

– Tällä hetkellä ei ole todisteita siitä, että tietoverkkoihimme olisi murtauduttu. Asiantuntijamme jatkavat tilanteen selvittämistä. Tarkoituksena on tunnistaa ja vähentää tietoverkkojemme mahdollisia riskejä, sanoi Naton edustaja uutistoimisto AFP:lle.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on jälleen syyttänyt Venäjää vastikään paljastuneesta massiivisesta kyberhyökkäyksestä Yhdysvaltojen hallinnon kohteita vastaan. Pompeon mukaan on "melkoisen selvää", että asialla on ollut Venäjä.

Hyökkäys paljastui viime viikonloppuna. Liittovaltion poliisi FBI ja tietoturvavirasto CISA varoittivat jokunen päivä sitten, että hyökkäys jatkui edelleen.

– Tämä uhka muodostaa vakavan vaaran, CISA on tähdentänyt.

Uhan poistaminen on viraston mukaan erittäin monimutkaista ja haastavaa.

Hyökkäyksessä tietoverkkoihin on ujutettu haittaohjelma. Hakkerien epäillään tunkeutuneen järjestelmiin hyödyntäen verkkohallintatyökaluista vastaavan SolarWindsin ohjelmistopäivityksiä.

Hyökkäyksen kohteiksi ovat tiettävästi joutuneet muun muassa Yhdysvaltojen valtiovarain- ja kauppaministeriöt.

Maan energiaministeriö on vahvistanut, että haittaohjelma oli pääsyt myös sen tietojärjestelmään, mutta yhteydet saastuneisiin osiin on katkaistu. Haittaohjelma ei ministeriön mukaan ole päässyt kansallisen turvallisuuden kannalta olennaisiin tietoverkon osiin, kuten ydinturvallisuushallintoon.

Haittaohjelman uhreja myös muissa maissa

Microsoftin tiedossa oli myöhään torstaina yli 40 asiakasta, joihin haittaohjelma on iskenyt. Niistä noin 80 prosenttia on Yhdysvalloista, mutta kohteita on löytynyt myös muun muassa Belgiasta, Britanniasta, Kanadasta ja Espanjasta.

– On selvää, että uhrien määrä ja sijaintipaikat lisääntyvät, johtaja Brad Smith Microsoftista sanoi blogissaan.

– Tämä ei ole "tavanomaista vakoilua" edes digitaalisella aikakaudella.

Tietoturvavirasto CISA ei ole yksilöinyt, mitä tahoa tai keitä hyökkäyksestä epäillään. Sen sijaan yksityiset tietoturvayhtiöt ovat viitanneet hakkereihin, jotka ovat kytköksissä Venäjän hallintoon.

Myös Pompeo esitti jo maanantaina arveluja Venäjän osallisuudesta.

Venäjä on kiistänyt syytökset.

