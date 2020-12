Suomen viranomaiset hakivat kaksi al-Holin leirin naista ja kuusi lasta – UM kotiutti ensimmäistä kertaa äitejä

Syyrian al-Holista on palannut uusia perheitä Suomeen. Kaksi naista ja heidän kuusi lastaan ovat lentäneet tänään suomalaisviranomaisten avustuksella Suomeen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriö on kotiuttanut Syyriasta myös äitejä, ei vain lapsia. Tätä ennen UM oli hakenut al-Holista kaksi orvoksi jäänyttä lasta.

Muut al-Holista tähän mennessä Suomeen palanneet naiset ja lapset ovat paenneet leiriltä omin neuvoin.

Yhteinen operaatio Saksan kanssa

Ylen tietojen mukaan ulkoministeriön edustajat hakivat perheet lauantaina Qamishlin kaupungista Syyriasta.

Qamishli sijaitsee lähellä Irakin rajaa, ja sieltä on matkaa al-Holiin satakunta kilometriä. Ylen tietojen mukaan perheet olivat siirtyneet al-Holin leiristä ensin Rojin leiriin, josta kurdiviranomaiset toimittivat heidät edelleen Qamishliin ja suomalaisviranomaisille.

Kyseessä oli Suomen yhteisoperaatio Saksan kanssa.

Saksalainen Bild-lehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi eilen, että Saksaan odotettiin tulevan Pohjois-Syyriasta kolme naista, heidän lapsiaan sekä orpoja. Lehden mukaan charter-lennolla tapahtuvaa kotiutusta oli suunniteltu pitkään, mutta se oli lykkääntynyt koronan takia.

Saksan valtio ei ole Suomen tavoin aiemmin osallistunut aktiivisesti naisten kotiutuksiin.

Syyriasta delegaatio ylitti rajan Irakin puoleiselle kurdialueelle, josta he jatkoivat matkaa tilauslennolla Saksan kautta Suomeen.

Ulkoministeriö järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään klo 14.

Antti Kuronen / Yle

Luovutuksesta vastannut kurdiedustaja kävi Suomessa

Lapset ja naiset luovutti suomalaisille Koillis-Syyrian kurdihallinnon epävirallinen ulkoministeri Abdulkarim Omar. Hän luovutti myös joulukuussa 2019 orpolapset UM:n edustajalle.

Abdulkarim Omar kävi Suomessa vierailulla tammikuussa 2020 ja tapasi tuolloin ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.). Hän on toivonut toistuvasti apua Suomelta ja muilta EU-mailta al-Holin tilanteen ratkaisemiseksi ja vaatinut maita kotiuttamaan leirillä olevia kansalaisiaan.

Omar on ehdottanut myös oikeudenkäyntien järjestämistä Koillis-Syyrian alueella.

Kurdien itsehallintoalueen "ulkoministeri" Abdulkarim Omar. Antti Kuronen / Yle

CNN:lle haastattelun antanut Sanna toinen palanneista

Toinen tänään saapuneista naisista on Ylen tietojen mukaan Sanna, joka antoi haastattelun CNN:lle keväällä 2019. Haastattelussa Sanna kertoi haluavansa Suomeen.

Lue lisää: "Sanna" ja hänen naitettu 13-vuotias tyttärensä haluavat Syyriasta Suomeen – "Nyt kaikki on kauheaa", nuori tyttö sanoo

Sannan mukana Suomeen tuli neljä lasta, joista nuorin on alle kouluikäinen. Hänen teini-ikäinen tyttärensä on myös esiintynyt haastatteluissa.

Lue lisää: Äiti vei Sumeyan Suomesta Isisin alueelle tokaluokkalaisena – tyttö päätyi naimisiin 13-vuotiaana ja kertoo nyt tarinansa Ylelle

Toinen palanneista naisista on somalitaustainen. Hänen molemmat lapsensa ovat alle kouluikäisiä. Yle on haastatellut myös häntä al-Holissa.

Lue lisää: Suomalaiset Isis-naiset kertovat poikkeuksellisessa haastattelussa elämästään Syyriassa: "Lapset ovat kaikki, mitä minulla on"

Ylen toimittaja Antti Kuronen haastattelemassa suomalaisnaisia Al-Holin leirillä. Otso Reunanen / Yle

Neljäs kerta kun al-Holin perheitä palaa Suomeen

Al-Holista on tähän mennessä palannut Suomeen lapsia ja naisia kolmeen otteeseen.

Tämänkertainen operaatio muistuttaa vuodentakaista orpolasten kotiutusta. Kurdiviranomaiset toivat tuolloin lapset Qamishlin kaupunkiin, jossa heidät luovutettiin UM:n erityisedustajalle. Erityisedustaja lensi lasten kanssa Irakin Erbilistä Helsinki-Vantaalle.

Operaatio toteutettiin pian sen jälkeen, kun Sanna Marinin hallitus oli linjannut, että Suomella on velvollisuus auttaa leirillä olevia lapsia, mutta ei äitejä.

Viime toukokuussa Suomeen palasi kolme leirillä ollutta naista ja yhdeksän lasta. He olivat lähteneet al-Holista omin päin ja päätyneet eri aikoina ja eri reittejä pitkin Turkkiin.

Suomen viranomaiset avustivat perheitä rajan yli pääsemisessä ja matkustusasiakirjoissa, mutta kyseessä ei ollut kotiutusoperaatio.

Myös elokuun alussa Suomeen saapui leiriltä itse paennut äiti lapsineen. Ulkoministeriö oli myöntänyt perheelle matkustusasiakirjat Turkissa, mutta ei ollut auttanut heitä muuten paossa.

Al-Holista on voinut käytännössä poistua vain joko salakuljettajien tai kurdiviranomaisten avulla.

Al-Hol sijaitsee Syyrian koillisosassa. Kaksi lasta tuotiin Suomeen Erbilin kautta joulukuussa 2019. Touko- ja elokuussa perheet palasivat Ankaran kautta. Ilkka Kemppinen / Yle

Al-Holin naisia ja lapsia jäljellä noin 20

Al-Hol on Koillis-Syyriassa sijaitseva alkeellinen pakolaisleiri, jonne koottiin keväällä 2019 tuhansia ihmisiä entisiltä Isis-alueilta terroristijärjestön kukistuttua. Suomalaiset Isis-jäsenten omaiset ovat olleet vankeina leirin suljetussa osassa.

Leirillä on uutisoitu olleen alun perin 11 suomalaisnaista ja noin 30 lasta. Jos julkisuudessa olleet tiedot pitävät paikkansa, Suomeen on heistä palannut nyt 27, yhteensä kuusi naista ja 21 lasta.

Ulkoministeriön tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä.

Ulkoministeriö pyrkii edelleen kotiuttamaan lapsia leiriltä. Hallitus perustelee kotiutuksia sillä, että perustuslaki velvoittaa auttamaan hädässä olevia lapsia. Leirin olosuhteita on pidetty yleisesti lapsille kestämättöminä.

Tulkinnanvarainen (siirryt toiseen palveluun) kysymys on ollut, onko lapsen edun mukaista erottaa hänet huoltajastaan tai onko se edes oikeudellisesti kestävä ratkaisu. Paikallinen kurdihallinto ei ole antanut erottaa naisia ja lapsia toisistaan.

UM:n tämänpäiväisen tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan lasten kotiuttaminen ilman äitejä ei ole ollut mahdollista. Ulkoministeriö kirjoittaa myös, että Koillis-Syyrian leirit ovat pitkän aikavälin turvallisuusriski: mitä kauemmin lapset ovat niillä ilman suojaa ja opetusta, sitä vaikeammaksi radikaalin ääriajattelun torjunta käy.

Suomalainen poika al-Holissa tammikuussa 2020. Otso Reunanen / Yle

Poliisi on kuullut naisia, esitutkintoja ei käynnissä

Poliisi on kuullut tähän mennessä saapuneita naisia ja pyrkinyt saamaan selvyyttä siihen, ovatko he mahdollisesti syyllistyneet rikoksiin.

Toistaiseksi al-Holin palaajista ei ole aloitettu yhtään esitutkintaa. Tutkinta on vaikeaa, koska todisteiden löytäminen Syyriassa tai Irakissa tapahtuneista teoista on hankalaa.

Ketään ei voida ottaa kiinni, pidättää tai vangita ilman, että häntä epäillään konkreettisesta rikoksesta.

Suojelupoliisi on osallistunut yksilöllisen uhka-arvion tekemiseen jokaisesta palaajasta.

Viranomaisten tavoitteena on ollut, että lapset pääsisivät kiinni normaaliarkeen mahdollisimman pian. Heistä kaikista on tehty lastensuojeluilmoitus.

Ulkoministeri Pekka Haavisto poistui hetkeksi eduskunnan täysistunnosta Helsingissä 11. joulukuuta. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Haavisto joutui myrskyn silmään

Al-Holin suomalaisista on tullut iso kiistakysymys. Suojelupoliisi on pitänyt leirin naisia ja lapsia mahdollisena turvallisuusuhkana, mutta samaan aikaan esimerkiksi oikeuskansleri on puoltanut lasten hakemista Suomeen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto joutui vuosi sitten myrskyn silmään, kun paljastui, että hän oli halunnut siirtää alaisensa toisiin tehtäviin al-Holin suomalaisista syntyneiden erimielisyyksien vuoksi.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen oli suhtautunut Haaviston valmistelemiin kotiutussuunnitelmiin torjuvasti. Lopulta vastuu al-Holin leirillä olevien mahdollisista palautuksista siirrettiin UM:n erityisedustajalle.

Perustuslakivaliokunta päätti aiemmin tässä kuussa, että Haavisto oli syyllistynyt tapauksessa lainvastaisuuksiin, mutta kynnys ministerisyytteen nostamiseksi valtakunnanoikeudessa ei ylittynyt.

Täydennetty klo 10.53 Syyriassa edelleen olevien lasten lukumäärää ja naisten kotiuttamisen perusteluita UM:n tiedotteen pohjalta.

