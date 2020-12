Mustasaaressa todettu lisää koronatartuntoja – tällä viikolla jo lähes 40 tapausta

Koronavirustartuntoja on todettu monissa kunnan yksiköissä

Joukkoaltisitumisia on ollut yli kymmenen ja altistuneita jopa 400.

Vaasan sairaanhoitopiirissä todettiin lauantaina 19. joulukuuta 17 uutta koronavirustartuntaa. Näistä suurin osa todettiin Mustasaaren kunnassa.

Kuluvan viikon aikana Mustasaaressa on todettu 37 uutta koronavirustartuntaa. Joukkoaltistumisia on ollut yli kymmenen ja altistuneita ylilääkäri Sofia Svartsjön mukaan jopa 400.

– Tartuntojen määrä on hurja, kun miettii, että Mustasaaren edellisillä viikoilla ei ole ollut tartuntoja.

Svartsjön sunnuntaiaamu sujui jäljitystiimin ja kunnan valmiusjohtoryhmän kokouksissa ja lukuisiin puheluihin vastatessa. Puhelin on soinut tauotta.

Useita tartuntaketjuja

Mustasaaressa on löytynyt muutamassa päivässä useita koronaketjuja, pari pientä ja yksi suuri. Suurimman ketjun tartuntalähde ei ole vieläkään tiedossa. Monet tapauksista on todettu Sepänkylässä.

– Tapauksia on ollut lapsilla ja koululaisilla ja heillä tauti on usein aika lievä. Joskus ei oireita ole ollut lainkaan. Lisätapauksia on tullut meille perheistä, Svartsjö toteaa.

Svartsjö pelkää, että tartuntoja tulee lähipäivien aikana vielä lisää.

– Nyt olisi tärkeää, että nämä joulunpyhät vietettäisiin kotona ja pysyttäisiin perheen kesken, Svartsjö muistuttaa.

"Tätä tilannetta ei voi pitää näin joulun alla muuta kuin huolestuttavana"

Vaasan kaupungin johtavan ylilääkärin Heikki Kaukorannan mukaan tilanne Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on heikentynyt. Kaukoranta olisi toivonut, että tilanne vielä joulunalla olisi pysynyt rauhallisena.

– Meillä on muutamia tautiryppäitä, jotka ovat levittäneet tautia muun muassa alueen vanhusten hoivakoteihin. Tätä tilannetta ei voi pitää näin joulun alla muuta kuin huolestuttavana.

Vaikka koronatapauksia on todettu Mustasaaressa, eivät vaasalaiset saa tuudittautua, että tartunnat eivät leviäisi.

– Kun olemme näin liki Mustasaaren kanssa, niin tartuntaryppäistä on todettu tapauksia myös Vaasassa, Kaukoranta kertoo.

Kaukorannan mukaan nyt ei ole hyvä aika matkustella vanhoille kotiseuduille tapaamaan. Joulu kuuluisi viettää hänen mukaansa niiden henkilöiden kanssa, joiden kanssa vietetään arkikin.

Myös sosiaalisessa mediassa leviävät viestit varmuuden vuoksi ennen matkaa tehtävistä koronatesteistä hän tyrmää.

– Testaaminen varmuuden vuoksi vapaan matkustuspassin toivossa ei ole missään tapauksessa suositeltavaa. Oireettomilla ihmisillä testien herkkyys on niin huono, että negatiivinen testitulos antaa pahimmillaan väärän turvallisuuden tunteen, Kaukoranta kertoo.

Koronavirustartuntoja monissa kunnan yksiköissä

Mustasaaren Solgårdin ja Elviran palveluasumisyksiköissä on todettu tähän mennessä yhteensä viisi koronavirustartuntaa. Näistä kaksi on todettu yksiköiden asukkailla. Svartsjön mukaan sairastuneet voivat tällä hetkellä hyvin.

Mahdollisesti altistuneet työntekijät ja yksiköiden asukkaat on testattu koronaviruksen varalta, ja tulosten odotetaan tulevan pian.

Smedsby-Böle skolassa on todettu viisi koronatartuntaa. Altistuneiden jäljitys on käynnissä.

Solbackens daghemissa todetulle yhdelle tartunnalle altistuneet on selvitetty. Päiväkoti on avoinna normaalisti maanantaista 21.12. alkaen niille lapsille, joita ei ole asetettu karanteeniin.

Smedsby-Böle förskolassa ei ole todettu tartuntoja. Jäljitys on tehty myös Päiväkoti Nappulatähden osalta, eikä tartuntoja ole todettu.

