Saksa ja Suomi tekivät yhteistyötä al-Holin leirin kotiutuksissa – Saksa haki Syyriasta kolme naista ja 12 lasta, yksi naisista pidätettiin heti

Suomen ulkoministeriö toimi yhteistyössä Saksan kanssa, kun se kotiutti tänään sunnuntaina kaksi naista ja kuusi lasta Syyrian al-Holin leiriltä.

Saksa haki Syyriasta samassa yhteydessä kolme naista ja 12 lasta. He saapuivat Saksan Frankfurtiin lauantaina charter-koneella.

Operaatiosta ovat kertoneet muun muassa Spiegel-lehti (siirryt toiseen palveluun) ja Bild-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Naiset ja lapset kotiutettiin humanitaarisista syistä

Saksan ulkoministeriön mukaan naiset ja lapset on haettu al-Holin ja al-Rojin leireiltä. Molemmille leireille on suljettu Isis-terrorijärjestön alueilta kiinni otettuja naisia ja lapsia.

Suomen tapaan myös Saksa haki nyt ensimmäistä kertaa itse aikuisia Pohjois-Syyrian leireiltä. Operaation toteuttivat Saksan ulkoministeriö ja liittovaltion poliisi.

Bild-lehden mukaan operaatiota oli valmisteltu pitkään, mutta se viivästyi koronapandemian takia. Lisäksi neuvottelut epävirallisen kurdihallinnon kanssa olivat hankalia.

Saksa perustelee operaatiota Suomen tapaan humanitaarisilla syillä. Lasten joukossa on orpoja. Osa lapsista on taas sairauksien takia niin heikossa kunnossa, että heidän henkensä on vaarassa.

Saksassa oikeusistuimet ovat myös velvoittaneet Saksaa hakemaan kansalaisiaan leireiltä. Tämänkertaiset palautukset eivät kuitenkaan ulkoministeriön mukaan liity tähän velvoitteeseen.

Saksan syyttäjä tutkii naisia

Suomessa Syyriasta palaavien naisten toiminnasta ei ole tiettävästi aloitettu yhtään esitutkintaa.

Sen sijaan Saksassa liittovaltion syyttäjä tutkii kaikkia kolmea palautettua naista. Meneillään on alustava tutkinta, jossa heitä epäillään terrorijärjestöön kuulumisesta ulkomailla. Epäillyn rikoksen enimmäisrangaistus on kymmenen vuotta vankeutta.

Yksi naisista pidätettiin heti hänen Saksaan saapumisensa jälkeen, uutistoimisto AP ja saksalaislehti Bild kertovat. (siirryt toiseen palveluun)

Bild-lehden tietojen mukaan yhden saksalaisnaisen puoliso oli mukana Isisin kurinpitojoukoissa, yhden puoliso kuoli taisteluissa ja yhden veli teloitti vangin Isisin propagandavideolla.

Syyriassa on yhä 70–100 saksalaista Isisin kannattajiksi epäiltyä miestä ja naista, joita pidetään vangittuina tai leireillä. Lisäksi leireillä on ainakin useita kymmeniä lapsia.

Lue myös:

Suomen viranomaiset hakivat kaksi al-Holin leirin naista ja kuusi lasta – UM kotiutti ensimmäistä kertaa äitejä

Näin al-Holin suomalaiset ovat kertoneet elämästään leirillä:

"Sanna" ja hänen naitettu 13-vuotias tyttärensä haluavat Syyriasta Suomeen – "Nyt kaikki on kauheaa", nuori tyttö sanoo

Äiti vei Sumeyan Suomesta Isisin alueelle tokaluokkalaisena – tyttö päätyi naimisiin 13-vuotiaana ja kertoo nyt tarinansa Ylelle

Suomalaiset Isis-naiset kertovat poikkeuksellisessa haastattelussa elämästään Syyriassa: "Lapset ovat kaikki, mitä minulla on"