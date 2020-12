Jihadismin tutkija al-Holin äitien kotiutuksista: Sataprosenttista varmuutta turvallisuusriskeistä ei todennäköisesti saavuteta

Suomi on kotiuttanut al-Holin pakolaisleiriltä Koillis-Syyriasta kaksi äitiä ja heidän kuusi lastaan. He ovat lentäneet suomalaisviranomaisten avustuksella Suomeen tänään.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun suomalaisviranomaiset osallistuivat al-Holissa olleiden aikuisten kotiutukseen. Ulkoministeriön mukaan pelkästään lasten kotiuttaminen ei tässä tapauksessa ollut mahdollista.

Jihadismin tutkija Juha Saarinen pitää olennaisena, että viranomaiset pystyvät varmistaamaan sen, ettei kotiutettavista henkilöistä muodostu Suomessa turvallisuusuhkaa. Siitä huolimatta, että kyse on hyvin pienestä henkilömäärästä.

– Sataprosenttista varmuutta siitä, millaisia turvallisuusuhkia on mahdollisesti kytkeytynyt näihin henkilöihin, on hyvin hyvin vaikeaa saada selville. Sataprosenttista varmuutta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan, Lontoon King's Collegessa jihadismista väitöskirjaansa tekevä Saarinen sanoo.

Hänen mukaansa on selvää, että osa al-Holista kotiutetuista naisista on ainakin konfliktialueella ollessaan suhtautunut hyvin positiivisesti Isisiin ja jihadistiseen liikehdintään, ja on saattanut myös osallistua liikehdintään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Ei voida poissulkea sitä, että heillä on kansainvälisiä kontaktiverkostoja jihadistisissa verkostoissa ulkomailla tai Suomessa. Eikä voida sulkea pois sitä, että osana konfliktialueella vietettyä aikaa heille on mahdollisesti muodostunut taitoja tai korostunutta karismaa, joita he voivat hyödyntää, jos haluavat osallistua jihadistiseen liikehdintään Suomeen palattuaan, Saarinen sanoo.

Lue lisää: UM:n erityisedustaja: Tunnelma al-Holin leiriltä kotiutettujen lennolla väsynyt ja helpottunut – "Leirillä yhä olevia lapsia ei ole unohdettu", Yle seurasi tiedotustilaisuutta

Rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen vaikeaa

Hyvin olennaista on se, miten rikosoikeudellinen vastuu toteutuu niissä tapauksissa, joissa kotiutettu henkilö olisi todistettavasti edistänyt Isisin toimintaa.

Suomessa rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen on Saarisen mukaan ollut toistaiseksi terrorismirikoksissa vaikeaa, mikä on turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta hyvin huolestuttavaa. Tästä on hänen mielestään keskusteltu Suomessa vasta hyvin vähän.

Jihadismin tutkija Juha Saarisen mielestä on olennaista, miten rikosoikeudellinen vastuu toteutuu niissä tapauksissa, joissa kotiutettu henkilö olisi todistettavasti edistänyt Isisin toimintaa. Yle

– Suomi on mielenkiintoisessa vähemmistössä. Länsi-Euroopassa ei ole ihan hirveästi maita, joilla näyttäisi olevan näin isoja haasteita rikosoikeudellisen vastuun toteutumisessa, mitä tulee terrorismirikoksiin, Saarinen sanoo.

Juha Saarisen mielestä al-Holin naisia ei lähtökohtaisesti pitäisi viranomaisten toimesta hakea Suomeen.

– Kun puhutaan henkilöistä, jotka ovat oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti osallistuneet jihadistiseen liikehdintään ja pyrkineet edistämään tällaisen jihadistisen ryhmän toimintaa, ja puhutaan aikuisista henkilöistä, puhumme ihmisistä jotka ovat tehneet omia valintojaan. On potentiaalisesti aika vaarallinenkin ennakkotapaus, että Suomi lähtee aktiivisesti tällaisia henkilöitä kotiuttamaan.

Saarinen viittaa mediatietoihin nyt saapuneista henkilöistä. Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) toinen tänään kotiutetuista naisista on henkilö, joka on ollut aiemmin sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivinen tilillä, jonka nimi on suomeksi "Äiti Terroristi".

– Henkilö on ollut hyvin näkyvä Isis-aktiivi esimerkiksi twitterissä, on edistänyt tämän ryhmän toimintaa, levittänyt ryhmän viestintää, juhlistanut ryhmän väkivallantekoja, Saarinen sanoo.

Näistä twiiteistä on useita vuosia eikä Saarisen tiedossa ole, mikä on kyseisen henkilön tämänhetkinen suhtautuminen jihadistiseen liikehdintään tai Isisiin.

Al-Holissa yhä parikymmentä suomalaista

Juha Saarisen mukaan Suomen viranomaisten osallistuminen aikuisten äitien kotiuttamiseen ei välttämättä tarkoita sitä, että kyse olisi Suomen suunnanmuutoksesta al-Holissa olevien henkilöiden palauttamisessa. Alueella olevat lapset on jo pitkään pyritty kotiuttamaan eikä se tässä tapauksessa ulkoministeriön mukaan ollut mahdollista ilman äitejä.

Ulkoministeriön mukaan Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä. Heidän palautuksiinsa liittyy Saarisen mukaan niin logistisia kysymyksiä kuin esimerkiksi se, haluavatko aikuiset henkilöt itse edes palata Suomeen.

– Ei tietenkään voida poissulkea sitä, että vastaavanlaisia kotiuttamisia nähdään jatkossa, mutta se ei ole pelkästään viranomaisten ratkaistavissa oleva kysymys, Saarinen arvioi.

Suomen viranomaisten on kuitenkin varmistettava, että al-Holissa pidettyjen lasten perusoikeudet turvataan, ja se vaatii lasten kotiuttamista Suomeen.

Lue lisää:

UM:n erityisedustaja: Tunnelma al-Holin leiriltä kotiutettujen lennolla väsynyt ja helpottunut – "Leirillä yhä olevia lapsia ei ole unohdettu", Yle seurasi tiedotustilaisuutta

Yle seuraa: Suomi kotiutti al-Holin leirin äitejä ensimmäistä kertaa, Halla-ahon mielestä tarkkaan harkittu ajoitus

KRP tekee esiselvityksen al-Holin leiriltä kotiutetuista, supo: jokaisen palaajan mahdollisesti aiheuttama uhka arvioidaan yksilöllisesti

Saksa ja Suomi tekivät yhteistyötä al-Holin leirin kotiutuksissa – Saksa haki Syyriasta kolme naista ja 12 lasta, yksi naisista pidätettiin heti

Al-Holista kotiutettiin nyt myös aikuisia – paljonko paluut ovat maksaneet, mitä leirillä vielä oleville tapahtuu?

Al-Holista kotiutettiin nyt myös aikuisia – paljonko paluut ovat maksaneet, mitä leirillä vielä oleville tapahtuu?