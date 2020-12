Analyysi: Suomi näyttää tietä al-Hol-kotiutuksissa – ravisuttavalla päätöksellä on yhdet kasvot

Suomen linja on nyt kirkas: myös al-Holin äidit tuodaan kotiin. Tähän asti juuri mikään maa ei ole halunnut kotiuttaa naisia, kirjoittaa Ylen toimittaja Sara Rigatelli.

Vain päiviä sen jälkeen, kun ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) rikosepäilyn käsittely saatiin päätökseen perustuslakivaliokunnassa, al-Hol-jatkokertomuksessa jysähti taas: Suomi oli päättänyt kotiuttaa ensimmäistä kertaa Isisin toimintaan osallistuneita aikuisia Syyriasta.

Al-Holin naisten kohtalosta on väännetty kättä yli puolitoista vuotta. Vuoden ajan on ollut selvää, että ainakin leirillä olevat lapset yritetään kotiuttaa.

Äitien pelastamiseen ei ole ollut selvää velvoitetta niin lain kuin hallituksen linjauksenkaan perusteella.

Tänään paljastui, että linjaus äitien tuomisesta on ollut käytännössä selvä jo vuoden päivät.

Suomi ja Saksa ovat suunnitelleet yhteistä operaatiota tammikuusta 2020 asti. Sitten tuli korona, ja operaatiot menivät jäihin.

Tähän mennessä juuri mikään Euroopan maa ei ole halunnut tuoda al-Holista aikuisia yleisellä periaatepäätöksellä. Lähinnä Tšetšenian, Albanian, Kosovon ja Kazakstanin kaltaiset muslimimaat ovat evakuoineet sekä lapsia että äitejä.

Vuoden alussa Norja kotiutti vakavasti sairaan lapsen mukana tämän äidin. Asiasta syntyi niin iso poru, että oikeistopopulistinen edistyspuolue lähti hallituksesta.

Suomen ja Saksan toteuttama operaatio on siis iso ennakkotapaus myös Euroopassa.

Naisia on kyllä palannut eri maihin eri keinoin, ja heitä on avustettu matkustusjärjestelyissä. Näin on toimittu myös Suomessa, kun kävi ilmi, että muutama nainen lapsineen oli onnistunut pakenemaan leiriltä Turkkiin aiemmin tänä vuonna.

Tiedossa ei vielä ole, ovatko muut maat valmistelleet kulisseissa Suomen ja Saksan tyylisiä kotiutuksia.

Saksassa tuomioistuimet ovat velvoittaneet liittovaltion hakemaan kansalaisiaan Syyriasta. Tämänpäiväiset palautukset eivät Saksan ulkoministeriön mukaan kuitenkaan liittyneet oikeuden päätökseen.

Lopulta marssijärjestys meni juuri niin kuin ulkoministeri Pekka Haavisto oli valmistellut yrittäessään laittaa alaisensa sivuun syksyllä 2019. UM:n konsulipalveluiden johtaja Pasi Tuominen vastusti sitä, että virkamiehet olisivat vastuussa suomalaisten kotiutuksista ilman poliittista linjausta.

Virkavastuu asiassa siirrettiin UM:n erityisedustajaksi nimetylle Jussi Tannerille.

Tanner sanoi tänään, ettei asiassa ollut kahta sanaa: laki olisi velvoittanut hänet toimimaan ilman hallituksen linjaustakin.

Hänen mukaansa vaihtoehtoja ei lopulta ollut oikeudellisesti eikä käytännössä. Ainoa tapa turvata lasten elämä ja minimoida turvallisuusriskit, myös Suomessa, on se, että valtio noutaa lapset vanhempineen niin pian kuin mahdollista.

Nämä ihmiset palaavat Suomeen joka tapauksessa – ennemmin tai myöhemmin, Tanner painotti.

Hän sanoi tavanneensa naisia henkilökohtaisesti ja keränneensä uusia tietoja heidän ajatusmaailmastaan ja toimistaan.

"Tavallinen UM:n virkamies", niin kuin Jussi Tanner itseään luonnehti, antoi siis kasvot päätökselle, joka on kuohuttanut Suomen kansaa toista vuotta. Nyt tiedetään, että palautukset myös jatkuvat.

Näin al-Hol-keskustelu kierähti uudelle raiteelle.

Pekka Haavisto pysyi tänään poissa parrasvaloista. Hänen esikuntansa viestitti, ettei ministerillä ole viranomaistiedottamiseen lisättävää.

Tannerin tehtävä on ollut jo tähän asti poikkeuksellisen vaikea niin turvallisuuden, monimutkaisten kansainvälisten neuvottelujen kuin yksilöllisen harkinnankin näkökulmasta, kuten hän ensimmäisessä julkisessa tiedotustilaisuudessaan kuvasi.

Nyt se vaikeutuu vielä pykälän verran.

