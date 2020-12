Herätys: Lentoliikenne Ison-Britannian ja Suomen välillä keskeytetään, Kiina selvisi pandemiasta ilman rokotusta, sähkönsiirtohintojen korotukset jatkuvat

Matkustajalentoliikenne Britanniasta Suomeen keskeytetään – Brittien hallitus hätäkokoukseen

Matkustajalentoliikenne Britanniasta Suomeen keskeytetään kahdeksi viikoksi. Kielto astuu voimaan tänään maanantaina kello 12, ja se on voimassaa 4. tammikuuta asti. Syynä kiellolle on Britanniassa havaittu uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tartuttavampana. Suomen lisäksi moni muu maa on keskeyttänyt matkustajalentoliikenteen maiden välillä. Britannian hallitus kutsuu maanantaina koolle hätäkokouksen muiden maiden asettamien rajoitusten vuoksi.

EU:ssa odotetaan rokotepäätöstä, mutta Kiina pääsi eroon koronapandemiasta ilman rokotuksia – miten ihmeessä?

Turvallisuushenkilökunta mittaa metromatkustajien lämpötilan metron sisäänkäynnillä Pekingissä. Wu Hong / EPA

Tänään maanantaina Euroopan lääkevirasto EMA antanee käyttöluvan ensimmäiselle koronarokotteelle. Jos lupa myönnetään heti maanantaina, ensimmäiset rokotukset voitaisiin aloittaa joulun jälkeen, eli 27. joulukuuta. Kiinassa taas koronasta on käytännössä päästy eroon ilman rokotekampanjoita. Listasimme neljä syytä sille, miten tämä on mahdollista.

Suomalaisten into kuntaliitoksiin laskee laskemistaan, maakuntien rajat sen sijaan siirtyvät nyt ennätyksellisesti

Kuhmoinen selvitti ensin kuntaliitoksia, mutta päätyi lopulta vaihtamaan maakuntaa Keski-Suomesta Pirkanmaalle. Petri Aaltonen / Yle

Ensi vuoden alussa tapahtuu vain yksi kuntaliitos, mutta viisi kuntaa vaihtaa kokonaan maakunnasta toiseen. Oma kunta koetaan tärkeäksi, sillä vielä julkaisemattoman tutkimustiedon mukaan 70 prosenttia suomalaisista ei kannata liitosta toisen kunnan kanssa. Vuonna 2008 oman kunnan liitosta vastusti 43 prosenttia. Kun kunta vaihtaa maakuntaa niin samalla vaihtuvat maakuntalaulu, AVI, ELY-keskus, pelastuslaitos, käräjäoikeus, kihlakunnan vouti ja sotilaspiiri.

Ylen kysely sähköyhtiöille: siirtohintojen korotukset jatkuvat ensi vuonnakin – valtaosa pitää ennallaan

Enerken sähköverkostoasentaja Ville Rissanen hoitelee sähköverkkoja myrskynkestävään kuntoon Pohjois-Karjalassa. Toni Pitkänen / Yle

Kymmenen siirtoyhtiötä ilmoitti Ylen kyselyssä nostavansa siirtohintojaan ensi vuonna. Korotukset pyörivät yleensä viiden prosentin kahta puolta. Moni muukin pohtii korotuksia, mutta päätökset ovat vielä tekemättä. Valtaosa ilmoitti pitävänsä taksat nykyisellään vuonna 2021. Yle lähetti siirtohintakyselyn kaikille 77 verkkoyhtiöille. 70 niistä vastasi kyselyyn.

Yhdysvallat sopuun 900 miljardin elvytyspaketista

Senaatti ja edustajainhuone äänestävät paketista vielä tänään. Alex Edelman / AFP

Yhdysvaltain kongressi on vihdoin päässyt sopuun lähes 900 miljardin dollarin koronaelvytyspaketista. Paketin myötä suuri osa maan kansalaisista saa 600 dollarin suoran avustuksen. Lisäksi paketti tukee yrityksiä ja avustaa rokotteiden jakamista osavaltioihin. Senaatti ja edustajainhuone äänestävät paketista vielä tänään.

Lauhan alkuviikon jälkeen sää kylmenee hetkeksi

Yle

Maanantaina maan etelä- ja keskiosaan saapuu runsaita vesisateita. Illan ja yön aikana idässä sataa myös lunta. Sateet väistyvät hyvin hitaasti tiistain vastaisen yön aikana. Viikon puolivälissä Suomeen saapuu matalapaine sateineen. Maan keski- ja pohjoisosassa voi silloin sataa useita senttejä lunta. Etelässä sade on pääosin vettä. Matalapaine väistyy kaakkoon ja sen jälkeen Suomeen virtaa tilapäisesti kylmempää ilmaa pohjoisesta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.