Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvioi al-Holin äitien palautusta: "Oikeusvaltiossa toimitaan juuri tällä tavalla"

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion mukaan al-Holin palautusten taustalla on juridiikka, ei politiikka.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion mukaan al-Holin palautusten taustalla on juridiikka, ei politiikka. Victoria Wirén / Yle

Suomalaisviranomaiset kotiuttivat sunnuntaina Koillis-Syyriasta al-Holin pakolaisleiriltä kuusi suomalaislasta ja lasten kaksi aikuista äitiä. Suomen viranomaiset osallistuivat aikuisten palauttamiseen ensimmäistä kertaa.

Ulkoministeriön mukaan pelkästään lasten kotiuttaminen ei olisi ollut mahdollista ja viranomaistoiminnassa on otettu huomioon ensisijaisesti lasten etu.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio näkee, että Suomi on toiminut oikein perustein.

– Oikeusvaltiossa toimitaan juuri tällä tavalla, että selvitetään oikeudellinen perusta ja viranomaiset toimivat sen mukaisesti, Nuotio sanoo.

Hän näkee, että Suomen valtion toimintalinjana on ollut aktiivisesti pyrkiä toimimaan myös kansainvälisten sopimusten ja Suomen perustuslain mukaisesti. Taustalla on viime kädessä lapsen oikeuksien yleissopimus, johon Suomi on sitoutunut sekä muun muassa Suomen perustuslain säännökset, jotka koskevat perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuutta.

– Jos Suomen valtio olisi kiemurrellut tästä pois ja selittänyt sitä muulla tulkinnalla tai kannalla, olisi ollut riski, että toimitaan kansainvälisten sopimusvelvoitteiden vastaisesti.

Nuotio: "En näe tässä poliittista harkinnanvaraa ollenkaan"

Al-Holin operaatiosta vastaava ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner kertoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa palautuksiin liittyvistä oikeudellisista perusteista.

Tannerin mukaan lasten palauttaminen ilman äitejä ei olisi ollut mahdollista oikeudellisesti eikä käytännössä. Suomen viranomaisilla on velvoite turvata suomalaislasten perusoikeudet, sikäli kuin se on mahdollista. Käytännössä lasten perusoikeuksia ei Tannerin mukaan ole mahdollista turvata leirillä tai sen lähialueilla Koillis-Syyriassa, ja tästä on hänen mukaansa tehty perusteellinen selvitys.

Suomen hallitus teki vuosi sitten periaatepäätöksen, jossa linjattiin hallituksen selvä tahto kotiuttaa al-Holin lapset niin pian kuin se on mahdollista. Siitä huolimattakin oikeudelliset perusteet velvoittaisivat ulkoministeriön Tannerin mukaan lasten kotiuttamiseen niistä olosuhteista, joissa he al-Holissa ovat.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mielestä al-Holin palautuksissa on kyse oikeudellisesta arviosta, ei politiikasta.

– Oikeastaan en näe tässä poliittista aspektia tai poliittista harkinnanvaraa ollenkaan. Kyllä tämä on hyvin pitkälle nimenomaan juridiikkaa, Kimmo Nuotio toteaa.

Suomen ja Saksan viranomaiset toteuttivat operaation yhdessä

Suomen viranomaiset toteuttivat al-Holista tulevien henkilöiden palauttamisoperaation yhdessä Saksan viranomaisten kanssa. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää myönteisenä asiana, että Suomi ja Saksa toimivat al-Holin palautuksissa saman linjan mukaan.

– Suomi ja Saksa ovat kyllä Euroopassa aivan vankimpia oikeusvaltioita. Siinä mielessä aika hyvässä seurassa ollaan.

Kimmo Nuotion mukaan lapsia ei voida jättää hätään eikä lasten kotiuttamisen lykkääminen olisi ollut millään tavalla edullista.

Nuotio pitää kiinnostavana, ymmärretäänkö Suomessa al-Holin palautusten oikeudellinen luonne ja mitä näkemyksiä eri puolueiden johdolla asiasta on.

– Tässä punnitaan oikeusvaltionäkemyksiä. Sitä, kuinka sitoutuneita eri tahot ovat ikään kuin oikeusvaltiolliseen menettelyyn, jossa virkamiehet toimivat puhtaasti oikeudellisin perustein.

Lue lisää:

UM:n erityisedustaja: Tunnelma al-Holin leiriltä kotiutettujen lennolla väsynyt ja helpottunut – "Leirillä yhä olevia lapsia ei ole unohdettu", Yle seurasi tiedotustilaisuutta

Analyysi: Suomi näyttää tietä al-Hol-kotiutuksissa – ravisuttavalla päätöksellä on yhdet kasvot

Jihadismin tutkija al-Holin äitien kotiutuksista: Sataprosenttista varmuutta turvallisuusriskeistä ei todennäköisesti saavuteta

Al-Holista kotiutettiin nyt myös aikuisia – paljonko paluut ovat maksaneet, mitä leirillä vielä oleville tapahtuu?

Saksa ja Suomi tekivät yhteistyötä al-Holin leirin kotiutuksissa – Saksa haki Syyriasta kolme naista ja 12 lasta, yksi naisista pidätettiin heti

Suomen viranomaiset hakivat kaksi al-Holin leirin naista ja kuusi lasta – UM kotiutti ensimmäistä kertaa äitejä

Oppositio arvostelee al-Holin leirin äitien kotiuttamista – Halla-ahon mielestä tarkkaan harkittu ajoitus