Britanniassa kauppojen hyllyjen pelätään tyhjenevän jouluksi, kun kuljetusliikenne maahan katkeaa uuden virusmuunnoksen vuoksi

Lukuisat maat, Suomi mukaan lukien, ilmoittivat sunnuntaina keskeyttävänsä lentoliikenteen Britanniasta. Syynä on maassa havaittu uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tarttuvampana.

Lisäksi monet Britannian naapurimaat kertoivat muun kuljetusliikenteen katkaisemisesta. Hollanti keskeytti lauttaliikenteen maiden välillä, sunnuntai-iltana kerrottiin liikenteen katkaisemista Englannin ja Ranskan välillä kulkevassa Eurotunnelissa.

Ranskan asettamat rajoitukset sulkivat myös vilkkaan Doverin sataman Britanniassa. Ranskan Calais’n ja Doverin välinen rekkaliikenne oli jo aiemmin ruuhkautunut pahasti, kun brittiyritykset haalivat tavaraa ennen vuodenvaihteessa koittavaa lopullista erkaantumista EU:sta.

Britanniaa koskevat liikennerajoitukset uhkaavat myös elintarviketuontia maahan, mikä saattaa näkyä joulun aikaan tyhjentyvinä kauppahyllyinä.

Vaikka periaatteessa rahtiliikenne saa edelleen kulkea muista maista Britanniaan, on selvää, että se lamaantuu nyt pahoin. Näin siksi, etteivät rekkakuskit uskalla matkustaa Britannian, koska pelkona on, etteivät he pääse takaisin kotimaihinsa joulun viettoon. Erään kuljetusyrityksen johtaja kuvasi tilannetta BBC:lle erittäin vakavaksi.

– Juuri kun ajateltiin, ettei tilanne voisi enää muuttua tätä pahemmaksi, on käsissämme nyt katastrofi. Olen huolissani supermarkettien toimitusketjuista, hän sanoi.

Britannian hallitus kutsuu tänään koolle hätäkokouksen tilanteen vuoksi

Joulun junamatkat vaarassa

Britanniaa koskevien rajoitusten vuoksi, myös Keski-Euroopan junaliikenne pysähtyy monin paikoin, mikä uhkaa joulumatkailijoiden suunnitelmia.

Rautatieliikenneoperaattori Eurostar (siirryt toiseen palveluun) ilmoittaa sivuillaan, ettei se pysty ajamaan junia Lontoosta Pariisiin, Brysseliin, Lilleen tai Amsterdamiin tänään tai huomenna tiistaina.

Eurostarin mukaan junaliikenteen on määrä palautua keskiviikkona 23. päivä.

