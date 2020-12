Unkarin oppositiopuoleet liittoutuvat ensi vuoden parlamenttivaaleihin – tarkoituksena päihittää pääministeri Orbán

Kuusi Unkarin oppositiopuoluetta aikoo yhdistää voimansa ensi vuoden parlamenttivaaleja silmällä pitäen. Tarkoituksena on päihittää istuva pääministeri Viktor Orbán.

Asiasta kertovat The Politico (siirryt toiseen palveluun)ja uutistoimisto AFP.

Yhteiseen rintamaan asettuviin puolueisiin kuuluvat vasemmistoon nojaava Demokraattinen liittouma, oikeistolaiseen siipeen kuuluva Jobbik-puolue ja liberaali Momentum. Puolueet laativat yhteisen ehdokaslistan ja asettavat yhteisen pääministeriehdokkaan.

Unkarissa on 106 vaalipiiriä.

"Historiallinen hetki"

Koko opposition muodostama yhteisrintama on ensimmäinen sen jälkeen, kun Orbán palasi valtaan vuonna 2010. Hän toimi aiemmin pääministerinä vuosina 1998–2002.F

Opposition yhteisrintama on kertonut lausunnossaan, että heidän tavoitteenaan on "palata vapaaseen ja hyvinvoivaan valtioon", joka luvattiin, kun kommunismi romahti maassa noin 30 vuotta sitten.

Demokraattisen liittouman Euroopan parlamentin edustaja Klára Dobrev on kuvaillut sopimusta "politiikan historialliseksi hetkeksi".

Mielipidemittaukset rohkaisivat

Viimeaikaiset mielipidemittaukset ovat rohkaisseet Unkarin oppositiopuoluetta yhteisen rintaman perustamiseen.

Mediánin tässä kuussa julkaisema tutkimus osoitti, että Orbánin suosio on laskenut 32 prosenttiin. Vielä kesäkuussa 40 prosenttia unkarilaisista asettui istuvan pääministerin keskustaoikeistolaisen Fidesz-puolueen leiriin.

Politicon monia mittauksia yhdistelevä (siirryt toiseen palveluun)mielipidetutkimus puolestaan osoitti, että 47 prosenttia unkarilaisista äänestäisi Fidesziä. Vielä kesällä lukema oli 52 prosenttia.

"Ei" korruptiolle ja Fidesz-yhteistyölle

Unkarin hallinto on saanut paljon kansainvälistä kritiikkiä osakseen. Syitä ovat muiden muassa demokratiaa murentavat käytännöt, esimerkiksi sananvapauden rajoittaminen, tuomioistuinten ohjailu ja opposition hiljentäminen.

Oppositiopuolueiden yhteisrintama on sitoutunut siihen, etteivät he aseta ehdolle ehdokkaita, joilla on korruptioyhteyksiä tai jotka ovat tehneet yhteistyötä Fideszin kanssa.

Oppositiorintaman mukaan heidän ainoa keinonsa hallinnon muuttamiseksi on yhdistää voimat. Kansalaisen näkökulmasta yhteisrintama voi olla kuitenkin sekava, sillä sen myötä yksittäinen äänestäjä ei voi ehkä äänestää omaa suosikkipuoluettaan.

Rintama on luvannut uudistaa perustuslain ja taata tuomioistuinten riippumattoman toiminnan maassa.

