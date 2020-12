Pori Jazz juhlistaa Hectorin uraa erikoiskonsertilla

Laulaja ja lauluntekijä Hectorin elämäntyötä ja uraa juhlistetaan Pori Jazzissa erikoiskonsertilla perjantaina 16. heinäkuuta. Pori Jazzin aloitteesta syntyneessä konsertissa kuullaan solisteina sekä Hectoria itseään että vierailevia laulajia. Hectorille kyse on kesän ainoasta esiintymisestä.

Muusikko-säveltäjä Valtteri Laurell Pöyhönen laatii Hectorin kappaleista uusia sovituksia, joita Porissa esittää suomalaisista eturivin muusikoista koostuva yhtye.

Luvassa on sekä Hectorin hittejä että hieman tuntemattomampia sävellyksiä, joita kuullaan aivan uudenlaisina versioina, kerrotaan Pori Jazzin tiedotteessa.

– En vielä itsekään tiedä, mitä hienoa tässä on syntymässä, joten tunnelmat ovat kutkuttavat ja odotukset korkealla. Tämä on once in a lifetime –juttu, Hector toteaa.

Hectorin ura alkoi 1960-luvun puolivälissä. Hän on julkaissut 25 studioalbumia.

Quintessence palaa lavoille

Hector-konsertin ohella festivaalin ohjelmistoa täydentävät uutta musiikkia ensi vuonna julkaisevat Vesta, Jesse Markin ja Tuomo sekä paluun esiintymislavoille tekevä Quintessence-yhtye.

Aiemmin julkistettuja jazzfestivaalin esiintyjiä ovat muun muassa John Legend, Emeli Sandé ja Chick Corea. Festivaalin pääkonsertit järjestetään Porin Kirjurinluodossa 15.–17. heinäkuuta.

Kuluvan vuoden jazzfestivaali jouduttiin perumaan koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi.

Lue lisää:

John Legend esiintyy ensi vuoden Pori Jazzeilla – muiden kesän 2020 artistien kanssa neuvottelut jatkuvat

Pori Jazz jää pitämättä koronan takia