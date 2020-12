Vartiuksen raja-asemalla alkoi vapaaehtoinen koronatestaus – pandemiapäällikön mielestä testauksen pitäisi olla pakollinen kaikille rajan ylittäville

Rajavartiolaitoksen ja Kainuun soten yhteistyössä toteuttama koronaviruksen pikatestaus alkaa Vartiuksen raja-asemalla maanantaina 21. joulukuuta. Testaus koskee Suomeen saapuvia matkustajia. Testaus on tarkoitettu sekä matkailijoiden että asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi kansalaisuudesta riippumatta.

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoissa ei ole käytössä koronatestausta, mutta rajalla on käytössä erillinen koronavirussovellus. Helsinki-Vantaan lentokentällä on käytössä koronatestaus kaikille Suomeen saapuville, mutta tämäkin testi on vapaaehtoinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on edellyttänyt, että itärajalla tulee varautua testien järjestämiseen, jos tautitilanne niin vaatii.

Kainuun sote pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan Vartiuksessa rajatestaus toteutetaan peruspalveluministeri Krista Kiurulta saadun tehtävänannon mukaisesti.

– Venäjän haasteellisen koronatilanteen huomioon ottaen on selvää, että pienikin rajan ylittävä liikenne pitää sisällään riskin. Yksittäisiä itärajan takaa tuotuja koronatartuntoja on myös todettu, Koukkari sanoo.

Rajavartiolaitos kertoo Vartiuksen rajaliikenteen vähentyneen noin 90 prosenttia vuoden takaisesta ja on pääosin raskasta liikennettä. Tällä hetkellä Vartiuksen rajan ylittää noin sata kulkijaa vuorokaudessa.

Koukkarin mukaan vapaaehtoinen testaus on hyvä siirto, muttei riittävä.

– Testaaminen olisi ehdottomasti pitänyt laittaa pakolliseksi kaikille rajan ylittäjille.

Koukkarin mukaan Kainuun sote on ollut pakollisen rajatestauksen kannalla jo antaessaan lausunnon uudesta tartuntatautilaista. Miksi testaus sitten on ainoastaan vapaaehtoinen?

– Elämme demokratiassa ja ihmisoikeuksien maassa. En silti usko, että vapaaehtoinen testaus riittää.

Koukkarin mukaan koronatestin tulos ei vaikuta ihmisen maahantulo-oikeuteen, josta päättää rajaviranomainen. Positiivinen testitulos johtaa tartuntatautilain mukaiseen eristykseen, mikä lieväoireisella tarkoittaa kotona pysymistä. Esimerkiksi rekkakuskit voivat tuoda kuormansa rajan yli.

– Todennäköisesti kuski käy purkamassa kuormansa, pitäytyy kaikista kontakteista ja palaa sitten rajan toiselle puolelle, Koukkari arvioi.