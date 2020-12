Vetääkö kauppahalli ihmisiä aiempien joulujen tapaan? Katso, miten Oulun kauppahallissa valmistaudutaan aattoon

Oulu kauppahallissa joulun aika on yleensä kiirettä täynnä. Mikä on tilanne tänä vuonna?

Tämä joulun aika poikkeaa aiemmista vuosista. Koronarajoitusten ja -suositusten takia moni miettii, missä jouluostoksensa tekee.

Jouluvilinä kiihtyy jo ruokakaupoissa, ja ruuan verkkokauppoja hyödynnetään enemmän kuin aiemmin. Koronan myötä myös lähiruoasta on tullut suosittua.

Vetääkö kauppahalli asiakkaita aiempien joulujen lailla?

Seuraamme Oulun kauppahallin aamua suorassa verkkolähetyksessä tiistaina kello 10 alkaen. Haastattelussa ovat yrittäjät Leena Tähti ja Riikka Hyväri.

– Perjantaista lähtien on ollut vipinää ja vilskettä. Ihan kiva kuhina, Leena Tähti kuvailee viime päivien asiakasmääriä.

Hallin viereinen hotellityömaa ja sen viemät parkkipaikat ovat puhuttanut kaupunkilaisia.

– Kyllä siitä melkein päivittäin asiakkailta kuulee, että lähemmäs pitäisi päästä, Tähti kertoo.

Vuonna 1901 rakennettu Oulun kauppahalli remontointiin vastikään, ja laajassa remontissa kului kaksi vuotta. Halli avattiin elokuussa. Koronaepidemia on vaikuttanut ihmisten ostoskäyttäytymiseen, joten asiakasmäärät eivät ole olleet toivotun suuruisia.

Riikka Hyvärin mukaan hallin vanhat asiakkaat ovat kuitenkin löytäneet paikalle myös remontin jälkeen.

– Kyllä ovat kovasti kehuneet, että tämä on siisti. Talotekniikkahan tässä on tosi hyvä, ja ilmastointi on hyvä verrattuna aiempaan. Toki tässä on pari tyhjää luukkua, että niihin pitäisi saada kauppiaita myös.