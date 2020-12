Mitä voi koronajouluna tehdä ja mistä saa apua, jos yksinäisyys ahdistaa? Kokosimme erilaisia vinkkejä

Joulunpyhinä on tärkeä jättää aikaa itselle mieluiseen tekemiseen.

Tulevasta joulusta tulee erilainen tänä vuonna, sillä koronan vuoksi se tulisi viettää vain läheisten kanssa. Lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suosituksena on, etteivät ihmiset matkustaisi.

Tämän vuoksi moni viettänee joulun kotonaan yksin. Erilaista tekemistä löytyy silti myös juhlapyhinä eikä yksin tarvitse jäädä, jos se ahdistaa. Kokosimme tähän juttuun vinkkejä, mitä jouluna voi tehdä ja mistä voi saada apua.

Mielen hyvinvointia edistävä Mieli ry muistuttaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnista tekemällä itselle mieluisia asioita. Jouluna saattaa korostua yksinäisyys, koska se on monille perheen ja suvun juhla.

Mieli ry:n kriisiauttamisen johtaja Outi Ruishalme kehottaa hankalan olon kohdatessa esimerkiksi kirjoittamaan, piirtämään tai vaikka äänittämään omia tuntemuksia älypuhelimeen kerran päivässä. Hän suosittelee miettimään jonkinlaisen päiväjärjestyksen myös pyhiksi: käymään ulkona päivittäin, tekemään itselle mieluisia asioita ja kohtelemaan itseään hyvin ja myötätuntoisesti.

Hän vinkkaa myös mindfulness-harjoituksista, mielen ja kehon rentoutusharjoituksista (siirryt toiseen palveluun), jotka helpottavat ahdistusta ja pahaa oloa.

Luontoa ja liikkumista

Luontoon pääsee, vaikka pyhät ja korona sulkevatkin monet paikat. Muun muassa Retkipaikat-sivulta (siirryt toiseen palveluun) voi käydä katsomassa, millaisia luontokohteita oma maakunta tarjoaa.

Kaupunkien sivuilta löytyy tietoja ulkoliikuntapaikoista: esimerkiksi missä kunnossa ladut ja tekojäät ovat.

Viihdettä, kulttuuria ja hartauksia virtuaalisesti

Jos kaipaat jouluista musiikkia, vaihtoehtona on Spotifyn lisäksi joulunajan toimiva Jouluradio tai vaikkapa Ylen tutut kanavat Yle Radio 1 ja Radio Suomi. Spotify kuten myös esimerkiksi Ylen Areena tarjoavat myös kuunneltavaa erilaisten podcastien muodossa.

Lukemisen ystäville tarjolla on kirjastojen e-kirjoja sekä maksullisia palveluita. Jos on vaikeuksia valita luettavaa, listasimme tämän vuoden kaunokirjoja.

Suoratoistopalvelut, niin maksuttomat kuin maksullisetkin, sekä televisio tarjoavat runsaasti viihdettä pyhien ajaksi. Tässä esimerkiksi lista parhaimmista ja odotetuimmista tv-sarjoista.

Evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalvelukset ja musiikkitapahtumat puolestaan ovat koottuna virtuaalikirkko.fissä (siirryt toiseen palveluun). Ortodoksien jumalanpalvelukset (siirryt toiseen palveluun) niin ikään löytyvät verkosta.

Auttavia puhelimia ja SPR:n joulukahviloita

Koronarajoitusten vuoksi SPR järjestää etäjoulukahvilan (siirryt toiseen palveluun) jouluaattona sekä Helsingin Laajasalon osasto tapaninpäivänä. Muualla maassa järjestetään myös joulukahviloita (siirryt toiseen palveluun), joihin voi tulla paikan päälle. Paikkakunnilla, joissa joulukahviloita ei voida järjestää, Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat jakaneet joulukasseja yksinäisille.

– Vapaaehtoiset pitävät yhteyttä joulupyhinä omiin ystäväkontakteihinsa, joiden luona käyvät muulloinkin, sanoo SPR sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Alarannan mukaan yksi keino torjua yksinäisyyttä on myös itse lähteä mukaan SPR:n ystävätoimintaan.

Auttavia puhelimia:

SPR avaa joulunpyhiksi auttavan puhelimen. Puhelin toimii numerossa 0800 100 200 jouluaatosta 27. joulukuuta saakka. Juhlapyhinä vastataan iltapäivisin kello 15–21. Numerossa vastaavat koulutetut vapaaehtoiset, joiden kanssa voi keskustella ja jakaa tuntemuksia. Ruotsinkielinen palvelu toimii numerossa 0800 100 300.

Helsinki Mission Aamukorva auttaa ikäihmisiä joka aamu kello 5–8. Numerossa 09 2312 0210 päivystävät koulutetut vapaaehtoiset. Palvelua on tarjolla vuoden jokaisena päivänä.

Mieli ry:n kriisipuhelin 09 2525 0111 toimii ympäri vuorokauden kaikkina päivinä. Numerosta saa keskusteluapua, kun ahdistaa tai on muutoin vaikeaa. Apua saa ruotsiksi numerosta 09 2525 0112 sekä arabiaksi ja englanniksi numerosta 09 2525 0113.

Evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen palveleva puhelin 0400 221 180 vastaa myös jouluna joka ilta klo 18–24. Helsingin seurakunnat tarjoavat joulun aikana keskusteluapua. Päivystävät papit ovat tavoitettavissa puhelimitse 09 2340 9000 joka päivä klo 9–21 aatosta alkaen. Ruotsinkieliset papit vastaavat numerossa 09 2340 9001 samoina kellonaikoina.

Vanhustyön keskusliitto Vahvikelinja vastaa joulun aikaan 20.12.2020–5.1.2021 numerossa 050 328 8588 joka päivä klo 13–15.

Nollalinja on avoinna joka päivä ympäri vuorokauden numerossa 080 005 005. Maksuton numero on valtakunnallinen ja se auttaa läheisessä ihmissuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita.

Sexpon seksuaalineuvonta-asema 050 472 4257 palvelee maksutta osittain joulun aikaan. Neuvontapalveluissa työskentelevät ovat koulutettuja seksologian alan ammattilaisia. Numeroon voi ottaa yhteyttä nimettömästi kaikissa seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pohdinnoissa suomeksi ja englanniksi. Apua annetaan myös henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioista tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Tukea ja tietoa tarjotaan myös läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta huolestuneille.

Puheluiden lisäksi on myös useita chat-palveluita, joihin voi kirjoittaa ja keskustella sitä kautta. Tällaisia ovat muun muassa nuorille suunnattu Sekaisin-chat, erilaiset chatit Tukinet.fi-palvelussa sekä evankelisluterilaisen kirkon keskusteluapu.

Pääkaupunkiseutu: ulkona ja virtuaalisesti

Pääkaupunkiseudulla on erilaisia mahdollisuuksia myös joulun aikaan: ajankohtaiset tiedot muun muassa luisteluradoista ja laduista löytyy ulkoliikunta.fi (siirryt toiseen palveluun)-palvelusta. Lisää Uudenmaan ulkoilukohteita löytyy kätevästi Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

My Helsinki (siirryt toiseen palveluun)-sivusto puolestaan tarjoaa kootusti tapahtumia ja menovinkkejä. Taidetta voi käydä katsomassa esimerkiksi Narinkkatorilla, jossa on valokuvaaja Carsten Sanderin FACES OF EUROPE -näyttely. Näyttely päättää Saksan EU-puheenjohtajakauden Suomessa.

Helsingin kaupunki vinkkaa muun muassa erilaisista lapsiperheille sopivista tapahtumista (siirryt toiseen palveluun). Kaupunki on koonnut erilaisia tekemisvinkkejä (siirryt toiseen palveluun) korona-ajan jouluun myös aikuisille. Sivustolta löytyy ideoita rauhoittumiseen, aktiviteetteihin verkon kautta, keskustelu- ja kriisiapua sekä tietoja myös ruoka-apua tarjoavista paikoista.

Vantaa järjestää perinteisen joulurauhan julistuksen (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna Vantaa-kanavalla jouluaattona kello 13 alkaen. Espoo puolestaan tiedottaa omista kaupungin joulunajan palveluista sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

