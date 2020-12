Suonenjoen metsästysonnettomuus sattui kauriinmetsästyksessä – ampuja luuli riistaksi

Poliisi on kertonut lisätietoja Suonenjoella lauantaina sattuneesta metsästysonnettomuudesta.

Suonenjokinen mies loukkaantui hengenvaarallisesti, kun metsästämässä ollut mies ampui häntä kiväärillä. Loukkaantunut mies oli ollut toisen miehen kanssa peltoaukean ja metsän rajalla. Ampuja oli metsästämässä kauriita ja luuli ampumaansa miestä riistaeläimeksi.

Metsästysonnettomuus tapahtui lauantaina iltapäivällä noin kello 15 Suonenjoella Pieksämäentien varressa olevalla Pörölänmäen alueella. Jutun tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Esko Salon mukaan ampuja ja uhri olivat toisistaan runsaan sadan metrin päässä.

Uhri sai hengenvaarallisen vamman. Häntä hoidetaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Poliisi ei ole päässyt kuulemaan häntä eikä kerro hänen tilastaan tai vammojen vakavuudesta tarkemmin. Uhrin seurassa oli myös toinen mies, ja heillä oli mukanaan kaksi saksanseisojakoiraa.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja olosuhteita onnettomuushetkellä. Selvityksessä on muun muassa se millainen näkyvyys ampumatilanteessa on ollut ja onko hämäryys vaikuttanut mahdollisesti jotenkin. Poliisin mukaan maasto on onnettomuuspaikalla kohtuullisen tasaista.

Poliisi aikoo kuulustella ampujaa maanantain tai tiistain aikana. Ampuja on suonenjokelainen keski-ikäinen mies. Uhrin kuuleminen jää myöhempään ajankohtaan.

Poliisi tutkii asiaa törkeänä vammantuottamuksena, metsästysrikoksena sekä vaaran aiheuttamisena.