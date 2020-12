Tampere maksaa työntekijöille korotettua hälytysrahaa ja korvauksia vuoronvaihdoista joulun pyhinä – myös koronapotilaiden kanssa työskenteleville kertakorvaus

Tampereen kaupunki on sopinut työntekijöiden kanssa joulun pyhien ajaksi paikallisesti hälytysrahan korottamisesta ja lisäkorvauksista vuorojen vaihtamisiin tai muutoksiin liittyen.

– Kaupunki haluaa varmistaa, että tamperelaiset ja orivesiläiset saavat tarvitsemansa välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut joulunaikanakin koronaviruspandemiasta huolimatta, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Tampereen kaupunki kertoo, että tähän asti akuuttiin resurssipulaan on saatu ratkaisuja muun muassa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä ja vuokratyövoiman hyödyntämisellä oman henkilöstön tukena.

Nyt neuvoteltujen korvausten lisäksi muita ratkaisuja haetaan niin akuuttiin tilanteeseen Rauhaniemen sairaalassa kuin laajemminkin varautumisen näkökulmasta.

Rauhaniemen sairaalassa on menossa vakava sairaalaepidemia. Joulukuun aikana ikäihmisiä hoitavassa yksikössä on ollut jo lähes 80 koronatartuntaa. Sairastuneista suurin osa on potilaita. Sairaalasta on kerrottu kuudesta koronatartunnan saaneen potilaan kuolemasta.

Aiemmin Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS on kertonut maksavansa suurempia korvauksia joulunaijan joustoista.

– Hälytysraha tulee olemaan joulun ajan turvaamiseksi tästä päivästä alkaen tammikuun 17. päivä asti 200 euroa. Silloin maksimissaan kahden tunnin aikana pitää olla työpaikalla. Vuoron vaihtamisesta korvaus on 80 euroa, kertoo Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen.

Koronapotilaiden kanssa työskentelevät saavat satojen eurojen kertakorvauksen

Tampere kertoo myös maksavansa koronapotilaiden kanssa työskenteleville korvauksen. Korvaus maksetaan pandemiavastaanotolla tai koronatartunnan saaneiden kanssa työskennelleet kertakompensaatioilla työolosuhteen kestosta riippuen.

Jos työskentely on kestänyt 5-14 päivää korvaus on 300 euroa. Yli 14 päivää kestäneestä työskentelystä saa 500 euron kertakorvauksen.

– Rauhaniemen sairaalassa työskenteleville maksetaan kuitenkin korotettua korvausta eli 300 ja 500 euron sijasta 500 ja 700 euroa, sanoo Kuosmanen. ** **

Kuosmasen mukaan lääkäreille maksettava korvaus on aina 500 euroa.

