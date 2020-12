HUS ja liitot eivät päässeet sopuun hoitajien joulunajan lisäkorvauksista

Sairaanhoitopiireissä on neuvoteltu viime viikkoina joulunajan lisäkorvauksista. Kuvassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Sairaanhoitopiireissä on neuvoteltu viime viikkoina joulunajan lisäkorvauksista. Kuvassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Henrietta Hassinen / Yle, Yle

Usean sairaanhoitopiirin alueella on sovittu henkilöstölle maksettavista lisäkorvauksista koronatilanteen vuoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ei päässyt tänään yhteisymmärrykseen ammattiliittojen kanssa henkilöstölle lomakaudella maksettavista ylimääräisistä korvauksista.

Useassa sairaanhoitopiirissä on viime viikkoina sovittu esimerkiksi erilaisten lisien korotuksista, joiden tarkoituksena on turvata henkilöstön riittävyys koronatilanteessa.

Tänään puoliltapäivin HUSissa alkaneet neuvottelut päättyivät kuitenkin tuloksettomina.

– Neuvotteluista välittynyt tilannekuva tietenkin ilahduttaa näin joulua vasten. HUSia ei sittenkään vaivaa hoitajapula. Valmiuslaillekaan ei siis ole mitään tarvetta, twiittasi ammattiliitto Tehyn puheenjohtaja (siirryt toiseen palveluun) Millariikka Rytkönen.

Rytkönen viittaa siihen, että valmiuslain avulla sote-alan henkilöstön lomia on mahdollista siirtää ja työvuoroja järjestellä osin uusiksi ilman normaaleja työehtosopimuksesta johtuvia velvoitteita.

Sairaanhoitajia edustava Tehy on yksi kunta-alan pääsopijajärjestöihin kuuluvista ammattiliitoista. Alalla neuvottelvat myös esimerkiksi lähi- ja perushoitajien SuPer, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) sekä useat akavalaiset liitot.

HUS on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja toiseksi suurin työnantaja. Sen leivissä työskentelee yhteensä noin 27 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Hälytysrahaan tarjottiin kympin korotusta

HUS on ainoa viidestä yliopistosairaanhoitopiiristä, jossa ei ole sovittu joulun ajan lisäkorvauksista.

Tehy kertoo esittäneensä HUSille tänään ylimääräisen vuoron korvauksen ja hälytysrahan korottamista 200 euroon, 400 euron korvausta vuosiloman keskeyttämisestä ja tuhannen euron kertakorvausta niille työntekijöille, joihin kohdistettiin kevään valmiuslain määräyksiä tai joita siirrettiin toisiin tehtäviin koronan vuoksi.

Tuhannen euron kertakorvauksia ei makseta muuallakaan Suomessa, mutta esimerkiksi Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS) nosti viime viikolla hälytysrahan 100 eurosta 200 euroon. Hälytysraha maksetaan, kun työntekijä kutsutaan vapaalta töihin.

Tehyn mukaan HUS tarjoutui korottamaan hälytysrahaa 10 eurolla ja ylimärääisen vuoron korvausta korkeintaan 20 eurolla (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi TYKS maksaa myös 400 euron korvauksen, jos vuosiloma joudutaan perumaan tai keskeyttämään. Vuosiloman keskeytyskorvauksen maksamisesta on sovittu myös muun muassa Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) ja Kuopin yliopistollisessa sairaalassa (KYS).

HUS oli valmis maksamaan loman siirtämisestä 10. tammikuuta saakka saman korvauksen. Tehy kuitenkin arvioi, ettei kannustimen vaikutus ole merkittävä, koska ”lomia ei juurikaan ole HUSin koronahoitajille myönnetty”.

– Eikä tämä kannustin siksi ymmärrettävästi yksinään ollut riittävä hoitajille, Tehyn Rytkönen kirjoittaa.

Vuosiloman keskeytyskorvauksista ja hälytysrahasta sovittu eniten

Tehystä kerrotaan Ylelle, että vuosiloman keskeytyskorvauksista ja hälytysrahan korotuksista on sovittu viime viikkoina eniten. Lisäksi esimerkiksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on sovittu 140 euron suuruisesta varallaolokorvauksesta kuukaudessa.

TAYSissa taas on paikallisesti sovittu, ettei hoitajan palkka laske, mikäli hänet siirretään vähemmän vaativiin tehtäviin koronan vuoksi. Normaalisti kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan palkkaa voidaan laskea kahdeksan viikon suoja-ajan jälkeen.

Paikallisia sopimuksia on tehty myös keskussairaaloissa ja alueellisissa sairaaloissa – ja yksityiselläkin sektorilla. Terveystalo kertoi joulukuun alussa, että se antaa noin 5 000:lle työntekijälleen 500 euron ylimääräisen palkkion. (siirryt toiseen palveluun)

Tätä kiitteli tänään JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine liiton tiedotteessa.

– Positiivista on, että myös yksityisellä sektorilla on esimerkiksi Terveystalo on huomioinut koko henkilökuntansa koronataistossa. Kaikki sairaaloiden henkilöstöryhmät ovat tärkeitä koronaviruksen vastaisessa taistelussa, hän sanoo.

Keskustelu koronakorvauksista jatkuu

Hoitajaliitot Tehy ja SuPer ovat esittäneet jo aiemmin tänä vuonna tuhannen euron kertakorvausta koronapotilaiden parissa työskenteleville. Niin kutsutusta hoitajien koronalisästä ei kuitenkaan ole toistaiseksi tehty päätöstä.

– On tärkeä erottaa joulunajan (korvauksista) sopiminen ja koronakorvaukset, Tehyn Rytkönen sanoi tänään Ykkösaamussa.

Samoilla linjoilla oli Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

– On kyse kahdesta eri asiasta, hän sanoi.

Tehy on toivonut päätöstä koronakorvauksista hallitukselta. Kuntatyönantajat (KT) ja osa kunta-alan muista ammattiliitoista ovat pitäneet asiaa työmarkkinaosapuolten välisenä. Samoilla linjoilla oli pääministeri Sanna Marin (sd.) Ylen haastattelussa viime torstaina.

– Mikäli työmarkkinajärjestöiltä tulisi esitys ja pyyntö hallitukselle pohtia rahoitusta tällaiseen korvaukseen, ilman muuta hallitus voisi sen ottaa käsittelyyn. Esityksen pitäisi tulla työmarkkinapöydästä, hän sanoi.

– Pidän hyvin tärkeänä sitä rajaa, että hallitus ei astu työmarkkinajärjestöjen tontille.

