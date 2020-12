HUS ja Tehy neuvottelevat maanantaina hoitajien koronakorvauksista – Tehyn puheenjohtaja Ykkösaamussa: "Toivon viisautta molemmille puolille pöytää"

Hoitajien joulun ajan koronalisät ovat tänään HUSin ja Tehyn neuvottelupöydällä. Moni sairaanhoitopiiri on jo sopinut lisistä paikallisesti.

Hoitajien joulun ajan koronalisät ovat tänään HUSin ja Tehyn neuvottelupöydällä. Moni sairaanhoitopiiri on jo sopinut lisistä paikallisesti. Matti Myller / Yle

HUS on ainoa viidestä yliopistosairaanhoitopiiristä, jossa joulun ajan koronalisistä ei ole toistaiseksi erikseen sovittu.

Miten turvata hoitohenkilöstön saatavuus joulun aikana, rahalla vai pakolla?

Kiista hoitajien koronakorvauksista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on maanantaina työnantajan ja työntekijöiden neuvottelupöydällä.

HUS on ainoa viidestä yliopistosairaanhoitopiiristä, jossa ei toistaiseksi ole sovittu esimerkiksi lomien siirtorahasta tai joulun ajan lisäkorvauksista.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (siirryt toiseen palveluun) ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on sovittu hoitajille maksettavasta 400 euron kertakorvauksesta, jos vuosiloma keskeytyy tai perutaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä puolestaan päätettiin muun muassa ylimääräisestä 130 euron varallaololisästä.

– Neljässä sairaanhoitopiirissä on päästy erinomaisesti paikallisesti sopuun. Ainoastaan HUS lujasti vaatii valmiuslakia, totesi terveydenhuollon henkilöstöä edustavan Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa maanantaina.

Rytkönen ja Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen olivat Ykkösaamun haastattelussa maanantaina. Voit kuunnella koko lähetyksen tästä. Keskustelu alkaa kohdasta 30:50.

Tehy on syyttänyt HUSia siitä, että se on ajanut valmiuslain käyttöönottoa (siirryt toiseen palveluun)paikallisen sopimisen sijaan. Valmiuslaki mahdollistaisi muun muassa hoitajien määräämisen lomaltaan töihin ilman lisäkorvausta.

Ykkösaamussa Rytkönen kritisoi, että HUS suostui paikalliseen neuvotteluun vasta julkisen paineen alla. Etenkään pääkaupunkiseudulla työnantajat eivät Rytkösen mukaan ole varautuneet kunnolla joulun aikaan, vaikka koronan toisen aallon uhka oli tiedossa.

– HUSissa on alettu miettimään asiaa vasta nyt, kun neljä muuta sairaanhoitopiiriä on jo tehnyt paikalliset sopimukset. On kumma asia, että talvi yllättää autoilijan ja joulu työnantajan, eikä tähän ole varauduttu etukäteen, Rytkönen sanoo.

Kuntien talous huono korvauksista huolimatta

HUSin toimitusjohtaja Juho Tuominen totesi perjantaina Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), ettei sairaanhoitopiirillä yksinkertaisesti ole rahaa ylimääräisiin koronakorvauksiin.

Rahahuoleen vetosi Ykkösaamun haastattelussa myös Kuntaliiton Minna Karhunen. Karhusen mukaan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kuntien taloustilanne on heikko valtion jakamista koronatuista huolimatta.

– Koronatukien kohdentuminen kunnille ei ollut kauhean tarkka. HUSin kaltaiset alueet, joissa korona on pahimmillaan, saivat liian vähän rahoitusta. Samalla meillä on kuntia, jotka ovat saaneet kompensaatiota siitä huolimatta, että korona ei aiheuttanut kustannuksia, Karhunen sanoi.

Hankalasta tilanteesta huolimatta sekä Rytkönen että Karhunen kuitenkin uskovat, että joulun ajan työvoiman turvaamiseen löytyy ratkaisu neuvottelupöydässä maanantaina.

– Siellä istuu niin vastuuntuntoinen työnantaja kuin työntekijät, ja olen aivan varma, että ratkaisu löytyy. Uskon, että pärjätään ja hoitoa saadaan myös joulun aikana, Karhunen sanoo.

Rytkönen puolestaan sanoo toivovansa “viisautta molemmille puolille pöytää”

– Ei tule olemaan helppoa. Joululomaviikko on jo alkanut. Lomansa aloittaneet ovat sen todella ansainneet, ja tällä hetkellä he jännittävät, saavatko sitä jatkaa.

Hoitajien koronakorvauksista ei tehty päätöksiä kevään palkkakierroksella eikä hallituksessa – sovitaanko rahoista nyt paikallisesti?

Oppositio haluaa maskipakon ja hoitajille koronalisää – eduskunta keskusteli tartuntatautilain muutoksista lauantain täysistunnossa

Koronan uuvuttama tehohoitaja turhautui poliitikkojen haluttomuuteen tukea hoitajia rahallisesti: "Tätä erikoistilannetta ei voi verrata normaaleihin työoloihin"