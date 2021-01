Mitä jos vastasyntynyt ei tunnukaan tutulta ja omalta? Äitien synnytyksen jälkeisistä tunteista puhutaan onnellisena vauvakuplana, vaikka monelle todellisuus on raadollisempi

Suuri osa ensisynnyttäjistä olettaa, että ensitunteena on voimakas kiintymys vauvaan. Siksi huoli voi olla suuri, kun vauva tuntuukin vieraalta.

Sitä hetkeä, kun äiti saa vastasyntyneen vauvan rinnalleen, kuvataan maagiseksi. Kohtaamiseksi, jossa kiintymyssuhde syntyy heti.

Näin ei aina kuitenkaan ole.

Jenni Riiheläinen on vajaan 1,5 vuotiaan tytön äiti. Hän rakastaa olla äiti ja nauttii tyttären kanssa vietetystä ajasta.

Tytär on Riiheläisten perheen silmäterä, mutta pitkän synnytyksen jälkeen ensikohtaaminen tyttären kanssa oli kuitenkin hämmentävä. Supistukset alkoivat perjantai-iltana ja vauva syntyi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

– Nukuin viikonlopun aikana vain muutaman tunnin ja vauvaa piti auttaa imukupilla syntymään, Riiheläinen muistelee.

Kun äiti katsoi vastasyntynyttä vauvaansa ensimmäistä kertaa, päällimmäinen tunne oli hämmennys. Riiheläinen oli yrittänyt olla luomatta ennakko-odotuksia synnytykselle, mutta silti tuntemukset yllättivät.

– Tilanne oli outo. Vaikka lasta oli odottanut yhdeksän kuukauden ajan, niin en tuntenut häntä lainkaan.

Kaikkialla tykitetään, että rakkaus lasta kohtaan on heti hyvin syvää ja elokuvamaista. Totuus saattaa olla kuitenkin, että heti synnytyksen jälkeen lapseen ei ole vielä oikein tunnesidettä. Jenni Riiheläinen

Raskas synnytys vaati veronsa. Tuore äiti olisi halunnut nukkua ja tutustua vauvaan vasta myöhemmin.

– Olisi tehnyt mieli kysyä, voisiko joku osaava henkilö huolehtia tästä vauvasta yhden yön, että katsotaan sitten huomenna, kun olen levännyt ja nukkunut, Riiheläinen muistelee.

Riiheläinen oli tietoinen, että tunteet lasta kohtaan eivät välttämättä ole heti kuin elokuvissa.

– Kaikkialla tykitetään, että rakkaus lasta kohtaan on heti hyvin syvää ja elokuvamaista. Totuus saattaa olla kuitenkin, että heti synnytyksen jälkeen lapseen ei ole vielä oikein tunnesidettä. Sitä aletaan siinä vasta luomaan ja tutustumaan.

Uusi rooli hämmentää

Raskauksiin ja synnytyksiin erikoistunut psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Riikka Airon mukaan moni äiti kokee hämmennystä uudesta roolistaan äitinä.

Kun vauva nostetaan rinnalle, äidin olo voi olla ehkä turta, eikä ehkä ole vielä ehtinyt mukaan tapahtuneeseen.

Voimakkaan kokemuksen jälkeen synnyttäjä on usein hieman poissaoleva ja väsynyt. Ensimmäinen tunne on monesti epätodellisuus.

Siinä tulee hetken hämmennys, että kukahan tämä nyt oikein on Psykologi Riikka Airo

Osalla naisista voi ilmetä jopa välinpitämättömyyttä.

– Se voi olla pelottavaa ja äidille saattaa tulla huoli, koska monella on juuri elokuvista syntynyt mielikuva siitä, että lapsen syntymän jälkeen heti itketään onnesta, Airo kertoo.

Monille äideille muodostuu jo raskausaikana mielikuva vauvasta. Kun lapsi sitten syntyy, ei hän välttämättä vastaakaan sitä mielikuvaa. Tämä voi tuottaa pettymyksen.

– Siinä tulee hetken hämmennys, että kukahan tämä nyt oikein on. Kiintymyssuhde lähtee kehittymään vasta, kun vauvaan alkaa tutustua. Yhteisiä kokemuksia tarvitaan, Airo kertoo.

Henni Martikainen odottaa parhaillaan toista lasta. Raskaus on edennyt yli puolivälin. Henni Martikaisen kotialbumi

“Olisi ollut ihanaa vain nukkua hetken ja toipua kokemuksesta”

Henni Martikaisen tytär syntyi vajaa 1,5 vuotta sitten normaalisti alateitse imukuppiavusteisesti. Kun vauva oli syntynyt ja nostettiin äitinsä syliin, itki vastasyntynyt kaksi tuntia rankkaa kokemustaan.

Martikainen oli kuullut synnyttäneiltä kavereiltaan, että kohtaaminen lapsen kanssa voi olla hämmentävä. Silti tilanne yllätti.

– Olin hölmistynyt synnytyksestä ja toivoin, että lapsi olisi hetken hiljaa. Olisi ollut ihanaa vain nukkua hetken ja toipua kokemuksesta, Martikainen kertoo.

Sekä Martikainen että Riiheläinen tietävät, että joillekin äideille synnytyksen jälkeiset voimakkaat tuntemukset ovat tulleet yllätyksenä ja järkytyksenä.

Tämä on hyvin vaiettu ja häpeilty asia, koska voi tulla huoli siitä, että onko oma tunne normaalia Psykologi Riikka Airo

Siksi he antoivat haastattelun nimillään aiheesta, josta harvemmin puhutaan.

– Harvemmin uskalletaan puhua siitä, että ensimmäinen tunne suoraan synnytyksen jälkeen ei välttämättä ole rakkaus uutta vauvaa kohtaan, vaan että toivoisi pääsevänsä lepäämään, Riiheläinen toteaa.

Psykologi Riikka Airon mukaan osa ei ole puhunut tuntemuksistaan edes puolisolleen

– Tämä on hyvin vaiettu ja häpeilty asia, koska voi tulla huoli siitä, että onko oma tunne normaalia.

20 vuotta työssään olleen Airon mukaan aiheesta olisi hyvä puhua naisten kanssa jo raskauden aikana.

Airo kehottaa myös äitejä puhumaan rohkeasti neuvolassa, mikäli vuorovaikutuksen muodostamisessa on haasteita.

– Huoli kiintymyssuhteen muodostumisesta on hyvin yleistä. Tästä todellakin tarvitaan tietoa.

Äidiksi kasvetaan hitaasti

Vuorovaikutuksen muodostuminen äidin ja lapsen välillä tapahtuu hyvin eri tahtia. Ensimmäisen lapsen kanssa tämä on Airon mukaan usein kaikista hitainta.

Erityisen haasteellista vuorovaikutuksen kehittyminen on, jos lapsi joutuu esimerkiksi tehohoitoon.

– Hormonaalisesti vauva ja äiti ovat valmiita yhteyden aloittamiseen. Jos siinä alussa ei päästä olemaan lähekkäin, on se usein iso suru, pettymys ja toki huolikin vanhemmalle. Onneksi suhdetta on mahdollista rakentaa ja kuroa lovea umpeen, sitten kun äiti ja vauva pääsevät yhteen, Airo kertoo.

Äidin kiintymyksen herääminen vastasyntynyttä kohtaan vaihtelee yksilöllisesti. Myös tutkimustulokset aiheesta ovat ristiriitaisia.

Tutkimuksen mukaan noin puolet vastasynnytäneistä äideistä voi tuntea vierastavansa omaa vauvaansa. Airon mukaan sairaaloiden henkilökunnan havainnot synnyttäneistä vauvoineen ovat samansuuntaisia.

Noin puolet vastasynnytäneistä äideistä voi tuntea vierastavansa omaa vauvaansa. (kuvituskuva) Antti Kolppo / Yle

Sairaalassa tunnistetaan hämmentyneet tunteet

Synnytysosastolla tiedetään, että vastasynnyttäneet äidit on hämmentyneitä. Asiaan kiinnitetään huomiota, vaikka äidit ei puhuisikaan tunteistaan.

– Suurin tunne on varmasti helpotus, että tämä on ohi eikä voi mikä ihana lapsi, rakastan tätä täydestä sydämestäni, Vaasan keskussairaalan Synnytysten ja naistentautien osaston koordinoiva osastonhoitaja Kaisa Muikku toteaa.

Vielä 2000-luvulla on esitetty synnytysvalmennuksissa Synnytä rentoutuneena -levyä, jossa puhutaan synnytyksen jälkeisestä äidin suuresta, valtaavasta rakkaudesta vauvaan.

Vaikka Muikku kertoo pitäneensä muuten levyä hyvänä, olisi hänen tehnyt mieli pysäyttää tuossa kohtaa ja kertoa, että kaikki tunteet synnytyksen jälkeen ovat sallittuja. Jokaiselle synnytysvalmennusryhmälle hän aina levyn kuuntelun jälkeen sanoi, että ei se valtava rakkaus useinkaan heti ilmaannu.

– Synnytyksen jälkeinen olotila on usein jälkivuotoa, väsymystä, kipeitä repeämiä ja mahdollisesti leikkaushaava. Se ei ole vain sitä pumpulia äidille. Toivoisin, että tästäkin puhuttaisi enemmän.

Koska tunnesiteen muodostumisessa avainasemassa on äidin tutustuminen lapseen, pyritään sitä tukemaan sairaalassa tarjoamalla heille mahdollisimman paljon yhteistä aikaa ja positiivista palautetta.

– Lapsi viedään heti synnytyksen jälkeen äidin luo ihokontaktiin. Tavoitteena on, että vanhemmat hoitaa lasta itse ja tutustuu lapseen. Hoitohenkilökunta sanoittaa hoitohetkiä esimerkiksi toteamalla "huomasitko, että lapsi rauhoittuu päästessään syliisi" Muikku kertoo.

Mikäli äiti tarvitsee lepoa, voivat hoitajat ottaa vauvan hetkeksi hoitoonsa kansliaan.

– Harvoin kuitenkaan äiti saa hormonimyrskyltään unta ja levättyä, Muikku kertoo.

Sosiaalinen media luo paineita

Sosiaalinen media on nykypäivänä osa monen äidin elämää: se voi toimia vertaistukena, mutta myös paineistajana.

Henni Martikaisen mukaan synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta näytetään somessa usein hyvin kiillotettu ja yksipuolinen kuva.

– Tuntuu, että sosiaaliseen mediaan julkaistavat kuvatkin täytyy allekirjoittaa hehkuttavasti “näin syntyi elämäni rakkaus”, Martikainen kertoo.

Kaisa Muikku toivoo, että äidit pystyisivät keskittymään rauhassa lapseensa, eivätkä miettisi sosiaalisen median luomia paineita.

– Monesta äidistä tuntuu, että hänen pitäisi lähettää sosiaaliseen mediaan viesti: “Terveisiä täältä vaaleanpunaisesta vauvakuplasta! En edes tiedä mitä muualla maailmassa tapahtuu, kun olen täällä rakkauskuplassa.” Oikeasti hän voi kuitenkin olla äiti, joka on saanut lapsen ja miettii, että “missä se minun kupla on. Täällä on verta, hikeä, kyyneleitä ja väsymystä”

Tuntuu, että sosiaaliseen mediaan julkaistavat kuvatkin täytyy allekirjoittaa hehkuttavasti “näin syntyi elämäni rakkaus” Henni Martikainen

Samaa sanoo psykologi Riikka Airo, joka suosittelee, että äidit eivät vertailisi tunteitaan muihin äiteihin.

– Äidit kertovat vastaanotolla myöhemminkin, että nähdessään muita äitejä työntämässä vaunuja onnellisen näköisenä, oma tekeminen voi tuntua esittämiseltä, Airo kertoo.

Tunteet kehittyivät hiljalleen

Henni Martikaisen reilu vuoden ikäinen tytär on vanhempiensa rakastama. Tunteet kehittyivät kuitenkin hiljalleen tutustuen.

– Kun hän oli kahden kuukauden ikäinen ja otin hänestä kuvan, ajattelin, että jestas miten ihana. En voisi rakastaa häntä yhtään enempää.

Martikainen odottaa parhaillaan toista lasta. Raskaus on edennyt yli puolivälin. Nyt hän tietää jo, mitä on luvassa.

– Itselleni on jo muodostunut äiti-identiteetti ja uskon, ettei moni asia tule suurena shokkina. Pystyn varmasti keskittymään uuteen vauvaan tutustumiseen paremmin, Martikainen kertoo.