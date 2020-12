Sisäministeri Ohisalo korostaa viranomaisten toimivaltaa ja velvollisuuksia al-Hol-kotiutuksista: "Poliittiset linjaukset tehty jo vuosi sitten"

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo ymmärtävänsä, että al-Holin leiriltä suomeen palaavat ihmiset herättävät turvallisuushuolia suomalaisissa. Hän korostaa kuitenkin, että turvallisuudesta huolehditaan vahvalla viranomaisyhteistyöllä.

– Viranomaisharkinnassa on tehty tämä päätös kotiuttaa nämä ihmiset nyt ja viranomaisilla on tässä jatkuva yhteistyö. Esiselvitystä tehdään keskusrikospoliisin toimesta ja sitten jos katsotaan, että esitutkinta täytyy aloittaa, niin se on sitten valtakunnansyyttäjänviraston asia, Ohisalo toteaa.

Ohisalo sanoo, että Suomi on edelleen maailman turvallisin maa ja siitä pidetään kiinni.

Sunnuntaina Suomeen palasi kaksi naista ja kuusi lasta. Ensimmäistä kertaa myös aikuiset autettiin aktiivisesti pois leiriltä ja Suomeen.

Sisäministeri Ohisalo ei suoraan vastaa kysymykseen siitä, aiotaanko loputkin suomalaisnaiset auttaa leiriltä pois.

– Hallituksen linjaushan on selvä. Se on vuosi sitten tehty ja siinä on päätetty, että lapsia täytyy auttaa. Eilen ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner on kertonut, mikä on se oikeusperusta ja viranomaistoiminnan lähtökohdat sille päätökselle, joka nyt on tehty. Hän on kokonaisarvioin pohjalta päätynyt siihen, että nyt näin täytyy toimia.

Ohisalo mainitsi huomanneensa myös kokoomuksen arvioineen puheenjohtaja Petteri Orpon suulla, että valittu toimintatapa oli oikea.

"Nyt tämä on vahvasti viranomaisten käsissä"

Ohisalo ei haluanut kertoa, tiesikö hallitus etukäteen viikonlopun operaatiosta. Hän viittasi useaan otteeseen ulkoministeriö erityisedustajan puheenvuoroon eilisessä tiedotustilaisuudessa, jossa tämä perusteli viranomaisten toimintaa.

– Poliittinen harkinta on tehty jo silloin vuosi sitten ja nyt tämä on vahvasti viranomaisten käsissä. Eityisedustaja Tannerin kommentti kaikkinensa oli aika tyhjentävä.

Ohisalo toteaa, että ettei ole poliitikon paikka myöskään ottaa kantaa siihen, mitä Suomeen palanneille äideille tai lapsille tulisi tehdä.

– Tämä on viranomaisten hoidossa tämä asia. Minä luotan suomalaisiin viranomaisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon puolella, että turvallisuuden puolella. Viranomaiset käyvät yksillökohtaisesti jokaisen osalta tilanteen läpi ja he sitten tekevät tästä päätökset.

Ohisalo sanoo, että lasten sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on "aivan keskeistä" ja lapsilla on oikeus oppimiseen, hyvinvointiin, terveydenhuoltoon ja rauhallisiin kasvuolosuhteisiin.

