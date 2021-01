Katso hellyttävä video: Hanhikolmikosta piti tulla joulupaisteja, mutta ne sulattivat Sampo Häkkisen sydämen ja seuraavat nyt isäntäänsä kaikkialle

Sampo Häkkinen kävelee torniolaisen maatalon pihatiellä. Perässä tallustelee jonossa kolme hanhea, Tupu, Hupu ja Lupu. Harvinaisen tiiviiksi hitsautunut hanhikolmikko seuraa Häkkistä mihin hän ikinä meneekin, vaikka alun perin lintujen kohtalon piti olla aivan toinen.

Sampo Häkkisen alkuperäinen suunnitelma oli, että linnut eivät todellakaan näe joulua, vaan päätyvät paistiksi juhlapöytään.

– Vaimon ideasta se kaikki lähti ja hän tilasi kotiimme kolme hanhen munaa. Tarkoituksena oli hankkia hanhet kotieläimiksi. Minä olin kyllä alusta lähtien koko asiaa vastaan ja ajattelin, että saapahan niistä sitten hyvät paistit, kertoo Häkkinen.

Lopulta hanhien munista kuoriutui kolme pientä tipua, jotka nimettiin Tupuksi, Hupuksi ja Lupuksi Aku Ankka -lehdestä tutun veljenpoikasarjan mukaan.

– Lusikan kärjellä vähän autoin, että ne saavat munan auki. Ja sen jälkeen hiustenkuivaajalla kuivasin märkiä tipuja, Sampo Häkkinen kertaa.

Kyllä siinä on paistihaaveet pikkuhiljaa karisseet pois. Sampo Häkkinen

Tipujen hoitovastuu jäikin yllättäen talon isännälle ja hän nukkui lintujen kanssa ensimmäiset viikot lattialla.

– Kun vaimo oli töissä ja itse olin lomalla niin se meni vähän käytännönkin syistä niin, että nukuin niiden kanssa olohuoneessa. Kyllä siinä on paistihaaveet pikkuhiljaa karisseet pois, Häkkinen nauraa.

Tipujen ensimmäiset viikot Sampo nukkui lattialla niiden kanssa. Sampo Häkkinen

Hanhi kesyyntyy nopeasti ja on seurallinen

Virpi Rantalainen on kokenut hanhenkasvattaja ja pyörittää miehensä Antti Rantalaisen kanssa Hauhalan hanhifarmia (siirryt toiseen palveluun) Mikkelin Anttolassa. Hanhia tuotantoeläiminä kasvattavilta Rantalaisilta kysellään ja ostetaankin vuosittain hanhia myös lemmikeiksi.

– Hanhi on helposti kesyyntyvä, mutta myös seurallinen eläin. Ehkä siitä helposti tulee se kiintyminen siihen, pohtii Virpi Rantalainen syytä siihen, miksi moni paistiksi aiottu hanhi jääkin perheeseen lemmikiksi.

Sinänsä hanhi sopii pohjoisillekin leveysasteille mainiosti, sillä se ei pakkasta pelkää – hanhenuntuvastahan tehdään ihmistenkin untuvatakkeja.

– Hanhet selviäisivät ulkona ympäri vuoden. Ne saattavat juosta kovallakin pakkasella ulos, mutta tuuli voi ajaa ne sisätiloihin, Rantalainen sanoo.

Ihan läpi talven hanhia ei silti saa pitää ulkona, sillä maaliskuun alusta toukokuun loppuun ulottuva siipikarjan ulkonapitokielto koskee myös harrastajia. Poikkeusluvan ulkona pitämiseen voi saada, jos hanhille on myös yläpuolelta verkotettu tarha.

Hanhet ovat melko helppohoitoisia ja perusterveitä lemmikkejä. Kesäaikana ne syövät vihreää kasvustoa luonnosta, mutta myös vihannekset ja erityisesti omenat maistuvat niille.

Talveksi hanhille voi ostaa maatalouskaupoissa myytävää rehua. Viljoista vehnä ja kaura sopivat hanhille.

– Talvella on huolehdittava myös siitä, että hanhilla on kivipiirassa esimerkiksi kiviä, että ne voivat hienontaa ruokansa. Linnut tarvitsevat paljon kalkkia, joten maatalouskauppojen poikaskalkki on tässä hyvä, neuvoo Rantalainen.

Häkkisen perheen koirat ja tiput ovat tulleet hyvin toimeen keskenään. Niina Häkkinen

Isännän ääni herättää kolmikon iloiseen kaakatukseen

Talven ajan Häkkisen hanhikolmikko on säilytyksessä torniolaisen maatilan navetassa. Sampo Häkkinen käy ruokkimassa ja katsomassa niitä päivittäin.

Kun Häkkinen avaa pihanavetan oven, astuu sisään ja ääntää linnuille tutun kutsun, navetan valtaa iloinen hanhien kaakatus. Kolmikko tunnistaa välittömästi, että isäntä on tulossa.

– Meillä on sellainen oma keskustelukieli, millä me kommunikoidaan. En tiedä, mistä se on tullut ja minkä maan kieli se on, mutta sillä me kommunikoidaan.

Kolmikon linnut ovat yksilöitä omaperäisine luonteenpiirteineen. – Lupu on se joka vahtii ja suojelee kahta muuta. Tupu on kovin olemaan vieressä ja Hupu on paras lentäjä, Häkkinen kertoo. Risto Koskinen / Yle

Tupu, Hupu ja Lupu viihtyvät hyvin maatilalla. Isäntänsä askareita ne seuraavat mielenkiinnolla ja edes luminen maa ei estä niitä seuraamasta perässä.

Häkkinen on hyödyntänyt hanhien tarvetta seurata isäntäänsä totuttaessaan niitä vesielementtiin. Aluksi retket jokirantaan eivät tuottaneet tulosta, sillä kivikkoon sortuvat aallot saivat lintukolmikon kavahtamaan karkuun.

– Mietin, että miten ihmeessä nämä saa uimaan. Laitoin kalastajan kahluuhousut jalkaan ja kahlasin niin pitkälle kuin pääsin ja kutsuin niitä. Oli ihan älytön riemu, kun ne ymmärsivät, että ei tätä vettä tarvitsekaan pelätä. Ne sukelsivat, uivat ja räpyttivät siipiään innoissaan, Häkkinen muistelee.

