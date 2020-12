Koronan kurittama outlet-kylä on hakeutumassa yrityssaneeraukseen – selvitystyö kestää kuukausia

Ostoskylä Zsar on toiminut Virolahdella pari vuotta. Arkistokuva.

Ostoskylä Zsar on toiminut Virolahdella pari vuotta. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Virolahdella lähellä Venäjän rajaa sijaitseva outlet-ostoskylä Zsar on hakeutumassa yrityssaneeraukseen. Asiasta kertoo Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Helsingin käräjäoikeus on hyväksynyt Zsar oy:n saneeraushakemuksen maanantaina. Helsingin käräjäoikeus vahvistaa Ylelle, että päätös menettelyn aloittamisesta on annettu maanantaina. Saneerausohjelmaehdotuksen selvittäjäksi on määrätty asianajaja Lassi Nyyssönen asianajotoimisto Fennosta.

Käräjäoikeudessa on vireillä myös Zsarin tytäryhtiön East Gate Development Kiinteistö oy:n hakemus, josta oikeus ei ole kuitenkaan vielä antanut ratkaisua. Molemmat hakemukset ovat tulleet vireille 16. joulukuuta.

Kymen Sanomien mukaan tytäryhtiön hakemus käsitellään tiistaina. Zsarin asioidenhoitaja Petteri Terho kertoo lehdelle, että selvitystyön odotetaan kestävän kuukausia. Hänen mukaansa kevään tai kesän aikana nähdään, pääseekö yhtiö yrityssaneeraukseen. Terho kieltäytyi kommentoimasta asiaa Ylelle tarkemmin, mutta totesi asian olevan positiivinen.

Yrityssaneeraus tarkoittaa menettelyä, jonka tavoitteena on talousvaikeuksissa olevan yrityksen toiminnan tervehdyttäminen ja velkojen järjesteleminen. Saneerausmenettely on vaihtoehto konkurssille, ja sen tavoitteena on turvata elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkuminen.

Ostoskylä Zsar sijaitsee Etelä-Kymenlaaksossa, Vaalimaan rajanylityspaikan tuntumassa. Suomen ja Venäjän välinen rajaliikenne on ollut koronavirustilanteen vuoksi lähes pysähdyksissä maaliskuusta 2020 lähtien.

Keväällä ostoskylä oli kahden kuukauden ajan kokonaan kiinni. Kesällä Zsar oy hakeutui vapaaehtoisesti selvitystilaan, mutta päätti syksyllä lopettaa selvitystilan.

