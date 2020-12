Savolaiskaupungin uusi logo synnytti seksistisen joulukevennyksen – "Tästä tuli sinänsä harmiton ilon aihe, ja Iisalmi sai näkyvyyttä"

Uudessa logossa on aiemmasta lainattua muun muassa Koljonvirran sillan kannatinpilareita kuvaavat elementit. Vanhaa on Sven Tuuvan hahmo, joka uudessa 2020-luvun logossa kulkee ilman asetta.

Iisalmen kaupunki aikoo kääntää voitoksi uuden logonsa aiheuttaman kaksimielisen näkyvyyden.

Iisalmen kaupungin 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu logo nousi muutama päivä sitten värikkääksi puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Aiheesta uutisoitiin laajasti myös perinteisessä mediassa, kuten Savon Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), Iltalehdessä (siirryt toiseen palveluun) ja Iisalmen Sanomissa (siirryt toiseen palveluun).

Savolaiskaupungin saama näkyvyys on markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Kosken mukaan mieluummin positiivista.

– Tästä tuli sinänsä harmiton ilonaihe, ja Iisalmi sai näkyvyyttä. Ne mielikuvat jotka on siihen liitetty, niin ne voi liittää aivan hyvin myös Iisalmeen.

Syy tuoreen logon saamaan huomioonon, että osa ihmisistä näkee sen vasemmalla laidalla seksuaalista aktiviteettia.

Logon on tarkoitus esittää Vänrikki Stoolin tarinoista tuttua Sven Tuuvaa istumassa puuta vasten Koljonvirran taistelussa. Osa katsojista näkee kuvassa kumartuneen naisen.

– Voi olla, että logo saa jatkossakin uusia tulkintoja ja näin saa ollakin, Koski toteaa.

“Iisalmi panee parastaan”

IIsalmelainen nuortenkirjailija ja äidinkielen opettaja Jyri Paretskoi otti kotikaupunkinsa uudesta logosta ilon irti Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun).

– Iisalmen kaupungin uusi ilme ja logo ovat kieltämättä tosi hyvät, mutta ihan vaan ehdotuksena heittäisin tämmöisen, kirjoitti Paretskoi ja julkaisi oheisen logosta muunnellun kuvan.

Paretskoi muotoili kuvaan Tuuvan syliin naisen. Kuvan otsikkona on teksti: Iisalmi panee parastaan.

Iisalmen kaupungin näkemyksen mukaan somekansa on katsonut uutta logoa pieni pilke silmäkulmassa. Laura Kosken mukaan logo on suurimmalle osalle ihmisistä on auennut ja edustanut alkuperäistä ajatusta.

– Ei ole oikeita tai vääriä mielipiteitä siitä, mitä joku symboli tai taideteos esittää.

