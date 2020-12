"Joulu pilalla!" Moni Britanniassa asuva suomalainen haaveili vielä viikonloppuna valkoisesta joulusta Suomessa

Manchesterin ja Liverpoolin liepeillä asuvan Hanna Cooleyn oli tarkoitus matkustaa kolmevuotiaan poikansa kanssa Suomeen tapanina Hollannin kautta. KLM oli kuitenkin yksi ensimmäisiä lentoyhtiöitä, joka pisti kaikki lentonsa Britanniasta jäihin.

– Kyllä joulu on pilalla. Yritin eilen kuumeisesti selvittää koko päivän, pääsisinkö muuta kautta lentämään. Lapsi oli tosi itkuinen, kun ei päässytkään mummille. Meillä ei ole luntakaan, ja Kouvolaan sitä oli sopivasti satanut, Cooley kuvailee tunnelmia Ylelle.

Yksinhuoltajaäidille taloudellinen menetyskin on iso. Lentoyhtiö ei ole tiedottanut, onko mahdollista saada lennoista rahoja takaisin tai voiko matkaa siirtää.

Monet EU-maat keskeyttivät eilen ja tänään lentonsa Britanniaan sen jälkeen, kun tuli ilmi, että maassa riehuu aiempaa helpommin tarttuna koronaviruksen muoto. Lue lisää aiheesta täältä.

Cooley kertoo olleensa epäilevä koronan suhteen aivan alusta saakka.

– En ihan tiedä, mitä ajattelisin siitä, miten Lontoosta sattui juuri löytymään toinen muunnos 10 päivää ennen brexitiä. Luulen, että tähän liittyy paljon enemmän kuin meille annetaan tietoa mediassa.

– Euroopalla on syytä laittaa rajat kiinni. Vajaa viikko sitten uutisoitiin viruksen uudesta mutaatiosta ja sitten onkin yhtäkkiä koko maa bannissa.

Ei varasuunnitelmaa jouluksi

Cooleyllä ei ole varasuunnitelmaa valmiina jouluksi, kun visiitti Suomeen nyt peruuntui. Eikä lähitulevaisuuskaan näytä kovin toiveikkaalta.

Cooley sanookin uskovansa, että koko yhteiskunta laitetaan kiinni ennen pitkää. Jo nyt on rajoituksia tiukennettu.

– Onneksi on teknologia. Yritän ottaa Skype-puhelua äidille jouluaattona, totta kai poika odottaa lahjoja ja se ilo hänen kasvoillaan tuo varmasti jouluiloa. Yritän ottaa loman siltä kantilta, että voidaan viettää pojan kanssa kaksistaan aikaa.

Britannian koronatilanteen vakavuutta ei aina ymmärretä, kertovat Ylen haastattelemat suomalaiset. Kuva Guilfordista. Tiia Sammallahti

Sukujoulu peruttu

Tiia Sammallahti pyörittää startup-yritystä Lontoossa. Hän oli varannut lennot tiistaiksi Helsinkiin. Torstaina oli koronatestit ja tiistaina piti testauttaa tauti vielä kertaalleen.

– Vuokrattiin asunto Suomesta ja olisi vietetty joulua siellä. Ajatuksena oli kutsua testituloksen jälkeen sukua koolle.

Sammallahti kertoo, että suunnitelmat muuttuivat jo viikonloppuna, kun tieto muuntuneesta viruksesta tuli julki.

– Päätettiin saman tien, että me ei haluta olla niitä ihmisiä, jotka toisivat mahdollisesti muuntovirusta Suomeen.

Sammallahti ei ole nähnyt tytärtään ja poikaansa sitten heinäkuun, mutta sanoo, että surkuttelu ei nyt auta. Tilanne on sen verran vakava.

– Suomi on ihan eri maailma. Täällä tilanne on aivan erilainen. Sitä ei ehkä ymmärretä. Nyt ei ole kyse meistä tai minusta, vaan tämä virusasia täytyy saada hallintaan.

Tiia Sammallahti asuu Guildfordissa. Surkuttelu ei nyt auta, vaan tautitilanne täytyy saada kuriin, hän sanoo. Tiia Sammallahti

Sammallahti onnistui saamaan lennoista rahansa pois, joululahjat on pakattu pahvilaatikkoon ja niiden on luvattu olla perillä Suomessa jo tiistaina.

– Korvaamme kaikki aktiviteetit videopuheluilla ja voimme vaikka syödäkin yhdessä puheluiden välityksellä ja kilistää lasia. Tästä voi tulla rentoutuneempikin loma, kun ei tarvitse järjestellä kaikkea.

Ikääntyvän äidin kunto huolettaa

Sosiologiaa yliopistossa opettava Paula Saukko on miehensä kanssa asunut jo pitkään Britanniassa.

Saukolla on ollut tapana lennättää 95-vuotias äitinsä Suomesta Britanniaan pari kertaa vuodessa. Nyt koronan vuoksi se on ollut mahdotonta, joten Saukko suunnitteli lentää äitiään katsomaan Suomeen tammikuun alussa.

– Jos äidille sattuisi jotain, niin olisi tämä hankala tilanne. Äiti oli tietysti hirveän pahoillaan. Ikäihmiset ovat eristyksissä muutenkin ja yksinäisiä ja nyt tämä. Yksi tuttavani ei päässyt edes oman isänsä hautajaisiin. Yksi kollega on Suomessa, ja hän ei tiedä pääseekö hän takaisin töihin tänne, Saukko päivittelee.

Moni Britanniassa asuva suomalainen on tottunut siihen, että tarvittaessa Finnair lennättää Suomeen. Suomen passilla tulosyitä ei ole kyselty edes korona-aikana.

Nyt melko moni itsestäänselvältäkin tuntunut asia on epävarmaa.

Britannian koronatilanne vaikeampi kuin moni käsittää

Saukot asuvat Nottinghamin ja Leicesterin välissä. Leicester on ollut karanteenissa jo heinäkuusta asti. Paula Saukko kuvailee aluetta köyhäksi, taantuvaksi teollisuusalueeksi. Koronaa on paljon ja sen leviämisen estäminen on melko haastavaa.

– Tauti niittää köyhiä ja vähemmistöjä kovasti. Täällä ei sairauslomalle voi jäädä, koska sitten ei saisi palkkaa. On siis käytävä töissä ja sitten otetaan riskejä. Eriarvoisuus on ollut järkyttävää.

Myös Saukko sanoo, että monelle voi tulla yllätyksenä, miten paha koronatilanne on Britanniassa.

– Mutta kun miettii tätä äärimmilleen liberalisoitunutta yhteiskuntajärjestelmää, niin on helpompi ymmärtää. Puuttuu valvonta, kaikki on fragmentoitunutta ja kokonaistilanne ei ole kenenkään hallinnassa, sosiologi Saukko sanoo.

