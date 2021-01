Bensavuosi 2020 oli halvempi kuin aikoihin, mutta autoilija ei sitä hevillä usko: "Jokainen on sitä mieltä, että polttoaine on aina kallista"

Bensiinin hinta valahti vuonna 2020 alemmas kuin vuosiin.

Tässä jutussa aiheesta puhuu kaksi kauppiasta. Ensimmäinen, Vesa Jaskari, pitää Neste-huoltoasemaa Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneella. Asema sijaitsee vilkkaahkon kantatie 66:n eli eteläpohjalais-jenkkiläisittäin "Route 66:n" varrella.

Jaskari sadattelee puhelimessa koronavuotta.

– Vuosi on valitettavasti ollut äärettömän mollivoittoinen. Kun liikennettä ja sen myötä ruokailijoita puuttuu joka päivältä, niin ongelmia tulee.

"Route 66". Antti Kettumäki/Yle

Yrittäjä Vesa Jaskari on myös Neste-kauppiaiden puheenjohtaja. Elina Niemistö / Yle

Ruoanmyynti ja muut palvelut ovat tärkeitä, sillä polttoaineiden kate on Jaskarin mukaan pieni ja yrittäjä tukkukauppiaiden hintalieassa.

Jaskari on automies, kannattaa yksityisautoilua liikkumisen vapauden ja kätevyyden nimissä. Veronkorotuksia hän pitää maaseudun asukkaita kohtaan syrjivinä ja litrahintoja turhan korkeina, ainakin jos asiakkaita on uskominen.

– Jokainen on sitä mieltä että polttoaine on aina kallista, on se sitten sillä hetkellä oikeasti kallista tai halpaa. Mutta kulunut vuosi on ollut kuluttajan näkökulmasta oikeasti äärettömän hyvä. Hinnat ovat olleet todella alhaiset.

Hinta painui alle 1,20:n

Bensanhintavuodesta 2020 tuli jotain aivan muuta kuin luultiin.

Alkuvuonna povailtiin, että 95-oktaanisen bensiinin litrahinta kohoaisi yli 1,70 euroon ja dieselin yli 1,60:een. Syynä povailuihin oli muun muassa elokuun 2020 veronkorotus, jonka vaikutus oli 6–7 senttiä per litra.

Toisin kävi. Ysivitosen keskihinta jäi vuonna 2020 meilläkin noin 1,40 euroon ja kävi alimmillaan alle 1,20 eurossa.

Yksityisautoiluun tuli pysyvä alennus – viimeksi suomalainen autoilija maksoi polttoaineestaan suunnilleen yhtä vähän vuosina 2010 ja 2016, eikä silloinkaan käyty 95:n osalta yhtä matalalla kuin vuonna 2020.

Korona hyydytti viime vuonna liikennettä kaikkialla. Sen sijaan, että öljyntuottajat eli Opec-maat olisivat leikanneet tuotantoa nostaakseen hintaa, ne aloittivatkin lyhyen hintasodan.

Öljyä myytiin viime keväänä niin halvalla, että heikompia hirvitti. Tuottajat pitivät hintaa pitkään 40 dollarissa tynnyriltä, millä pelattiin Yhdysvaltain kalliimman liuskeöljyn tuottajia pois markkinoilta. Tämä myös onnistui, ja sen jälkeen hinta on noussut lievästi. Tällä viikolla tynnyrihinta ylitti 54 dollaria – mikä on edelleen halpa hinta öljystä.

– Öljyntuottajat ovat koonneet rivinsä ja leikanneet tuotantoa. Mutta tilannetta mutkistaa se, että tuottajamaiden strategia ei ole ihan selvä, sanoo Nesteen öljytuotteiden operatiivinen johtaja Sami Oja.

Tällä viikolla Saudi-Arabia ilmoitti leikkaavansa (siirryt toiseen palveluun) yksipuolisesti tuotantoaan, jotta hinta pysyisi yli 50 dollarissa tynnyriltä. Venäjä ja Kazakstan taas ovat valmiit lisäämään tuotantoa ja myymään öljyä halvemmalla saadakseen kassaan nopeita tuottoja.

On aika ottaa kristallipallo hansikaslokerosta – miltä tämä vuosi näyttää?

– Sanoisin että koronatilanne ja sen vaikutus liikkumiseen on kaikkein isoin asia. Onko öljyn hinnannousuun leivottu odotuksia nopeasta rokottamisesta ja kylmästä talvesta? Jos on, niin ne odotukset saattavat sulaa sieltä poiskin, Oja sanoo.

Eli koronapiinan jatkuminen ja lämpimähkö talvi pohjoisella pallonpuoliskolla pitäisivät polttoaineiden hinnat todennäköisesti matalina. Mutta jos öljynkulutus lisääntyy, polttoaineidenkin hinnat kääntynevät nousuun.

Toinen kauppias: Ei litrahinnalla ole juuri väliä

Toinen kauppias vastaa puhelimeen Vanttauskosken kylällä 50 kilometriä Rovaniemeltä.

Vanttauskoski sijaitsee Tatu ja Patu -kirjoilta kalskahtavan Outolan naapurissa. Kylän halki jyrisee kohtuurauhallinen mutta sesonkiaikaan turistipitoinen kantatie 81 Rovaniemeltä itäkaakkoon Posiolle ja Kuusamoon.

Täällä koronakevät toi yrittäjälle yllätyksen.

– Lumitalvi ja kelkkailukausi jatkuivat pitkään, ja kelkkoihin tankattiin paljon ysikasia. Myös kotimaanmatkailu ja perheiden ulkoilu oli vilkasta, kertoo SEO-yrittäjä Mika Kuusela.

Vanttauskoskella asiakaskunta on moninaista. Antti Mikkola / Yle

SEO:n Mika Kuusela on pitkän linjan yrittäjä. Antti Mikkola / Yle

Koronarajoitusten alkaessa Suomessa Kuusela povasi, että myynti tipahtaa 30 prosenttia. Vaan kauppa kävikin laskelmia paremmin.

Halpa bensavuosi ei hetkauttanut Kuuselaa. Polttoaineen kate on pieni, ja täälläkin merkittävämpää on matkamuistojen ja ruoan myynti. Korona sai monet ostamaan ruoat oman kylän huoltoasemalta Rovaniemen automarkettien sijaan.

Arvion mukaan yksityisautoilijat eivät vähennä ajojaan alle 2,26 euron litrahinnalla.

Litrahinnalla ei ylipäätään ole Kuuselalle, viime huhtikuun SEO-yrittäjälle, juurikaan merkitystä. Polttoainemyynnin vuosituotto on hintavaihtelusta huolimatta melko sama. Kipurajaakaan ei Kuuselan mielestä ole olemassa.

– Ihmisen suhtautuminen hintaan muuttuu ajan myötä. Jos nyt sanoisi, että kipuraja on kaksi euroa, niin kymmenen vuoden päästä se voi olla jotain ihan muuta, Kuusela sanoo.

– Yksi isäntä sanoi, että hänelle bensa maksaa aina yhtä paljon. Hän tankkaa aina kahdellakympillä, se on ihan sama mitä se maksaa.

Autoilijat: kipuraja reilusti yli 2 euroa litralta

Liikennevirasto Traficom on tutkinut, missä kipuraja menee.

Neljä vuotta vanhan tutkimuksiin pohjautuvan arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan yksityisautoilijat eivät vähennä ajojaan alle 2,26 euron litrahinnalla. Arvio on koostettu autoilijoiden itsensä näkemyksistä.