Kaupungin asukkaat lahjoittivat 400 joulukukkaa yksinäisille vanhuksille – Hertta-Sisko Eronen sai kauniin joulutähden: "Hyväntahtoisesti otan vastaan"

85-vuotias Hertta-Sisko Eronen on yksi tuhansista jouluisen kukkayllätyksen saajista

Kotkalainen Hertta-Sisko Eronen asettelee punaisen joulutähden olohuoneessa ikkunan edessä olevalle pöydälle.

Eronen on yksi jouluisen kukkalahjoituksen saajista. Tänä vuonna 85 vuotta täyttäneen kotkalaisen jälkipolvi ei koronaepidemian vuoksi pääse mummon luona vierailemaan.

– Ihanalta ja miellyttävältä tuntuu saada kukkalähetys. Hyväntahtoisesti otan vastaan, Eronen sanoo.

Hertta-Sisko Erosen tavoin tuhannet muut iäkkäät saavat näinä päivinä jouluisen kukkalahjoituksen.

Punainen joulutähti on perinteinen joulukukka. Minna Heikura / Yle

Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanjassa on kerätty tänä vuonna yli 10 000 kukkalahjoitusta yksinäisille vanhuksille.

Lahjoituksia ovat tehneet pääosin yksityiset henkilöt, mutta myös yritykset.

Kotkalainen Riitta Klemola päätti lahjoittaa kampanjaan tulilatvan. Puutarhaliikkeessä olevasta joulukuusesta hän valitsi yhden kortin. Kortissa kerrottiin lahjan saajan etunimi ja ikä.

Kotkan kotihoidon työntekijä toimittaisi kukan Klemolan valitsemalle henkilölle.

– Lahjan antajalle tulee aina hyvä mieli. Senhän huomaa jo, kun ostaa tai tekee joululahjoja läheisille, Klemola sanoo.

Koronavuosi vauhditti lahjoituksia

Joulukukkakampanjan järjestävän Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Olli Houttu kertoo, että yrityksistä osa on käyttänyt tänä vuonna pikkujoulurahoja kukkalahjoituksiin. Myös henkilökunnan joululahjarahoista on saatettu luopua ja käyttää ne kukkalahjoituksiin.

– Osa yrityksistä taas on halunnut muuten vain tukea, kertoo Houttu.

Kampanjaa on järjestetty vuodesta 2010 lähtien eri puolilla Suomea. Lahjoitusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Tänä vuonna yksi syy kukkalahjoitusten määrän kasvuun oli Houtun mukaan koronaepidemia. Myös kampanjan näkyvyys on kasvanut.

– Ihmiset halusivat ehkä enemmän tukea, koska yksinäisyys, syrjäytyminen ja mielenterveysasiat ovat olleet niin paljon näkyvillä.

Kotkassa, jossa kampanja järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa, lahjoitettiin noin 400 kukkaa.

– Tämä on tosi hyvä idea vielä tällaisena ainutlaatuisena vuotena. Voi olla, että monia yksinäisiä vanhuksia ei ole päässyt vähäisetkään sukulaiset tapaamaan. Nyt saa pientä piristystä, kertoo kotkalaisen Piispan Puutarhan yrittäjä Kai Rikkola.