Pieksämäellä samassa palvelutalossa koronavirukseen on kuollut jo seitsemän vanhusta – kaupunki jatkaa rajoituksia

Pieksämäellä sijaitsevassa Valona-vanhuspalveluiden asumispalveluyksikössä on todettu viikon sisään seitsemän vanhuksen kohdalla koronaan liittyvä kuolema. Ensimmäinen kuolemantapaus todettiin viime viikon maanantaina.

Kirkkopalvelut-konserniin kuuluvassa asumispalveluyksikössä koronavirustartunta on vahvistettu kaikkiaan 19 asukkaalla ja 28 työntekijällä.

Osa sairastuneista asukkaista on jo aloittanut koronan jälkeisen kuntoutuksen, eikä osa ole saanut oireita missään vaiheessa.

Pieksämäellä Valona-vanhuspalveluissa on 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa ja henkilökuntaa reilut 40.

Pieksämäen kaupunki on testannut hoivakodin asukkaat ja työntekijät koronaviruksen varalta yhteensä seitsemän kertaa joulukuun alusta alkaen. Valonan asukkaat ja henkilökunta testataan seuraavan kerran jo tiistaina.

Pieksämäen tilanne on Etelä-Savon synkin ja tartunnat näkyvät koko maakunnan ilmaantuvuusluvuissa.

Kaupunki jatkaa koronarajoituksia ensi vuodelle

Pieksämäen kaupunki on päättänyt odotetusti jatkaa koronaviruksesta johtuvia rajoitustoimenpiteitä ensi vuoden puolelle.

Kaupungin perusturvalautakunta kieltää Pieksämäellä sekä sisällä että ulkona järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkeä. Myös yksityistilaisuuksia suositellaan kokonaan vältettäväksi.

Lisäksi Pieksämäen kaupungin useissa palveluissa, esimerkiksi Kulttuurikeskus Poleenissa jatkuu sulut.

Kaupungin sulut ja kiellot ovat voimassa 4. tammikuuta saakka.

Valona-hoivakodin lisäksi Pieksämäellä on todettu paljon koronatartuntoja paikallisen puutarhan työntekijöillä. Puutarhalla on lähes 200 työntekijää, ja koronatartuntoja on todettu lähes sata.

Avustajille tarve

Pieksämäen kaupunki perusti joulukuun alkupuolella terveydenhuollon yksikön, jossa hoidetaan koronavirukseen sairastuneita Valonan asukkaita. Kaupunki on tukenut myös Valonan sosiaalihuollon asumispalveluita paikkaamalla henkilökuntavajetta kaupungin hoitohenkilökunnalla.

Valonasta kerrotaan, että työvoimalle on tarvetta. Vanhuspalvelujen vakituinen henkilöstö on tehnyt ylimääräisiä työvuoroja ja monen konsernin työntekijän kerrotaan tuilleen vapaaehtoisesti avuksi vanhustenhoitoon.

Korjattu otsikkoa 21.12.2020 kello 17.10.: Pieksämäki jatkaa rajoituksia eikä kiristä niitä, kuten otsikossa aluksi virheellisesti kerrottiin.

