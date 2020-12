Kuningatar Elisabet II palkitsee Esa-Pekka Salosen – jos Salonen olisi britti, hän olisi pian Sir Esa-Pekka Salonen

Esa-Pekka Salonen saa merkittävän tunnustuksen Britanniassa, joka on hänen pitkän taiteellisen uransa pääkallopaikkoja. Kuningatar Elisabet II myöntää suomalaiselle kapellimestarille ja säveltäjälle brittiläisen imperiumin ritarikomentajan kunniamerkin (Knight Commander of the Order of the British Empire, KBE).

Salonen valittiin Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestariksi vuonna 2008 ja hän jatkaa pestissään vuoden 2021 loppuun saakka. Sen jälkeen hän jatkaa orkesterin taiteellisena neuvonantajana.

Kansainvälisen läpimurtonsa kapellimestarina Salonen teki samaisen orkesterin edessä vuonna 1983, kun hän sai kutsun paikata Michael Tilson Thomasia muutaman päivän varoituksella. Orkesterin päävierailijana Salonen työskenteli 1985–1994.

– Esa-Pekka Salosen merkitys Lontoon Philharmonia-orkesterille sekä brittiläiselle ja kansainväliselle musiikille on ollut valtava. Hänen rooliaan orkesterin nostamisessa yhdeksi maailman johtavista klassisen musiikin esittäjistä ei voi liioitella. Olen iloinen, että Salosen pitkäjänteinen työ Britanniassa palkitaan, sanoo Britannian Suomen-suurlähettiläs Tom Dodd tiedotteessa.

"Kulttuuri on se mitä me olemme, ei vain se mitä teemme"

Brittiläisen imperiumin ritarikomentajan arvonimi oikeuttaa ritarin arvoon. Sen merkiksi etunimen edessä on oikeus lyhennettä Sir tai Dame, tosin vain Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla ja muilla brittiläisen kuningashuoneen alamaisilla. Muiden maiden kansalaisista ei käytetä titteleitä. Salonen on siis edelleen Esa-Pekka Salonen, ei Sir Esa-Pekka Salonen.

Tiedotteessa Salonen toteaa kunniamerkin olevan henkilökohtainen kunnia. Hän pitää erityisen merkityksellisenä, että taiteilijoita huomioidaan historiallisella tavalla.

– Kunniamerkki osoittaa arvostusta taiteen tekemiselle olennaisena osana yhteiskuntaa. Kulttuuri on se mitä me olemme, ei vain se mitä teemme. Tämä on nyt tunnustettu. Olen kiitollinen ajastani Lontoossa ja Britanniassa Philharmonia-orkesterin kanssa. Jaan tämän kunnianosoituksen heidän kanssaan, Salonen toteaa.

Luontevana esiintyjänä tunnettu Salonen osallistuu mielellään julkiseen keskusteluun. Usein aiheena on kulttuuripolitiikka. Laura Hyyti / Yle

Harvojen suomalaisten joukossa

Brittiläisiä kunniamerkkejä jaetaan kahdesti vuodessa erityisistä ansioista, poikkeuksellisista saavutuksista sekä osoitetusta urheudesta. Kuningatar Elisabet II myöntää kunniamerkkejä suosituksen perusteella.

Muita brittiläisen imperiumin ritarikomentajan kunniamerkin saaneita ovat muun muassa oopperalaulaja Plácido Domingo ja elokuvaohjaaja Steven Spielberg.

Vain muutama muu suomalainen on palkittu brittiläisellä kunniamerkillä: presidentit Martti Ahtisaari ja Urho Kekkonen, entinen pääministeri ja YK:n puheenjohtaja Harri Holkeri, marsalkka Mannerheim sekä entinen pääministeri, presidentti ja Suomen pankin pääjohtaja Risto Ryti. Kapellimestari Sakari Oramo sai brittiläisen imperiumin upseerin (OBE) arvonimen vuonna 2009.

Brittiläisen imperiumin ritarikunta on kuningas Yrjö V:n vuonna 1917 perustama kunniaritarikunta. Se on Britannian ritarikunnista nuorin ja runsasjäsenisin.

Ritarin arvoon oikeuttavat kaksi korkeinta luokkaa. Arvonimet järjestyksessä ovat:

Brittiläisen imperiumin suurristin ritari (GBE) Brittiläisen imperiumin ritarikomentaja (KBE/DBE) Brittiläisen imperiumin komentaja (CBE) Brittiläisen imperiumin upseeri (OBE) Brittiläisen imperiumin jäsen (MBE)

