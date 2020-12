HUSin Asko Järvinen: Briteistä löydetty uusi, ärhäkkä virustyyppi saattaa levitä jo Suomessakin

Britanniassa löydetty, entistä helpommin tarttuva koronaviruksen muoto saattaa levitä jo Suomessakin.

– Virus on havaittu Britanniassa jo syyskuun lopussa eli on mahdollista, että sitä on Suomeenkin jonkun mukana kantautunut, sanoo infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen HUSista.

Suomessa marras–joulukuussa lisääntyneiden tartuntamäärien syyksi Järvinen ei kuitenkaan epäile uutta, ärhäkämpää virustyyppiä.

– Kun tapaukset lähtevät nousemaan, tartuntaketjuja vain alkaa syntymään. Siihen ei välttämättä tarvita uudenlaista virusta, Järvinen sanoo.

Uutta virustyyppiä löytynyt myös Tanskasta, Hollannista ja Australiasta

Uutta virustyyppiä on löydetty Britannian lisäksi ainakin Tanskasta, Hollannista ja Australiasta. Järvisen mukaan myös Suomessa pitäisi tutkia nyt enemmän viruksen perimää.

– Olisi tärkeä saada ulkomailta saapuvien positiivisten virusten perimä selville, erityisesti Britanniaan viittaavat viruskannat, toteaa Järvinen.

Nyt viruksen muunnoksia tutkitaan Huslabissa ja Helsingin yliopistossa.

– En osaa tarkasti sanoa, kuinka paljon sitä tehdään, mutta pieni otoshan se aina on. Kannattaisi tehdä otantoja laajemmin viruskannoistamme, Järvinen sanoo.

Sitä, millaisen uhan helpommin leviävä virus Suomen hieman rauhoittuneelle tartuntatilanteelle muodostaa, on Järvisen mukaan vielä vaikea arvioida. Todennäköisin skenaario on, että tilanne pysyy rauhallisena.

– Tapausmäärät ovat tällä hetkellä tulossa alaspäin, mikä viittaa siihen, että joulun pyhät mennään nykyisillä potilasmäärillä, tai ei tapahdu ainakaan merkittävää nousua, arvioi ylilääkäri Järvinen.

– Jos helpommin tarttuva virus lähtee leviämään, potilasmäärän kasvu nähdään vasta joidenkin viikkojen kuluttua, hän jatkaa.

Järvinen: Suomessa ei tarvetta kiristää rajoituksia

Britanniassa on määrätty tiukkoja rajoituksia joulun viettoon. Pyhät tulee viettää samassa taloudessa asuvien kesken ja joulun aikana voi tavata ulkona vain yhtä henkilöä.

Suomessa ei Järvisen mukaan ole tarpeen kiristää nykyisiä suosituksia.

– On jo annettu aika tiukat suositukset joulun vietosta. Jos niitä noudatetaan, uskon, että pärjäämme hyvin, mutta niitä olisi hyvä noudattaa, Järvinen toteaa.

