STM:n koronakatsauksessa aiheina rokotusten alkaminen ja viruksen muuntuminen – Katso suora lähetys klo 12

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät tänään tilannekatsauksen koronaepidemiasta.

Aiheena ovat koronavirusrokotetilanne ja rokotusten käynnistyminen sekä koronavirustilanteen epidemiologinen arvio Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan katsaus koronaviruksen muuntumisesta. Viruksen mutatoituminen on ollut puheenaiheena viime päivät, kun Britanniassa havaittiin uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tarttuvampana. Mutaation vuoksi suuri osa Euroopan maista, Suomi mukaan lukien, on keskeyttänyt tai aikoo keskeyttää matkustajalennot Britanniasta. Myös rahtiliikennettä on pysäytetty ja Britanniassa on asetettu uusia, tiukkoja liikkumisrajoituksia.

Yle näyttää tilaisuuden suorana Yle Areenassa ja tässä jutussa. Tätä juttua myös päivitetään uusilla tiedoilla tilaisuuden edetessä.

Tiedotustilaisuuden avaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Tilaisuudessa ovat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta sekä professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

