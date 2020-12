Applen kerrotaan aloittavan sähköautojen tuotannon vuoteen 2024 mennessä

Teknologiajätti Apple suunnittelee aloittavansa sähköautojen tuotannon, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin lähteiden mukaan tuotanto aloitetaan vuoteen 2024 mennessä. Osa lähteistä epäilee, että koronaviruspandemia siirtää tuotannon käynnistämistä vuoteen 2025 tai tätäkin myöhemmäksi.

Suunnitelmat eivät ole vielä lähteiden mukaan julkisia. Apple ei kommentoi asiaa Reutersille.

Reutersin mukaan Applella on suunnitelmissa hyödyntää teknologiaa, jolla autosta saadaan itseohjautuva. Lisäksi Reuters kertoo, että Applella on aikomuksena valmistaa oma, uusi akkumalli. Tavoitteena on laskea akkujen hintoja ja lisätä akkujen kestoaikaa.

Apple valmistaa vuosittain satoja miljoonia elektroniikkatuotteita, mutta ei ole koskaan valmistanut autoa.

Yhtiö on suunnitellut omaa autoaan vuodesta 2014 asti. Suunnittelutyö on ollut kuoppaista, ja välillä projekti on päätetty tuloksettomana.

Lähteet: Reuters