Verotus, eläkkeet, tuet ja maksut: katso, mikä muuttuu ensi vuonna

Palkansaajien verotus kiristyy hieman

Palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut nousevat. Työttömyysvakuutusmaksu nousee 0,15 prosenttiyksikköä ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,18 prosenttiyksikköä. Työeläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu pysyvät ennallaan.

Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousee 0,06 prosenttiyksiköllä, kun 39 kuntaa korottaa tuloveroprosenttiaan.

Kun verot ja veronluonteiset maksut otetaan huomioon, kokonaisuudessaan palkkaverotus kiristyy hieman vuodesta 2020. Palkansaajien veroprosentit nousevat eri palkkatasoilla 0,2–0,3 prosenttiyksikköä. Eläkkeensaajien veroprosentit pysyvät suunnilleen ennallaan.

Asuntolainan korkovähennys laskee

Korkovähennysoikeutta on leikattu vähitellen niin, että vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole. Kimmo Hiltunen / Yle

Vuonna 2021 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 10 prosenttia, mikä on 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2020. Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen niin, että vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole. Vuonna 2022 vähennyskelpoista on vielä viisi prosenttia koroista.

Vuonna 1958 syntyneiden alin eläkeikä nousee, ylin eläkeikä nousee vuodella

Vuoden alussa vuonna 1958 syntyneiden alin eläkeikä nousee kolmella kuukaudella 64 vuoteen. Ylin eläkeikä nousee vuoden verran 69 vuoteen. Lisäksi vuoden ensimmäiset työeläkkeet ja etuudet ovat tilillä vasta 4.1. uudenvuodenpäivän ja viikonlopun takia. Alin eläkeikä on noussut joka vuosi kolme kuukautta vuonna 2017 voimaantulleesta eläkeuudistuksesta alkaen. Poikkeuksellista ensi vuodessa on se, että myös ylin eläkeikä nousee vuodella.

Eläkeläisten asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan

Korotuksen jälkeen hyväksyttävät enimmäismäärät ovat asuinkunnasta riippuen noin 6 800–8 400 euroa vuodessa. Mostphotos

Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttäviä asumismenoja korotetaan 0,9 prosenttia vuoden alusta. Korotuksen jälkeen hyväksyttävät enimmäismäärät ovat asuinkunnasta riippuen noin 6 800–8 400 euroa vuodessa.

Lämmityskustannukset nousevat

Lämmityskustannukset nousevat veronkorotusten vuoksi. Öljylämmitteisen omakotitalon (kulutus 2 200 litraa/v.) lämmityskustannukset kasvavat noin 74 euroa vuodessa. Kaukolämmitteisen omakotitalon lämmityskustannukset kasvavat keskimäärin arviolta noin 38 euroa vuodessa.

Alkoholin hinta nousee

Oluen (33 cl) hinta nousee noin kolme senttiä. Silja Viitala / Yle

Alkoholijuomien valmisteveroja korotetaan. Jos korotus siirtyy hintoihin täysimääräisesti, se nostaa oluen, siiderin ja lonkeron (33 cl) hintaa noin kolme senttiä. "Ykkösoluen" hintaa veronkorotus nostaa 15 snt/33 cl. Viinipullon (75 cl) hinta nousee 22 senttiä ja viinapullon (50 cl) 38 senttiä.

Tupakointi kallistuu

Myös röyhyttely kallistuu. Tupakkaveroa korotetaan puolivuosittain ensi vuoden aikana. Ensi vuoden korotukset tulevat vaikuttamaan tupakka-askin hintaan yhteensä noin 45 senttiä korotuksen mennessä hintoihin täysimääräisesti.

Entistä useampi maksaa vedenkäytöstä kulutuksen mukaan

Vanhat taloyhtiöt siirtyvät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaan kun niihin asennetaan putkisaneerauksen yhteydessä huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit. Matti Myller / Yle

Uusiin moniasuntoisiin rakennuksiin asennetaan jatkossa etäluettavat huoneistokohtaiset veden kulutusmittarit sekä lämpimälle että kylmälle vedelle, ja vesilaskutus perustuu todelliseen mitattuun kulutukseen. Määräykset koskevat 23. marraskuuta 2020 jälkeen uusia rakennuksia, joille haetaan rakennuslupaa. Olemassa olevat taloyhtiöt siirtyvät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaan kun niihin asennetaan putkisaneerauksen yhteydessä huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit.

Vanhan auton romuttamisesta palkkio

Ensi vuonna voi saada 1 000–2 000 euron palkkion romuttaessa yli kymmenen vuotta vanhan auton. Romutuspalkkiosta voi hakea Traficomista, jos romutetun auton tilalle hankkii uuden auton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikennelipun tai liikkumispalveluita.

Lisää työsuhdeveroetuja

Työsuhde-etuihin tulee useita muutoksia. Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan 170 euroa kuukaudessa vuodenvaihteesta alkaen. Alennus jatkuu aina vuoteen 2025 asti.

Myös sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosille 2021–2025. Työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Työsuhdematkalipun verovapauden ylärajaksi tulee 3 400 euroa. Samalla poistuu veronalaisena tulona pidettävä 300–750 euron välinen osa. Työsuhdepolkupyörä säädetään verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa.

Koronatestin Kela-korvaus nousee reippaasti

Kela-korvauksen korotus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Ensio Karjalainen / Yle

Koronavirustartunnan toteamiseksi tehtävän PCR-tutkimuksen Kela-korvaus nousee vuoden vaihtuessa 100 euroon. Korotus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä PCR-testistä on tällä hetkellä 56 euroa. Muiden koronavirustestien kuin PCR-tutkimuksen korvaustaksoina käytetään Kelan vahvistamia korvaustaksoja.

Lisäksi jatkossa Kela-korvaus voidaan maksaa suoraan yksityiselle palveluntuottajalle silloinkin, kun omavastuuosuuden on maksanut testattavan työnantaja. Kela on tähän saakka edellyttänyt, että yksityisellä puolella koronatestissä käyvä työntekijä maksaa omavastuuosuuden itse.

Ruuhka-Suomen joukkoliikenteen matkojen hinnat nousevat osittain

Helsingin seudun liikenne (HSL) nostaa aikuisten 30 vuorokauden kausilippujen hintaa ensi vuoden alusta lähtien. 30 vuorokauden lippu kallistuu 3 eurolla. Kerta- ja vuorokausilippujen hinnat eivät nouse. Vuosilipun ja säästölipun hinta laskee. Uusi hinta saadaan kertomalla 30 vuorokauden hinta kymmenellä, kun kerroin on aiemmin ollut 11 kuukautta. Senioreiden eli 70 vuotta täyttäneiden kausilipun hinta laskee. Alennus siirtyy päiväajan kertalipusta kausilippuihin. Senioreiden 30 vuorokauden kausilipun hinta laskee yli 40 prosenttia, esimerkiksi AB-alueen lippu 59,70 eurosta 34,50 euroon.

30 vuorokauden lippu kallistuu 3 eurolla. Kerta- ja vuorokausilippujen hinnat eivät nouse. Vuosilipun ja säästölipun hinta laskee. Karoliina Simoinen / Yle

Lisäksi bussinkuljettajat eivät enää jatkossa myy lippuja Helsingin seudun liikenteessä. Korona keskeytti kuljettajien lipunmyynnin keväällä, ja nyt HSL tekee käytännöstä pysyvän vuoden alusta lähtien.

Passin ja henkilökortin hintaan korotus

Passin ja henkilökortin hinta nousee vuodenvaihteessa. Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun passin maksu nousee 51 eurosta 58 euroon. Hintaero sähköisesti haettuun passiin pysyy samana, joten sähköisesti haetun passin hinta on jatkossa 52 euroa.

Sähköisesti haetun passin hinta on jatkossa 52 euroa. Ismo Pekkarinen / AOP

Henkilökortteihin tulee painatuskulujen kasvun takia euron korotus yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Perinteisen käyntiasioinnin kautta vireille laitetun henkilökortin hinta nousee 54 eurosta 55 euroon. Sähköisesti haetun henkilökortin hinta nousee 48 eurosta 49 euroon. Jos henkilökortti hankitaan passin kanssa yhdessä, henkilökortin hinta on kahdeksan euroa halvempi.

Oppivelvollisuusikä nousee ja toisen asteen koulutus muuttuu maksuttomaksi

Oppivelvollisuusiän korotus 18 ikävuoteen tulee voimaan ensi vuonna. Samalla toisen asteen koulutuksesta tulee opiskelijalle maksutonta. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2021 ja se koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria eli pääosin vuonna 2005 syntyneitä.

Lähteet: Ministeriöt, Veronmaksajain keskusliitto, työeläkeyhtiö Elo, Helsingin seudun liikenne (HSL),