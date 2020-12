Helsingin yliopiston tutkijat saattoivat löytää uuden nisäkäslajin: norsun etäinen sukulainen puutamaani laulaa öisin – kuuntele ääninäyte

Tältä näyttää uudeksi lajiksi uskottu Taitan puutamaani. Uuden lajin tunnistaminen on pitkä prosessi. Seuraavaksi tutkijat hakevat lupaa dna-näytteen ottoon.

Puutamaanilajeja on aiemmin tunnistettu kaksi, etelänpuutamaani ja idänpuutamaani. Mahdollisella uudella lajilla ei vielä ole nimeä.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat saattaneet löytää Kenian Taitavuorilta uuden nisäkäslajin, Taitan puutamaanin.

Löytö julkaistiin Taitavuorten yöaktiivisten nisäkkäiden ääntelyä selvittäneessä tutkimuksessa, jonka ensimmäiset tulokset ilmestyivät joulukuun puolivälissä Diversity-tiedelehdessä.

Puutamaanien monimuotoisuudesta ja ekologiasta tiedetään hyvin vähän, sillä nämä hieman suurta marsua muistuttavat, norsun etäiset sukulaiset liikkuvat vain öisin Afrikan trooppisten metsien latvustoissa.

Puutamaanilajeja on aiemmin tunnistettu kaksi, etelänpuutamaani ja idänpuutamaani. Mahdollisella uudella lajilla ei vielä ole nimeä, sillä tunnistaminen on pitkä prosessi, sanoo puutamaaneja Taitalla tutkinut Hanna Rosti.

– Taitan puutamaanin kutsuhuudot ovat poikkeuksellisen erilaisia muihin lajeihin verrattuna. Tutkijoilla on yksimielisyys siitä, että se voi olla oma lajinsa, Rosti sanoo.

Jo aiemmin on tiedetty, että puutamaani voi äännellä lähes sadan desibelin voimakkuudella, mutta nyt tutkijat ovat saaneet nauhoitettua uudenlaisia kiljahdusääniä. Lisäksi nauhoituksissa paljastui, että Taitan puutamaanit laulavat.

Puutamaanin laulu voi kestää yli 12 minuuttia ja se koostuu useista erilaisista äänteistä, joita yhdistetään ja toistetaan eri tavoin.

– Laulavat eläimet ovat todennäköisesti koiraita, jotka houkuttelevat lisääntymishalukkaita naaraita luokseen, Rosti sanoo.

Väitöskirjatutkija Hanna Rosti onnistui kuvaamaan yöllä liikkuvan puutamaanin. Hanna Rosti

Valokuvat puutamaaneista harvinaisia

Rosti vietti Taitavuorten metsissä kolme kuukautta seuraten yöaktiivisia nisäkkäitä ja nauhoittaen niiden ääntelyä. Poikkeuksellista Taitavuorten tutkimuksissa on se, että Rosti onnistui myös valokuvaamaan eläimiä.

Yöeläimiä tutkitaan pääasiassa ääntelyn perusteella, ja valokuvia niistä on olemassa hyvin vähän.

Puutamaani on norsun etäinen sukulainen. Hanna Rosti

– Monista populaatioista ei edes tiedetä, miltä ne näyttävät. Moni tutkija on tutkinut lajia vuosia, eikä ole välttämättä koskaan nähnyt puutamaania. On ihan poikkeuksellista, että Taitalla olemme onnistuneet ottamaan kuvia niistä, Rosti sanoo.

Monet tutkijat uskovat, että puutamaanilajeja on todellisuudessa paljon tiedettyä enemmän, mutta taksonomia eli tunnistaminen ja luokittelu on jäänyt vajaaksi. Rosti kertoo, että tunnistusprosessissa on myös neljäs, Länsi-Afrikasta löytynyt puutamaanilaji.

Tutkijoiden mukaan lajin suojelulla olisi kiire, sillä esimerkiksi Taitan puutamaanit elävät vain noin kolmen neliökilometrin alueella.

– Lajeja alkaa kuolla sukupuuttoon jo ennen kuin niitä on edes löydetty. Puutamaanien elinalueet ovat tosi pieniä, ja pienenevät jatkuvasti, kun metsät ovat kehityksen tiellä, Rosti sanoo.

Väitöskirjatutkija Hanna Rosti lähti Taitavuorille alun perin tutkimaan kuvan pikkugalagoja vuonna 2019. Pikkugalagolaji löytyi elokuussa 2018. Hanna Rosti

Myös mahdollinen toinen uusi lajilöytö samoista metsistä

Taitavuorilla on tutkittu myös pikkugalagoja, jotka ovat noin satagrammaisia, pientä oravaa muistuttavia nisäkkäitä. Tutkijoiden mukaan on viitteitä siitä, että Taitavuorten kaksi pikkugalagopopulaatiota voivat kuulua eri lajeihin.

Myös pikkugalagoilla on lajityypillinen kutsuhuuto.

– Ne keskustelevat toistensa kanssa huutelemalla. Yksi huutaa "missä olet" ja toinen vastaa, että "täällä", Rossi kuvailee pikkugalagojen kommunikointitapaa.

Pienemmän populaation kutsut ovat hyvin samankaltaisia kuin Kenian rannikkopikkugalagolla. Se on galagolaji, jonka aiemmin uskottiin esiintyvän vain rannikon alankometsissä. Toisen populaation erikoisia kutsuja ei ole vielä voitu varmuudella yhdistää mihinkään tunnettuun lajiin.

– Monien Afrikan yöeläinten taksonomia tunnetaan heikosti ja monia populaatioita ei ole vielä tutkittu lainkaan, sanoo tutkija Henry Pihlström, joka selvitti puutamaanien ja galagojen sotkuista taksonomiaa nyt julkaistua tutkimusta varten.

Helsingin yliopiston Taitavuorten tutkimusasema sijaitsee Keniassa Itä-Afrikassa, ja siellä tehdään monitieteistä tutkimusta. Puutamaanien ja pikkugalagojen lisäksi siellä on tutkittu muun muassa termiittejä ja zoonoositauteja.