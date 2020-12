Ylen korona-artikkeli nousi maailman luetuimpien joukkoon – saavutus on täysin poikkeuksellinen suomenkieliselle julkaisulle

Yle Uutisten seuranta-artikkelia on luettu lähes 1,3 miljoonaa tuntia.

Yle Uutisten seuranta-artikkeli koronasta nousi vuoden sitouttavimpien artikkelien joukkoon Chartbeatin maailmanlaajuisessa vertailussa (siirryt toiseen palveluun). Ylen artikkeli pääsi päivittyvien uutisten kategoriassa sijalle kahdeksan.

Kyse on siis tästä artikkelista, jossa kerrotaan uusimpia tietoja koronaviruksesta. Tänään tiistaina iltapäivällä artikkelin otsikko oli tämä:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Suomi saamassa yli 18 miljoonaa rokoteannosta – suora lähetys käynnissä, Suomessa 303 uutta koronatartuntaa ja viisi uutta koronaan liittyvää kuolemaa

Yllä olevasta linkistä pääset myös lukemaan artikkelia.

Ylen artikkeli kisasi kovassa seurassa päivittyvien uutisten kategoriassa. Listan kärjessä ovat saksalaisen N-TV:n korona-artikkeli sekä kolme seuranta-artikkelia Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Kärkeen päässeet vaaliartikkelit ovat amerikkalaiselle ABC News -televisioyhtiölle kuuluvan uutissivuston FiveThirtyEightin, Britannian yleisradioyhtiön BBC:n ja amerikkalaisen uutiskanavan CNN:n.

Chartbeat on Yhdysvalloissa toimiva yritys, joka tarjoaa analytiikkaa ja datan seurantapalveluja mediataloille. Sillä on asiakkaana yli 60 000 mediabrändiä ympäri maailmaa. Yhtiö julkaisee vuosittain listoja kansainvälisesti suosituimmista jutuista.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen pitää suomenkielisen artikkelin pääsemistä Chartbeatin listalle täysin poikkeuksellisena. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun mistään Pohjoismaasta nousee sisältöä Chartbeatin kansainväliselle listalle.

– Tämä on huikea homma. Luvut osoittavat, että olemme onnistuneet vuoden suurimman uutisen kertomisessa yleisölle, kuten julkisen palvelun yhtiön kuuluukin. Yleensä Chartbeatin listauksessa on lähinnä englanninkielisiä medioita.

Päivittyvien artikkelien lisäksi Chartbeat on listannut vuoden sitouttavimmat jutut ja infografiikat. Chartbeat mittaa yleisön sitoutumista sisältöihin niihin käytetyn ajan perusteella.

Lähes 48 miljoonaa sivulatausta

Päivittyvä korona-artikkeli on suosituin Yle Uutisten verkkosivuilla koskaan julkaistu juttu. Tämän vuoden helmikuussa luotuun seuranta-artikkeliin päivitetään uusimpia tietoja koronaviruksen tilanteesta niin tekstinä, videona, grafiikkana, kuvina kuin suorina striimeinä.

Ajatus pitkäkestoisesta koronaseurannasta syntyi toimituksessa yhdessä ideoiden, ja sitä ryhdyttiin toteuttamaan heti käytännössä, kertoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava verkkotuottaja Timo Kämäräinen.

– Päivittyvässä koronauutisessa halusimme, että samasta osoitteesta löytyvät nopeasti tuoreimmat uutiset, mutta myös syventävää tietoa, kuten aihepiiriä käsittelevät tärkeimmät lähetykset, Kämäräinen sanoo.

Nyt korona-artikkelia on luettu jo liki 1,3 miljoonaa tuntia. Sivulatauksia artikkelilla on yli 47,5 miljoonaa.

– Tällaisella hetkellä näkee, miten meihin luotetaan. Olemme tehneet uutistyötä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämän artikkelin tekemiseen on tavalla tai toisella osallistunut suurin osa uutistoimituksen väestä ympäri Suomen sekä kirjeenvaihtajamme maailmalla, toteaa päätoimittaja Jokinen.

Jokinen korostaa, että medialla on vahva asema suomalaisten elämässä.

– Meillä seurataan uutisia. Se johtuu Suomen laadukkaasta mediasta ja hyvästä koulutustasosta.

Tänä vuonna Yle on tehnyt ennätysmäärän suoria striimejä ja erikoislähetyksiä. Yle on myös tarjonnut monikielistä koronauutisointia, kun uutisia on tehty teksti- ja videomuodossa arabiaksi, somaliksi, kurdiksi ja persiaksi.

Voit keskustella aiheesta 23.12. klo 23:een asti.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Suomi saamassa yli 18 miljoonaa rokoteannosta, Suomessa 303 uutta koronatartuntaa ja viisi uutta koronaan liittyvää kuolemaa

Yle yhtiönä