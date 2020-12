Arkkitehdit ärähtivät alansa museon johtajavalinnasta – "näkemyksellinen kehittäjä" päihitti haussa arkkitehdin

Helsingissä sijaitseva valtakunnallinen Arkkitehtuurimuseo on saanut arkkitehtikunnan takajaloilleen taas kerran.

Museon uudeksi johtajaksi valittiin viime viikon perjantaina tiedekeskus Heurekan näyttelypäällikkö Carina Jaatinen. Valinta suututti museota pyörittävän säätiön hallituksen arkkitehtijäsenet, ja molemmat erosivat hallituksesta. Jaatinen äänestettiin johtajaksi äänin 5–2.

Edellisen kerran museo joutui ammattikunnan hampaisiin muutama vuosi sitten, kun Juulia Kauste johti Arkkitehtuurimuseota. Silloin museota arvosteltiin huonosta työilmapiiristä, museon perustehtävän hukkaamisesta ja kehnoista näyttelyistä. Kauste sai lopulta potkut.

Arkkitehtuurimuseon uusi toimitusjohtaja Carina Jaatinen aloittaa uudessa tehtävässään helmikuun puolivälissä. Hän pitää valinnastaan syntynyttä kritiikkiä todella tärkeänä viestinä arkkitehdeilta. Jaatinen ei itse ole arkkitehti.

– Olen tietoinen arkkitehtien huolesta eli siitä, että arkkitehtuurin asia tulee oikein esitetyksi ja että museo pysyy oikeassa kurssissa.

– Se on minulle todella tärkeää, että museo tekee hyvää yhteistyötä arkkitehtien kanssa. Tämä on heidän museonsa, Jaatinen sanoo.

Arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksesta eronneiden jäsenten mielestä Jaatisen tuntemus arkkitehtuurista on erittäin ohut. Asia käy ilmi hallituksen jäsenten eroilmoituksesta, jonka Yle on saanut käsiinsä. Hallituksesta erosivat arkkitehdit Esa Laaksonen ja Tuire Kujala.

– Tarjosin Arkkitehtuurimuseolle osaamistani museoalan kehittämisessä. En hakenut paikkaa erityisesti arkkitehtuurin erityisasiantuntijana, Jaatinen toteaa.

Hän on työskennellyt muun muassa näyttelypäällikkönä Espoon kaupunginmuseossa ja kehittämisjohtajan viransijaisena Museovirastossa.

– Hain Arkkitehtuurimuseon johtajaksi, koska museoalan kehittäminen on minulle sydämenasia. Tunnen tämän vastuumuseokentän poikkeuksellisen hyvin, Jaatinen toteaa.

Vastuumuseoilla tarkoitetaan tätä nykyä entisiä maakunta- ja aluetaidemuseoita sekä valtakunnallisia erikoismuseoita, kuten Arkkitehtuurimuseota. Museoiden luokittelu muuttui kulttuurin rahoitusmekanismin (VOS) uudistuksen yhteydessä.

Johtajaksi ei etsitty erityisesti arkkitehtia

Arkkitehtuurimuseon säätiön hallituksen puheenjohtaja Ulla Teräs kertoo, että museolle etsittiin näkemyksellistä johtajaa. Haku aloitettiin syyskuussa. Uutta johtajaa haettiin sekä julkisella haulla että suorahaulla.

– Etsimme henkilöä, joka pystyy ottamaan kokonaisjohtamisen haltuun tässä museon uudistusvaiheessa, Teräs sanoo.

Sillä hän viittaa museon matkaa kohti uutta Arkkitehtuuri- ja designmuseota.

Haussa painoittui Teräksen mukaan erilaiset johtamisosaamiset, strateginen kehittäminen sekä ihmisten johtaminen.

Jaatisen kanssa museon johtajan paikasta kisasi viime metreille asti arkkitehti, joka on koulutukseltaan tekniikan tohtori. Arkkitehtuurimuseota pyörittävän säätiön hallituksesta eronneet kaksi jäsentä olisivat halunneet hänet museon johtajaksi. Hakijan nimi ei ole Arkkitehtuurimuseon hallituksen puheenjohtajan mukaan julkinen.

– Hakijoiden nimiä ei anneta ulos luottamuksellisista syistä. Toimitusjohtajan tehtävä ei ole julkinen virka. Teimme haun yhteydessä päätöksen, ettei hakijoiden nimiä julkisteta, Teräs selventää.

Hallituksen kahden jäsenen eroaminen on Teräksen mukaan valitettavaa.

– On hyvin harmillista, että emme päässeet yksimielisyyteen, vaikka kävimme keskustelua pitkään hallituksessa. Toki on selvää, että hallituksessa on nyt iso aukko arkkitehtuurin osaamiselle, Teräs toteaa.

Päätös uudesta johtajasta oli hänen mukaansa kuitenkin tehtävä, sillä Arkkitehtuurimuseolla on ollut väliaikainen johtaja, eikä ratkaisu ole pidemmän päälle järkevä. Museota on johtanut vuodesta 2018 lähtien Reetta Heiskanen, joka siirtyi hiljan Helsingin kaupunginmuseon johtajaksi. Nyt väliaikaisena johtajana on Arja-Liisa Kaasinen, jonka työ väliaikaisena johtajana päättyy siihen, kun Carina Jaatinen aloittaa museon johdossa. Kaasinen palaa silloin takaisin museon yhteistyöpäälliköksi.

Teräs kehuu museon väliaikaisen johtajan kautta.

– Museo on saatu erinomaiseen kuntoon ja kaikki epäselvyydet on ratkottu. Museossa on hyvä, kehittyvä ilmapiiri, Teräs luettelee.

Arkkitehtuurimuseon haaste on Teräksen mukaan ollut siinä, miten saada arkkitehtuuri ja museolle tärkeät asiat avautumaan entistä laajemmalle yleisölle.

– Se oli yksi syy, miksi Carina Jaatinen oli nyt sopivin valinta museon uudeksi johtajaksi, Teräs toteaa.

Arkkitehtuuri- ja designmuseota kaavaillaan Helsingin Etelärantaan. Aiemmin tontista oli kiinnostunut amerikkalainen Guggenheimin säätiö. Petteri Bülow / Yle

Uudella museolla monikymmenkertainen kävijätavoite

Arkkitehtuurimuseon uuden johtajan tärkein tehtävä on luotsata museo kohti uutta Arkkitehtuuri- ja designmuseota, jota kaavaillaan Helsingin Eteläsatamaan. Uusi museo voisi avata ovensa ehkä vuonna 2025, mutta rakentamispäätöstä ei vielä ole tehty. Sekä valtio että Helsingin kaupunki ovat kuitenkin luvanneet jo lähteä mukaan hankkeen rahoittajina.

Uuden museon organisaatio on vielä auki, eikä tässä vaiheessa ole tiedossa, miten uuden museon johtaminen järjestetään. Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon johtajat keskittyvät toistaiseksi omien museoidensa johtamiseen.

– Sekä arkkitehtuuri että design tulevat olemaan tasavahvasti esillä uudessa museossa. Tavoitteena on, että uusi museo puhuttelee mahdollisimman laajoja kansalaisryhmiä, Jaatinen toteaa.

Arkkitehtuurimuseo vetää tätä nykyä vuodessa noin 20 000 kävijää, mutta uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon kävijätavoite on monikymmenkertainen. Kävijöitä odotetaan jopa 400 000 vuodessa.

– Museon pitää koskettaa aidosti ihmisiä, mutta sen pitää yhtä lailla pysyä arkkitehtien kotipesänä, Jaatinen sanoo.

Tarkennus 22.12. klo 19.12 Arja-Liisa Kaasinen palaa Arkkitehtuurimuseon yhteistyöpäälliköksi, kun pesti väliaikaisena johtajana päättyy.

