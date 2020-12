Katso suorana klo 15.30: Joko Pirkanmaalla päästään sunnuntaina rokottamaan koronaa vastaan? – Yle seuraa

Koronarajoitukset näyttävät vähitellen purevan Pirkanmaalla. Kohta viikon ajan uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa.

Yhteensä todettuja tartuntoja Pirkanmaalla on vajaat 1 800. Tiistaina kerrottiin 15 uudesta tartunnasta.

Pirkanmaan pandemiaryhmä kertoo tiistaina iltapäivällä maakunnan koronatilanteesta. Ylen toimittajat Anu Leena Koskinen ja Antti Palomaa seuraavat etäkokousta suorana.

Pirkanmaa on kiihtymisvaiheessa koronavirustilanteessa. Silti pandemiaryhmä on tähän mennessä ottanut käyttöön tiukkoja rajoituksia, joita on leviämisvaiheen maakunnissa. Ainoa iso keino, jota ei ole otettu käyttöön, on toisen asteen etäopetus.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä päätti viikko sitten jatkaa tällä hetkellä voimassa olevia suosituksia 10. tammikuuta asti. Alun perin monen suosituksen piti päättyä 21. joulukuuta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lasten sisäharrastukset pysyvät tauolla ja monet paikat kiinni. Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus pysyy voimassa.

Myöhemmin aluehallintovirasto päätti jatkaa kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta 17. tammikuuta asti eli käytännössä siihen asti Pirkanmaalla ei ole yleisötilaisuuksia.

Kaikki suositukset löytyvät täältä

Milloin rokottaminen alkaa?

Pirkanmaalla koronaepidemia on rasittanut etenkin Rauhaniemen sairaalaa, jossa jo kuusi vanhusta on kuollut koronaviruksen seurauksena. 52 potilasta ja 30 henkilökunnan jäsentä on saanut tartunnan.

Pirkanmaalla on ollut tarkoitus aloittaa koronarokotteiden pistäminen heti joulun jälkeen.

Rauhaniemen sairaalan henkilöstö saa koronarokotteen Tampereella ensimmäisenä rokotettavien joukossa, kaupunki on luvannut.

TAYSin erityisvastuualueella on 53 potilasta sairaalahoidossa koronan takia. Kuolleita on 30.

