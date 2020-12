Koronavuosi toi mukanaan myös rauhaa ja läheisyyttä – Ylen kysely: Rakkaus välittyi kilometrien päästä

Rauha, kiireettömyys, yhteenkuulumisen tunne ja rakkaus ovat nousseet koronavuoden kohokohdiksi. Yle kysyi lukijoilta, millaiset hetket ovat jääneet mieleen ja nousseet arjen yläpuolelle poikkeuksellisen vuoden aikana.

Julkaisemme ihmisten tarinoita nimimerkillä. Heidän henkilöytensä on toimituksen tiedossa.

Maaliskuussa yhteiskunta sulkeutui. Monet olivat lomautettuina, työttöminä tai etätöissä. Useat lukijat kertovat, kuinka poikkeusaika pakotti jäämään kotiin, irtaantumaan kiireestä ja oravanpyörästä. Vaikka kyse ei ollut omasta valinnasta, joillekin pakko oli myös positiivinen asia.

Monet kertovat vuoden kohokohdan olleen yhteinen aika lasten kanssa.

Koronavuonna ihmiset ovat liikkuneet paljon luonnossa. Esimerkiksi kansallispuistoissa on ollut tänä vuonna kävijöitä enemmän kuin koskaan. Jouni Immonen / Yle

Yhdessä poikani kanssa kunnostimme pientä vanhaa venettämme aurinkoisena kevätpäivänä autotallissa. Kummallinen tunne, että sai vain rauhassa puuhastella omiansa, kevään lämmittäessä ilmaa. Ei kiire minnekään. Ei toki rahaa, mutta määrättömästi vapaa-aikaa. Työt, joita oli aina väsymyksen ja kiireen vuoksi lykännyt tuli tehtyä huolella ja rauhassa. Muisto kevätpäivän lämmöstä ja ihanasta kiireettömyydestä lasten kanssa kyllä jäi ikuisesti mieleen hyvänä hetkenä, vaikkakin velat ja ennakot olivat tulossa maksuun myöhemmin. – Antttu

Poikani 5 v. sanoi: ”Tämä on paras päivä ikinä, ei unohdeta tätä päivää koskaan”, kun pelasimme koko perhe yhdessä jalkapalloa korona-keväänä ollessamme etäkoulussa/ -päiväkodissa ja -työssä. – Satu

Parasta oli lomautus ja lasten etäkoulu. Kerrankin sai olla kotona lasten kanssa kaikessa rauhassa. Aivan korvaamatonta. Olen aika varma, että korona pelasti mun mielenterveyden. – Nainen 38v

Ylen kyselyyn vastanneista monet kertoivat saaneensa hengähdystauon kiireisestä arjesta. Eleni Paspatis / Yle

Meille kaikille kotiin jääminen tekikin hyvää. Uskon, että korona muutti näiden pienten sisarussuhteen lämpimäksi ja he liimautuivat toisiinsa tavalla, jota ei olisi käynyt muuten. Pysähdyin myös itse ja päätin jäädä vauvan kanssa hoitovapaalle paljon pidemmäksi aikaa, mitä olin suunnitellut. Kauheaa sanoa, mutta vuosi on ollut perheen sisäisesti mitä ihanin. Rakastan lapsiani enemmän kuin koskaan! – Sanna

Meille syntyi vauva maaliskuussa. Tuntui, että koko Suomi oli pysähtynyt ja Uudenmaan rajat olivat kiinni. Oli ihana sulkeutua vauvakuplaan pienen perheemme kesken. Nautimme siitä, ettei tarvinnut keitellä kahvia kyläilijöille ja puolitutuille, jotka olisivat mahdollisesti tulleet vauvaa katsomaan. Ristiäiset myös pidettiin pienellä porukalla ja vaivalla. Isossa kirkossa paikalla oli perheemme lisäksi vain pappi ja kummit ilman puolisoita. Nautimme kirkon pihalla hygieenisesti yksittäispakatut leivokset sekä kahvit termarista. – Anni

Rakkautta ja romantiikkaa

Vastauksissa toistuu se, ettei korona-aikaan ole tarvinnut keksiä tekosyitä, miksi on kotona. Perheen yhteisen ajan lisäksi monet lukijat kertovat tärkeimmän asian tänä vuonna olleen parisuhde. Rikotut rutiinit, etätyö ja runsas kotona oleminen on sopinut monelle ja arkipäivistä on löytynyt romantiikkaa.

Ylen kyselyssä monet kertoivat ystävien ja kumppanien merkityksen kasvaneen tänä vuonna. Henrietta Hassinen / Yle

Joinain iltoina päätetään "mennä retkelle", eli levitetään sohva, tuodaan tyynyt ja iso peitto makkarista, ja vähän iltapalaa. On mukava katsella leffaa ja nukahtaa puolison kainaloon. –Lucita

Poikkeustilan aikana sai viettää aikaa kotona ilman, että sitä paheksuttiin. Tykkään viettää aikaa kotona puolisoni kanssa, ja nyt oli lupa ja jopa pakko olla kotona. – Viivi

Menimme naimisiin Suomessa, Kuopiossa. Ihanassa elokuun säässä, ystävien ympäröimänä. Sitä edelsi melkoinen paperishow ja epätietoisuus, pääsemmekö Espanjasta Suomeen ollenkaan. Kaikki meni hyvin ja olimme niin onnellisia, että pääsimme vihille! –Morsmaikku 2020

Järjestimme esikoisemme nimiäiset Skypessä. Tunnelma oli lämmin, iloinen ja juhlava. Rakkaus välittyi kilometrien päästä. Olimme valmistelleet ohjelmaa: nimiarvaukset kerättiin etukäteen, vieraskirja oli sähköinen ja katselimme videoita ja kuvia ensimmäisistä kuukausista. Nimi paljastettiin niin, että kummit olivat kuvanneet videot, joissa heistä jokainen paljasti yhden lapsemme nimistä. Mieheni sisarukset esittivät toivomiamme kappaleita kitaran säestyksellä ja monet vieraista olivat pukeutuneet hienommin ja laittaneet herkkuja pöytään. – Maria

Ystävyys ja pienet asiat kannattelevat

Kesällä ihmiset kerääntyivät puistoihin sekä rannoille viettämään aikaa. Markku Pitkänen / Yle

Lukijat kertovat vuoden kohokohtien olevan hyvin pieniä ja arkipäiväisiä asioita. Monet ovat löytäneet liikunnasta, musiikista ja valokuvauksesta. Jotkut ovat saaneet iloa käsityöstä tai uuden oppimisesta.

Ylivoimaisesti eniten lukijat nostavat vuoden kohokohdaksi muiden ihmisten tapaamisen. Ystävien, sukulaisten tai perheenjäsenen kohtaamisen.

Olemme kymmenen vuoden ajan kutsuneet ison porukan entisiä kuorolaisia meille perheineen juhlimaan vappua. Tänä keväänä päätimme järjestää tapahtuman etänä Zoom-videopalvelussa. Lisäksi meillä oli verkkoseinä, johon sai lähettää kuvia omasta vapusta, herkuista jne. Lapsilla oli oma etävideonsa, jossa he pelasivat muun muassa Aliasta.

Juhlaan osallistuttiin ympäri Suomea ja myös maailmalta. Juhla venyi lopulta huikeaksi kahdeksan tunniksi, jonka aikana muun muassa laulettiin yhteinen vappulaulu ja käytiin videoidulla kävelyllä yhtä aikaa Suomessa, Saksassa ja Virossa. Tämä vappu oli aivan legendaarinen ja osoitti, että jos ihmisillä on tahtoa, läheisyys ja jakaminen ovat mahdollisia myös etänä. Kaikille oli tärkeää, että perinne säilyi. – Anniina

Kokoonnuimme ystäviemme kanssa vappuna yli kuukauden kotikaranteenin jälkeen saman pöydän ääreen syömään munkkeja. Se tuntui todella erityiseltä, eikä vähiten siksi että esikoispoikamme oli syntynyt karanteenin aikana, eivätkä ystävät olleet nähneet häntä kasvotusten. – Aprillipäivän lahja

Pääsin tapaamaan ystävääni, joka asuu toisella puolella Suomea ja sairastaa terminaalivaiheen syöpää. Olin jo ehtinyt surra sitä, että emme pääse hyvästelemään toisiamme kasvokkain ajan lyhyyden ja koronarajoitusten vuoksi, kun erikoisjärjestelyt mahdollistivat tapaamisen. Oli ihanaa viettää kaksi päivää yhdessä ja puhua asioista rauhassa. –Kaukomatka

Osa lukijoista kertoo yksinäisyyden olleen ja olevan vieläkin merkittävä osa arkea. Henrietta Hassinen / Yle

Valmistuin ammattitutkintoon ja täytin 30 vuotta koronavuonna. Olin jo ajatellut, etten voi mitään juhlia järjestää, mutta neljä läheistä ystävääni päättivätkin toisin. Alkusyksystä rauhallisemmassa tautitilanteessa he yllättivät minut totaalisesti yllätysjuhlilla. Vietimme ikimuistoisen illan pienellä porukalla. Minulle oli järjestetty päähieronta, kampaus, ja tarjoiluja. Ilta oli musiikkivalintoja myöten minun näköiseni. Se oli kaivattu vapaa hetki yksin asuvan sinkun koronaelämän keskelle. __–Maria

Pari kertaa ystäväporukalla illanvietto etänä Duo-video puhelulla. Oli mukava laittautua iltaa varten ja juoda pari lasia kuohuvaa hyvässä seurassa. Piristi tasapaksua ja erikoista arkea keväällä. – Peltikiinni

Löysin kesällä deittisovelluksen avulla seurustelukumppanin, joka asuu noin 3 kilometrin päässä kotoani. Ensi tapaamisesta lähtien olemme tavanneet useita kertoja viikossa, lähes aina luonnon helmassa: kauniilla merenrannoilla aamukahvipiknikeillä, pyöräretkillä katutaidetta tai luontonähtävyyksiä ihaillen, melontaretkillä seikkaillen, lenkkipoluilla metsissä ja rannoilla kirmaten, ulkokuntosaleilla huhkien ja salaisissa uimapaikoissa lähiön merenrannoilla pulikoiden. Kaiken poikkeuksellisen ja ahdistavan keskellä tämä uusi ihmissuhde ja siihen liittyvät ulkoiluaktiviteetit ovat suuresti kannatelleet minua. – Varpaat tulessa

Ruokaraha tuntemattomalta kohokohta

Kaikille poikkeuksellinen vuosi ei ole ollut helppo. Hautajaisia on vietetty pienessä piirissä. Sairastaminen on painanut mielen maahan. Taloudelliset huolet ovat nostaneet päätään. Vaikeista asioista huolimatta vastauksissa nousee esille välittäminen.

Kun keräilin pulloja, älykkään oloinen noin neljäkymmentävuotias herrasmies avasi hienon urheiluauton ikkunan ja ojensi minulle kaksi viiden euron seteliä. Hän sanoi, että saan ruokaa. Kiitin vuolaasti herraa. Tämä oli minulle koronavuoden kohokohta jos mikä. – Juhani

Sain syksyllä lukioon mennessä heti kavereita. Tämä on ensimmäinen kerta koko elämäni aikana, kun olen ollut oikeasti missään porukassa ryhmän osana. Vietin koko yläasteen yksin, joten tämä oli tervetullut yllätys. – Entinen hylkiö

Olen ollut etätöissä maaliskuusta, mutta puolisoni on tehohoitajana. Pelätty, itketty, tsempattu ja surtu ollaan. Uskon tsemppihenkeen ja suuri on luottamus lähimmäisiin, suomalaisiin kanssaihmisiin. Kaikesta selvitään, yhdessä. – HMP1971

Yksinäisyys

Jotkut ovat nauttineet yksinolosta. Osa vastasi kyselyssä olevansa tyytyväisiä siihen, että on saanut olla kotona luvan kanssa. Henrietta Hassinen / Yle

Osa vastaajista kertoo nauttineensa rauhasta ja yksinolosta. Kaikille yksinäisyys ei ole sopinut ja silloin lohtua on pitänyt etsiä ja myös keksiä.

Kun musiikkialan työt kiellettiin maaliskuussa koronan takia, masennukseni paheni entisestään koska toimeentuloni oli viety, eikä tulevaisuudesta ollut mitään tietoa. Juhannuksen korvilla masennus oli pahentunut siihen pisteeseen, että olin päättänyt tappaa itseni. Onneksi elokuuta kohti rajoitukset lieventyivät hetkeksi, enkä lopulta riistänyt omaa henkeäni. Se tuntui aivan mahtavalta kun tunnelmat hetkeksi paranivat. – Työtön kitaristi

Olen lapseton leski, asun yksin, kuulun riskiryhmään. Korona aikana yksinäisyys on ollut ja on vieläkin käsin kosketeltavaa. Nyt korona-aikana ei voi halata. Oivalsin: sisäistä lastani voin halata useita kertoja päivässä! – Maire

Henrietta Hassinen / Yle

Lue lisää:

Wuhanilaiset eivät usko, että koronavirus on peräisin Kiinasta: "Naurettavaa roskaa, me uhrasimme paljon"

"Jos ikinä viettää joulun poikkeuksellisesti, niin nyt on sen aika", sanoo HUSin johtajaylilääkäri – matkavarausten perusteella moni tekeekin niin