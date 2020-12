Marianna Stolbowin kolumni: Arvostelevat sanat syövät itsetuntoa – anna tänä jouluna lahjaksi kaunista puhetta läheisillesi

Nuorempi ilmastotietoinen polvi ilmoitti, ettei minkäänlaisia lahjoja tänä vuonna osteta eikä oteta vastaan. Yhdessäolo, lautapelit ja ruokapöydän herkut riittävät.

Minulla on kuitenkin mielessä lahjaidea, joka tavoittaa jokaisen ja sopii kunkin kukkarolle.

Lahjoita kaikille läheisillesi kaunista puhetta. Kuulostaa helpolta, mutta on yllättävän hankalaa, mikäli suomalaisia perheitä ja pariskuntia on kuuleminen. Emme pohdi sanavalintoja tai äänenpainoa, jolla tokaisemme asioita arjessa. Kehut unohtuvat liian usein ja terävä, kylmä kieli kaivaa railon, jonka yli on hankala kiivetä takaisin toisen kainaloon. Silloin haetaan usein ammattiauttajan apua.

Kehu kannustaa ja kasvattaa kaikkia.

Sanavalintojensa kanssa tulisi kuitenkin olla tarkka päivittäin. Piittaamaton puhe karkottaa kosketuksen parien väliltä. Ajattelemattomat, arvostelevat sanat syövät pala palalta itsetuntoa iästä riippumatta. Sama päinvastoin; kehu kannustaa ja kasvattaa kaikkia.

Koulutuksissani tehdään harjoitus, jota suosittelen kaikille kotiin vietäväksi. Siinä kukin ryhmäläisistä istuu yksi kerralla ja vuoron perään tuolille, jota nimitämme kuumaksi tuoliksi. Kuuma se on siksi, että meitä alkaa oikeasti kuumottaa, kun meitä kehutaan. Niin vaikeaa on ottaa vastaan kaunista puhetta itsestään, ellei siihen ole lapsena tottunut. Muut käyvät vuoron perään sanomassa, mistä erityisesti pitävät tässä ihmisessä.

Arvaan etteivät kauppiaat tästä lahjaideasta pidä, mutta kannustan silti kokeilemaan: Lahjaksi voi antaa kuuman tuolin verran kehuja kultakin perheenjäseneltä. Se vie vain muutaman minuutin.

Tai sitten annat lahjakortin tunnin kehuille: mitä kaikkea kanssasi on kiva tehdä, mihin sinussa aikoinaan rakastuin, mitä arvostan sinussa erityisesti. Mitä sinussa on sellaista, mitä itsessäni ei ole.

Voi myös lahjoittaa kehun per päivä yhdeksi viikoksi tai vaikka koko vuodeksi. Kolme kehua kuukaudessa, jos on kovin kitsas lahjan antajana.

Kriisipuurosta saisi monta kitkerää kerrosta pois jos kaikki perheenjäsenet paneutuisivat puheenparteensa. Aikuiset eturintamassa, sillä esimerkki kulkeutuu seuraavankin sukupolven arkipuheeseen.

Ei ole itsestään selvyys, että kumppanille tiuskitaan tuon tuosta ja että jälkikasvua sättii, minkä ehtii. Se on valinta, johon voi itse vaikuttaa.

Kauniiden sanojen lahja sopii kaikille perheenjäsenille. Sillä ei ole ikärajaa, COVID-19 ei sitä pidättele ja sen saa toimitettua vaikka maapallon toiselle puolelle. Jos ollaan samassa taloudessa, aina parempi. Kaunis puhe kohottaa kuulijansa, luo lämpöä läsnäoloon, tavoittaa kylmimmänkin sydämen ja sekin, jolla on jo kaikkea saa kerrankin kaipaamansa lahjan. Jokainen haluaa tulla arvostetuksi ja rakastetuksi. Sekin joka murjottaa teiniangstiaan omassa huoneessa. Sekin, joka pohtii avioeroa nurkassaan. Sekin, jota et ole muistanut pitkään aikaan.

Kauniit sanat, kehut, arvostava katse ja hyväksyvä kosketus ohi kulkiessa on joululahja, joka sopii jokaisen kukkarolle ja siirtää vuoria pariskunnan ja perheiden sisällä.

Marianna Stolbow

Kirjoittaja on kirjailija, kirjallisuusterapeutti ja parisuhdekouluttaja.

Kolumnista voi keskustella 23.12. klo 23.00 saakka.