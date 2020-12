Rakkauspetosvyyhti syyteharkintaan: mies huijasi poliisin mukaan naisilta lähes 1,6 miljoonaa euroa ja käytti ne rahapeleihin

Epäiltyjä uhreja on 37 eri puolilta Suomea. Poliisi epäilee miehen jatkaneen rikoksiaan yli 10 vuotta. Kuvituskuva.

Pohjanmaan poliisi on saanut valmiiksi rakkauspetossarjaa koskevan esitutkinnan.

Keskipohjalaismiehen epäillään huijanneen eri puolilta Suomea olevilta naisilta lähes 1,6 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee miehen jatkaneen rikoksiaan yli kymmenen vuotta.

Epäiltyjä uhreja on yhteensä 37. He asuvat eri puolilla Suomea ja vanhin heistä on syntynyt 1930-luvulla.

Lisäksi yhtenä epäilyn petoksen kohteena on yritys, jolta mies oli vuokrannut henkilöauton, mutta jättänyt maksamatta suuren osan vuokrasta.

Poliisin mukaan yksittäisiltä naisilta huijatut summat vaihtelevat muutamasta tuhannesta eurosta satoihintuhansiin euroihin.

Uhrinsa epäilty löysi esimerkiksi tanssipaikoilta ja risteilyiltä. Hän oli luonut luottamuksellisen suhteen naisiin lupaamalla yhteistä elämää. Huijauksella saadut rahat mies oli käyttänyt muun muassa rahapeleihin.

Esitutkinnassa tehdyn selvityksen perusteella mies on palauttanut osan rahoista (160 000 euroa) naisille erilaisten vaatimusten jälkeen. Poliisin mukaan palauttaminen ei ole kuitenkaan perustunut vapaaehtoisuuteen ja takaisinmaksu on tapahtunut osin toisilta saaduilla varoilla.

Syyteharkintaan etenee 23 juttua, joiden tutkintanimikkeenä on törkeä petos.

Loput epäillyt rikokset on esitetty syyttäjälle rajoitettavaksi tai hylätty vanhentuneina. Näissä tapauksissa vahingon määrä on ollut vähäisempi ja osa on saanut jopa kaikki antamansa rahat takaisin.

Epäilty on ollut esitutkinnan ajan vangittuna ja matkustuskiellossa.

