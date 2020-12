Muistisairas läheinen ei aina ymmärrä, miksi vierailija on maskin takana – turvallisuus ohjaa hoivakotivierailuja jouluna

Lähes kaikissa Suomen hoivakodeissa on vierailusta tänä jouluna ilmoitettava etukäteen.

Eri puolilla maata on samankaltainen ohjeistus joulunajan hoivakotivierailuista.

Korona pitää ihmiset etäällä, suojavarustein peiteltyinä ja puolet kasvoista on maskin takana. Erityisesti muistisairaan on vaikea ymmärtää tätä, sillä sairaus heikentää hahmotuskykyä ja asioille on vaikea löytää sanoja. Maski peittää tutun ihmisen kasvot.

Päivärinteen palvelutalo Hämeenlinnassa on 62-paikkainen koti muistisairaille ja tehostettua palveluasumista tarvitseville. Päivärinteen palveluesimies Kaarina Koskiniemi ymmärtää hoitajien tuskaa koronan edessä: etäällä pysyminen ja kasvojen peittäminen on täysin päinvastaista kuin käytänteet, joihin hyvä hoitotyö perustuu.

Koskiniemen mukaan on tärkeä suojautua koronalta, mutta täytyy muistaa, että asukkailla voi olla enää lyhyt hetki elämää jäljellä.

– Silloin yhteydenpito omaisiin korostuu. Rajanveto siihen, mikä kuuluu koronalle ja mikä elämälle, on läsnä työssämme joka päivä.

Videopuhelut ja valokuvien lähettäminen ilahduttavat iäkästä sukulaista tai ystävää, mikäli vierailut eivät ole mahdollisia.

Eeva-Liisa Alasjärvi kertoo, että rajoitukset vaikeuttavat päivittäistä hoitotyötä ja etäisyys hoidettaviin tuntuu vaikealta. Ville Välimäki / Yle

Sairaanhoitaja Eeva-Liisa Alasjärvi kertoo, että koronasta on keskusteltava muistisairaiden asukkaiden kanssa monta kertaa viikossa. Etäisyys hoitotyössä on hoitajalle eettisesti raskasta.

– En anna etäisyyden pitämisen vaikuttaa hoitotyössä, vaan keskustelen, jos asukkaat haluavat puhua asiasta. Koronaa en tuo erityisesti esiin kuin tarvittaessa, arkirutiinit auttavat.

Neuvoja joulutapaamiseen

Omaisia voi tulla katsomaan jouluna sovitusti ja turvallisuutta noudattaen. Kanta-Hämeessä vierailuja ei suositella, mutta niitä ei erikseen kielletä.

Mahdolliselle vierailulle Koskiniemellä on muutama neuvo.

– Muistisairas ihminen huomaa kyllä, jos omainen on kiireinen ja poissaoleva. Koska puolet kasvoista on maskin peitossa, on tärkeää pitää katsekontakti yllä ja viestittää silmillään olevansa läsnä tilanteessa.

Omaisia voi käydä jouluna katsomassa, kunhan noudattaa koronan takia tehtyjä turvatoimia, muistuttaa Kaarina Koskiniemi. Heidi Kononen / Yle

Myös olemuksen tulisi olla rauhallinen ja kiireetön. Lyhyen tapaamishetken aikana ei kannata räplätä puhelinta ja katsella ympäri huonetta.

On tärkeää luoda katsekontakti ja keskittyä hetkeen.

– Silloin omainen ymmärtää, että nyt keskustellaan minun kanssani ja ollaan kiinnostuneita juuri minusta. Silmistä pystyy tulkitsemaan erittäin paljon siitä, oletko läsnä tilanteessa vai et.

Hoivakotivierailuihin suunnilleen sama ohjeistus eri puolilla maata

Koronatilanne vaihtelee jonkin verran valtakunnallisesti. Kunkin alueen tilanteen voi tarkistaa oman sairaanhoitopiirin tai THL:n nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun). Aatonaattona kiihtymisvaiheessa on yhdeksän ja leviämisvaiheessa kahdeksan sairaanhoitopiiriä. Näillä alueilla hoivakotivierailuihin on annettu tiukemmat ohjeet.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella suositellaan järjestämään tapaaminen ulkona, mikäli se on mahdollista. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan vierailu iäkkään omaisen luona saisi kestää vain vartin verran ja vierailijoita tulisi olla yksi kerrallaan.

Videopuhelut ja kännykästä lähetetyt valokuvat ovat tärkeitä, jos tapaaminen ei tänä jouluna onnistu. Ville Välimäki / Yle

Valtaosassa leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevista alueista hoivakodissa asuvan luona saa vierailla enintään kaksi omaista kerrallaan enimmillään puolen tunnin ajan. Vierailuista on aina ilmoitettava yksikköön etukäteen. Vierailut eivät välttämättä ole mahdollisia edes turvajärjestelyin, jos hoivakodissa on ollut tartuntoja.

Epidemian perustasolla ovat ennen joulua ainoastaan Itä-Savon, Pohjois-savon, Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Vierailut eivät ole näilläkään alueella sallittuja, mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita. Esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaan hoivakodissa käydessä on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojaa ja desinfioitava kädet. Oleskelua yleisissä tiloissa ja kanssakäymistä muiden potilaiden kanssa on vältettävä.