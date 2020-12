Espanjalainen joululotto arvottiin ilman yleisöä, rahaa jaossa kaikkiaan yli kaksi miljardia euroa

Joululotto, El Gordo eli suomeksi sanottuna paksukainen on arvottu Madridin oopperatalossa.

Päävoitto on arvoltaan 400 000 euroa per arpa. Toinen palkinto on arvoltaan 125 000 euroa ja kolmas palkinto 50 000 euroa per arpa. Arpalipukkeen hinta on 20 euroa ja sillä siis voi voittaa useamman rahapalkinnon. Voitoista vähennetään verot.

Joululotto on suosittu espanjalainen jouluperinne. Se onjatkunut katkeamatta vuodesta 1812 alkaen niin Espanjan sisällissodan kuin Francon diktatuurinkin aikana.

El Gordoon osallistuvat yleensä nekin, jotka eivät muuten juuri osta arpoja.

Perinteen mukaan paikallisen koulun oppilaat laulavat ääneen voittonumerot.

Vuosittainen joululotto on maailman suurin mitattuna jaossa olevalla rahamäärällä.

