Kiinalaiset tekivät Lapissa elokuvan, jonka ensi-ilta on jouluaattona – tähtinäyttelijällä yli satamiljoonaa seuraajaa Kiinan somessa

Kiinalaiselokuva on kuvattu pääosin Lapissa. I Remember -elokuvan markkinointi / Helsinki Marketing

Suomi on päässyt huippunäkyvään rooliin kiinalaisessa elokuvassa, joka on kuvattu kuluneena vuonna Lapissa ja Helsingissä. Romanttiseksi draamaksi luonnehdittu elokuva I Remember saa ensi-iltansa Kiinassa jouluaattona.

Elokuvan tarinassa seurataan kahden työkaverin matkaa Suomeen. Helsingistä heidän matkansa jatkuu useisiin kohteisiin Lapissa, kuten Rovaniemelle, Kemijärvelle ja Kittilään.

Suomen näkyvyydellä Kiinan elokuvamarkkinoilla voi olla iso merkitys Suomen matkailualalle. Kiinan elokuvateollisuus on koko 2000-luvun ollut hurjassa nousussa.

Kiinan on viime vuosina ennustettu jättävän taakseen Hollywoodin sekä elokuvastudioiden että lipputulojen määrissä. Maan elokuvamarkkinat saattavat jo olla maailman suurimmat, asiantuntijat arvioivat.

Rooleissa Kiinan supertähdet

I Rememberin päärooleissa nähdään nuoret kiinalaiset supertähdet Angela Yeung Wing eli Angelababy ja Hongchi Lee. Elokuvan on ohjannut Nan Zhou.

Angelababylla on Instagramissa yli kahdeksan miljoonaa seuraajaa. Forbes China on listannut hänet vuonna 2020 Kiinan julkkislistan sijalle 16. Kiinan sosiaalisessa mediassa tähdellä on peräti yli sadanmiljoonan seuraajan joukko.

Elokuvalla on mahdollisuudet kerätä Kiinassa suuri yleisö etenkin Wingin ansiosta. Aasialaisten elokuvatuotantojen lisäksi Angela Yeung Wing on näytellyt Hollywood-elokuvissa kuten Independence Day: Resurgence ja Hitman: Agent 47.

Hongchi Lee tunnetaan erityisesti Kiinassa elokuvistaan Love You Forever ja Thanatos, Drunk sekä Netflix-elokuvasta Tigertail.

Suomi ja Kiina elokuvayhteistyössä

Suomen ja Kiinan kerrottiin kaksi vuotta sitten käynnistäneen valtioiden väliset neuvottelut elokuva-alan yhteistyöstä.

Vuonna 2006 julkaistiin ensimmäinen suomalais-kiinalainen elokuva Jadesoturi. Suomalaiskansallisen Kalevalan ja kiinalaisen kung fun yhdistänyt elokuva maksoi kolme miljoonaa euroa. Kiinalaiset maksoivat siitä puolet.

Jadesoturin tuottaja Tero Kaukomaa teki Suomessa myös vuonna 2018 kiinalaisyhteistyöelokuvan, Iron Sky -saagan kolmannen, itsenäisen osan The Ark.

Kiinan elokuvamarkkinoiden nousun on huomannut myös suomalaisohjaaja Renny Harlin, joka muutti Kiinaan kuusi vuotta sitten. Hänen uransa kerrottiin vuonna 2018 lähteneen maassa uuteen nousukiitoon.

Harlinin ensimmäinen Kiinassa tekemä elokuva Skiptrace (2016) tahkosi yli 105 miljoonaa euroa. Toimintakomedia tuotti saman verran kuin Harlinin kuusi edellistä Hollywood-elokuvaa yhteensä.

Renny Harlin Skiptrace-elokuvan kuvauksissa Kiinassa 2016. Future Film

Näkyvyyttä Suomelle

I Rememberin tuotantoyhtiö oli tutustunut kuvauspaikkoihin Lapin elokuvakomission vieraana, kertoo Business Finland tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Elokuva- ja sarjatuotannot hyötyvät rahoituksen lisäksi Suomessa samoista asioista kuin kansainväliset matkailijatkin: Suomella on tarjota luonto- ja erämaakohteita sekä kaupunkimiljöitä, joihin pääsee helposti toimivan infrastruktuurin ansioista, kertoo Finland Promotion Servicen johtaja Paavo Virkkunen Business Finlandilta.

Kuvausmaan valintaan vaikutti Business Finlandin tuotannolle myöntämä audiovisuaalisen alan tuotantokannustin. Elokuvan tuotannossa partnereina olivat mukana Helsinki Marketing, Helsingin kaupunki ja Lapin elokuvakomissio.

Elokuva- ja tv-tuotantojen avulla Lappi saa runsaasti paljon kaivattua kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä, jota erityisesti koronapandemian jäljiltä kipeästi kaivataan.

Elokuvan toivotaan herättävän kiinalaisturistien kiinnostuksen matkustaa Suomeen. I Remember -elokuvan markkinointi / Helsinki Marketing

CMC Picturesin I Remember -elokuva saa ensi-iltansa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Isossa-Britanniassa 24. joulukuuta alkaen. Singaporessa elokuvan ensi-ilta on 31. joulukuuta.

Elokuvan traileri on nähtävissä täällä (siirryt toiseen palveluun).

