Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden kommentoi maan tilannetta joulunaluspuheessaan – Katso puhe Ylen sivuilla klo 21.30 alkaen

Yhdysvaltain tammikuussa virkaan astuva presidentti Joe Biden pitää tänään joulunaluspuheen Wilmingtonissa, Delawaren osavaltiossa.

Voit seurata puhetta klo 21.30 alkaen tämän sivun kautta tai Yle Areenasta.

Bidenin odotetaan kertovan lisätietoja Yhdysvaltain koronarokotusohjelmasta. Yhdysvalloissa aloitettiin rokotukset Pfizerin ja Biontechin kehittämällä koronarokotteella viikko sitten.

Sen jälkeen maan lääkeviranomaiset hyväksyivät käyttöön myös toisen, lääkeyhtiö Modernan kehittämän koronarokotteen.

Koronatilanne on Yhdysvalloissa edelleen erittäin paha. Sairaalahoidossa on Covid-19-taudin johdosta tällä hetkellä 115 351 ihmistä (siirryt toiseen palveluun), ja tartuntoja on todettu jo yli 18 miljoonalla kansalaisella.

Koronan seurauksena on Yhdysvalloissa kuollut 319 762 ihmistä. (siirryt toiseen palveluun)

Bidenin odotetaan kertovan lisätietoja myös tällä viikolla julkistetusta 900 miljardin dollarin tukipaketista maan taloudelle.

Sopimukseen lukeutuu esimerkiksi tukea pienyrityksille ja työttömille sekä tehostusta koronavirusrokotteiden jakeluun.

Tukipaketti odottaa vielä istuvan presidentin Donald Trumpin hyväksyntää.

Lähteet: STT, AP